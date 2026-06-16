Încă o mare surpriză Arabia Saudită, rezultat mare cu Uruguay! Iran a remizat cu Noua Zeelandă

Încă o mare surpriză în grupa H de la CM 2026. După ce Spania s-a încurcat cu Capul Verde, 0-0, a venit și rândul Uruguayului să obțină doar o remiză cu Arabia Saudită, 1-1.

În următorul meci, Iran a remizat cu Noua Zeelandă, scor 2-2.

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Uruguay n-a reușit să profite de pasul greșit făcut de Spania în debutul grupei H. A remizat cu Arabia Saudită, care a fost la 10 minute distanță de o mare surpriză.

Al Amri a deschis scorul în minutul 41, fiind pe fază la o respingere greșită a lui Muslera la o lovitură de colț. Sud-americanii s-au chinuit apoi să spargă fortăreața arabă, dar au reușit-o abia în minutul 80 prin Araujo.

Al Owais a reușit pe final să salveze un balon pe care scria gol la reluarea lui Valverde, iar Arabia Saudită a încheiat meciul cu un punct mare.

Arabia Saudită - Uruguay 1-1

Au marcat: Al Amri 41 / Araujo 89

Arbitru: Maurizio Mariani

Maurizio Mariani Stadion: Miami Stadium

Iran - Noua Zeelandă 2-2

Au marcat: Rezaeian (32), Mohebi (64)/Just (7, 54)

Arbitru: César Arturo Ramos Palazuelos

César Arturo Ramos Palazuelos Stadion: Los Angeles Stadium

Naționala Iranului s-a confruntat cu multiple probleme înaintea turneului final, pe fondul conflictului politic cu SUA, jucătorii și oficiali fiind obligați să părăsească țara la finalul fiecărei partide, având 24 de ore la dispoziție pentru fiecare duel din faza grupelor.

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