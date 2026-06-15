Lotul Rapidului s-a reunit, luni, sub comanda lui Daniel Pancu (48 de ani), care a condus primul antrenament din postura de antrenor principal.

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Tehnicianul a avut o mare parte din lot la dispoziție la această primă întâlnire, însă au existat și jucători care au absentat din diverse motive.

Daniel Pancu: „Un sezon mai bun decât cel precedent este realizabil”

„Încerc să relaxez puțin atmosfera, pentru că nu e ușor pentru jucători, pentru că vin totuși după o nerealizare sezonul trecut, chiar dacă spui că treci repede peste ele, nu treci.

Dar sper ca în cel mai scurt timp să-i fac să uite ce s-a întâmplat până acum. Începe o nouă perioadă precompetițională pentru un nou campionat. Sperăm cu toții să fie un campionat mai bun decât a fost cel precedent și sunt convins că acest lucru este realizabil.

Îi așteptăm și pe jucătorii care au fost la echipa națională, după care vom intra și în detalii de ordin tehnico-tactic. Doar câteva din principiile mele de viață pe care le-am transmis de la prima întâlnire.

Am în continuare avantaje și aici, pentru că și la CFR am avut patru jucători pe care i-am avut la echipele naționale. Acum am și aici un număr și mai mare de jucători pe care îi cunosc și cred că adaptarea unii cu alții se va face pe repede înainte și la Rapid”, a spus Pancu.

Întrebat dacă e dificil să ridice din nou o echipă căzută la pământ, Pancu a răspuns:

„E diferit, e mai ușor aici. E mai ușor pentru că aici beneficiem, în primul rând, de gazonul ăsta, despre care încă nu realizez că e un teren de antrenament.

Plus că avem patru săptămâni înainte de a începe un campionat, acolo a fost diferită situația, am venit în timpul campionatului și cred că a fost mult mai greu la CFR”.

Marius Bilașco: „Sunt mai mute provocări”

Noul director sportiv al giuleștenilor a oferit și el o scurtă reacție la reunire:

„Jucătorii au avut vacanță. Noi nu am avut, dar e important că acum am început în formație completă prima zi de antrenament.

Sunt mai multe provocări, dar cred că, bineînțeles, partea sportivă e cea mai importantă și aici mă refer la jucători.

E o perioadă de transferuri de abia începută. Noi avem un campionat care începe mult mai devreme în comparație cu multe alte țări și trebuie să ne mișcăm un pic mai repede.

Cu siguranță vor mai fi schimbări, vor mai fi jucători care vor mai veni, probabil, iar unii vor pleca”.

Cei 27 de jucă care s-au antrenat sub comanda lui Daniel Pancu

Adrian Briciu

Bogdan Ungureanu

Robert Bădescu

Denis Ciobotariu

Cristian Ignat

Lars Kramer

Cristian Manea

Răzvan Onea

Alexandru Pașcanu

Robert Sălceanu

Vladan Bubanja

Tobias Christensen

Dina Grameni

Jakub Hromada

Kader Keita

Andrei Niculcea

Andrei Șucu

Borisav Burmaz

Gabriel Gheorghe

Drilon Hazrollaj

Timotej Jambor

Mohammed Kamara

Claudiu Petrila

Accidentați: Cătălin Vulturar, Luka Gojkovic, Raul Stanciu, Dejan Iliev

În probe: Tape Ange Bai Eric

Absenții de la reunirea lotului:

Accidentați: Talisson de Almeida, Antoine Baroan

Liber suplimentar după programul echipei naționale: Marian Aioani, Andrei Borza, Alexandru Dobre, Olimpiu Moruțan

Liber pentru examene: Omar El Sawy, Rareș Pop

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