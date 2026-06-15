„Antrenorul a avut ultimul cuvânt” Nicolescu, despre plecarea unuia dintre liderii lui Dinamo: „Vrea alt profil. Discutăm cu doi străini”

Eddy Gnahore, 32 de ani, nu va continua la Dinamo după expirarea contractului

Francezul nu intră în planurile noului antrenor, Nuno Campos

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Președintele lui Dinamo a vorbit despre situația mijlocașului care a jucat 2 sezoane și jumătate în tricoul „câinilor”. El venise gratis de la Ascoli.

Nuno Campos nu a vrut ca Dinamo să continue cu Gnahore

„Pe noua strategie și pe noua viziune a antrenorului nu am mers mai departe cu Eddy Gnahore. Antrenorul a avut ultimul cuvânt.

Alături de directorul sportiv au un alt profil de mijlocaș pe care-l caută. Sunt două discuții deschise cu jucători străini”, a explicat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

97 de meciuri are Gnahore la Dinamo, în care a reușit 6 goluri și 5 pase de gol

Ce se întâmplă cu tinerii jucători ai lui Dinamo

Conducătorul roș-albilor a vorbit și despre fotbaliștii de perspectivă pe care Nuno Campos îi analizează în această perioadă, pentru a vedea cine rămâne sezonul viitor:

„Toți jucătorii tineri care au fost împrumutați fac antrenamente cu echipa și se va decide cine pleacă în cantonament joi.

Vom încerca să le găsim soluții celor care nu intră în calcule. În același timp, căutăm jucători pe posturile pe care avem nevoie”.

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