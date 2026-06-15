Adrenalină transformată în tragedie VIDEO: O tânără de 21 de ani a murit după o greșeală incredibilă a instructorilor! Cădere mortală de la 40 de metri

Moartea unei tinere de 21 de ani în timpul unei sărituri de tip rope jumping în Brazilia a readus în atenția opiniei publice una dintre cele mai importante teme din domeniul sporturilor extreme: siguranța.

Potrivit informațiilor preliminare ale anchetei, fata a fost lansată de pe un pod abandonat fără ca sistemul principal de siguranță să fie conectat, o eroare care s-a dovedit fatală.

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Maria Eduarda Rodrigues avea 21 de ani și și-a dorit un plus de adrenalină. A ales rope jumping, însă a sfârșit tragic în Ponte do Esqueleto, zona rurală a statului Sao Paulo.

A vrut să încerce rope jumping, dar organizatorii au făcut o eroare fatală

O înregistrare video a circulat intens în social media. Fata este dusă până la marginea unui pod abandonat de doi bărbați cu căști albe care o țin de brațe, în timp ce un al treilea se află în spate și o ține de picioare.

În momentul în care este aruncată de pe pod, un spectator strigă la instructori să-i fixeze frânghia.

Cei trei bărbați purtau hamuri care par să fie fixate de o frânghie de siguranță, scrie bbc.com.

Brezilya’da akılalmaz ihmal… 21 yaşındaki genç kadın, bungee jumping sırasında emniyet halatı takılmadan 40 metrelik köprüden aşağıya atıldı. Kameralara yansıyan facia sosyal medyada büyük tepki toplarken genç kadın hayatını kaybetti. pic.twitter.com/JpG0rILZG5 — NTA Haber (@ntahabercom) June 13, 2026

Fata a căzut de la peste 40 de metri, iar echipajele de urgență au constatat decesul la fața locului.

Rope jumping (numit uneori și rope swing jumping sau dynamic rope jumping) presupune să sari legat de o coardă de alpinism, care are mult mai puțină elasticitate. Sistemul este proiectat astfel încât să stopeze căderea, urmată de un balans amplu, asemănător unui pendul.

Importanța măsurilor de siguranță în sporturile extreme

Accidentul evidențiază un adevăr cunoscut de specialiști, dar adesea ignorat de participanți: în sporturile extreme, diferența dintre adrenalină și tragedie poate depinde de respectarea unor proceduri aparent simple.

Sporturile extreme, de la bungee jumping și rope jumping până la alpinism, parașutism sau rafting pe ape repezi, implică în mod inevitabil un nivel ridicat de risc.

Tocmai de aceea, fiecare activitate este însoțită de protocoale stricte, verificări repetate și standarde tehnice menite să reducă la minimum posibilitatea producerii unui accident.

Experții în siguranță susțin că majoritatea incidentelor grave nu sunt cauzate de defectarea echipamentelor, ci de erori umane.

Trei bărbați, arestați pentru moartea tinerei de 21 de ani

În cazul tragediei din Brazilia, anchetatorii încearcă să stabilească exact cum a fost posibil ca tânăra să fie aruncată fără conectarea sistemului de siguranță.

Autoritățile braziliene investighează dacă activitatea era desfășurată în condiții legale și dacă operatorii respectau normele de siguranță impuse pentru astfel de evenimente.

Trei bărbați în vârstă de 27, 32, respectiv 42 de ani au fost arestați la fața locului și acuzați de omor cu rea intenție.

Apărarea celor incriminați a declarat că instructorii lucrau în această activitate de ani de zile fără a avea antecedente penale pentru accidente similare.

În lipsa unui control riguros, participanții pot fi expuși unor riscuri pe care nu le cunosc și pe care nu le pot evalua corect.

Specialiștii recomandă ca înaintea oricărei activități extreme participanții să verifice dacă operatorul este autorizat, dacă instructorii dețin certificări recunoscute și dacă există proceduri clare de verificare a echipamentului.

În multe organizații profesioniste se aplică regula „double check”, prin care fiecare element de siguranță este verificat de două ori și, adesea, de două persoane diferite.

La fel de importantă este calitatea echipamentului. Hamurile, corzile, căștile și sistemele de ancorare trebuie inspectate periodic și înlocuite conform recomandărilor producătorilor. Utilizarea unor echipamente uzate sau improvizate poate transforma o activitate recreativă într-un pericol major.

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