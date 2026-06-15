Lucescu pleacă de la PAOK  Românul s-a înțeles cu patronul Ivan Savvidis pentru reziliere. Ce scrie presa din Grecia despre „divorț” +14 foto
Răzvan Lucescu
Campionate

Lucescu pleacă de la PAOK Românul s-a înțeles cu patronul Ivan Savvidis pentru reziliere. Ce scrie presa din Grecia despre „divorț”

alt-text George Neagu , Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 15.06.2026, ora 14:13
alt-text Actualizat: 15.06.2026, ora 14:13
  • Cel de-al doilea mandat al lui Răzvan Lucescu (57 de ani) pe banca lui PAOK a ajuns la final.
  • Antrenorul a ajuns la o înțelegere cu patronul Ivan Savvidis (67 de ani) pentru rezilierea contractului, care expira în 2027. Tot ce mai lipsește este anunțul oficial.
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Situația a fost tot mai delicată pentru Răzvan Lucescu în ultima perioadă. Românul nu a putut ajunge la un numitor comun cu patronul echipei pentru continuarea mandatului. Inclusiv fiii acestuia s-au opus rămânerii lui Lucescu.

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Răzvan Lucescu se desparte de PAOK

Conform informațiilor GOLAZO.ro, Răzvan Lucescu se va despărți de PAOK în decursul zilei de luni, formație pe care a antrenat-o în ultimele 5 sezoane.

Antrenorul român a ajuns la o înțelegere cu patronul Ivan Savvidis pentru rezilierea contractului, care urma să expire anul viitor.

Razvan Lucescu, invitat la evenimentul ce a consemnat lansarea romanului „„Câteva nopți și încă una”/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
Razvan Lucescu, invitat la evenimentul ce a consemnat lansarea romanului „„Câteva nopți și încă una”/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (14 imagini)

Razvan Lucescu, invitat la evenimentul ce a consemnat lansarea romanului „Câteva nopți și încă una”/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Razvan Lucescu, invitat la evenimentul ce a consemnat lansarea romanului „Câteva nopți și încă una”/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Razvan Lucescu, invitat la evenimentul ce a consemnat lansarea romanului „Câteva nopți și încă una”/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Razvan Lucescu, invitat la evenimentul ce a consemnat lansarea romanului „Câteva nopți și încă una”/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Razvan Lucescu, invitat la evenimentul ce a consemnat lansarea romanului „Câteva nopți și încă una”/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
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„Sfârșitul unei epoci: au mai rămas doar formalitățile pentru «divorțul» dintre PAOK și Lucescu! Dincolo de trofee, tehnicianul român a reușit să creeze o legătură specială cu suporterii lui PAOK, cu orașul Salonic și cu întregul club. O relație care, de multe ori, a depășit limitele unei simple colaborări.

În ultima perioadă, însă, devenise evident că cele două părți întâmpinau dificultăți în a găsi o direcție comună pentru viitor.

Schimbările pregătite la nivel administrativ și organizatoric, viziunile diferite asupra proiectului sportiv, sezonul precedent dezamăgitor și procesul amplu de restructurare aflat în desfășurare au dus în cele din urmă la decizia de a încheia acest capitol”, a scris și publicația grecească gazzetta.gr.

Ivan Savvidis a început, astfel, să efectueze schimbări importante în cadrul clubului, odată cu despărțirea de Răzvan Lucescu.

Patronul lui PAOK vrea să continue și cu accelerarea proiectelor legate de noul centru de pregătire și noul stadion Toumba.

Următorul pas pentru echipa din Salonic ar fi găsirea unui înlocuitor pentru Lucescu, mai scrie presa din Grecia.

În cele două mandate petrecute la PAOK (august 2017 - iunie 2019, iulie 2021 - iunie 2026), Răzvan Lucescu a cucerit două titluri de campion și două Cupe ale Greciei, a bifat două sferturi de finală în Conference League, dar a și pierdut 3 finale de cupă, inclusiv în sezonul recent încheiat.

350 de meciuri
a adunat Răzvan Lucescu pe banca lui PAOK, în cele două mandate

De-a lungul carierei sale, Răzvan Lucescu le-a mai antrenat pe FC Brașov, Rapid, El-Jaish, Petrolul, Xanthi și Al-Hilal. A fost și selecționerul României în perioada 2009-2011.

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