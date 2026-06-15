Pancu a trecut la treabă Rapid s-a reunit astăzi sub comanda noului antrenor: „Încerc să relaxez puțin atmosfera” » Cine a lipsit +29 foto
Reunirea Rapidului sub comanda lui Daniel Pancu. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

Pancu a trecut la treabă Rapid s-a reunit astăzi sub comanda noului antrenor: „Încerc să relaxez puțin atmosfera” » Cine a lipsit

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 15.06.2026, ora 21:39
alt-text Actualizat: 15.06.2026, ora 21:39
  • Lotul Rapidului s-a reunit, luni, sub comanda lui Daniel Pancu (48 de ani), care a condus primul antrenament din postura de antrenor principal.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul a avut o mare parte din lot la dispoziție la această primă întâlnire, însă au existat și jucători care au absentat din diverse motive.

Nuno Campos nu l-a mai vrut Dinamo se desparte de încă un titular: „N-o să vă uit niciodată” + reacția lui Cîrjan
Citește și
Nuno Campos nu l-a mai vrut Dinamo se desparte de încă un titular: „N-o să vă uit niciodată” + reacția lui Cîrjan
Citește mai mult
Nuno Campos nu l-a mai vrut Dinamo se desparte de încă un titular: „N-o să vă uit niciodată” + reacția lui Cîrjan

Daniel Pancu: „Un sezon mai bun decât cel precedent este realizabil”

„Încerc să relaxez puțin atmosfera, pentru că nu e ușor pentru jucători, pentru că vin totuși după o nerealizare sezonul trecut, chiar dacă spui că treci repede peste ele, nu treci. 

Dar sper ca în cel mai scurt timp să-i fac să uite ce s-a întâmplat până acum. Începe o nouă perioadă precompetițională pentru un nou campionat. Sperăm cu toții să fie un campionat mai bun decât a fost cel precedent și sunt convins că acest lucru este realizabil.

Îi așteptăm și pe jucătorii care au fost la echipa națională, după care vom intra și în detalii de ordin tehnico-tactic. Doar câteva din principiile mele de viață pe care le-am transmis de la prima întâlnire.

Am în continuare avantaje și aici, pentru că și la CFR am avut patru jucători pe care i-am avut la echipele naționale. Acum am și aici un număr și mai mare de jucători pe care îi cunosc și cred că adaptarea unii cu alții se va face pe repede înainte și la Rapid”, a spus Pancu.

Întrebat dacă e dificil să ridice din nou o echipă căzută la pământ, Pancu a răspuns:

„E diferit, e mai ușor aici. E mai ușor pentru că aici beneficiem, în primul rând, de gazonul ăsta, despre care încă nu realizez că e un teren de antrenament.

Plus că avem patru săptămâni înainte de a începe un campionat, acolo a fost diferită situația, am venit în timpul campionatului și cred că a fost mult mai greu la CFR”.

Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro

Galerie foto (29 imagini)

Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
+29 Foto
labels.photo-gallery

Marius Bilașco: „Sunt mai mute provocări”

Noul director sportiv al giuleștenilor a oferit și el o scurtă reacție la reunire:

„Jucătorii au avut vacanță. Noi nu am avut, dar e important că acum am început în formație completă prima zi de antrenament.

Sunt mai multe provocări, dar cred că, bineînțeles, partea sportivă e cea mai importantă și aici mă refer la jucători.

E o perioadă de transferuri de abia începută. Noi avem un campionat care începe mult mai devreme în comparație cu multe alte țări și trebuie să ne mișcăm un pic mai repede.

Cu siguranță vor mai fi schimbări, vor mai fi jucători care vor mai veni, probabil, iar unii vor pleca”.

Cei 27 de jucă care s-au antrenat sub comanda lui Daniel Pancu

  • Adrian Briciu
  • Bogdan Ungureanu
  • Robert Bădescu
  • Denis Ciobotariu
  • Cristian Ignat
  • Lars Kramer
  • Cristian Manea
  • Răzvan Onea
  • Alexandru Pașcanu
  • Robert Sălceanu
  • Vladan Bubanja
  • Tobias Christensen
  • Dina Grameni
  • Jakub Hromada
  • Kader Keita
  • Andrei Niculcea
  • Andrei Șucu
  • Borisav Burmaz
  • Gabriel Gheorghe
  • Drilon Hazrollaj
  • Timotej Jambor
  • Mohammed Kamara
  • Claudiu Petrila
  • Accidentați: Cătălin Vulturar, Luka Gojkovic, Raul Stanciu, Dejan Iliev
  • În probe: Tape Ange Bai Eric

Absenții de la reunirea lotului:

  • Accidentați: Talisson de Almeida, Antoine Baroan 
  • Liber suplimentar după programul echipei naționale: Marian Aioani, Andrei Borza, Alexandru Dobre, Olimpiu Moruțan
  • Liber pentru examene: Omar El Sawy, Rareș Pop

Citește și

„Vin la un club impecabil” Farul l-a prezentat pe Sabău: „Trebuie să reconstruim împreună” » Cine face parte din staff
Superliga
19:57
„Vin la un club impecabil” Farul l-a prezentat pe Sabău: „Trebuie să reconstruim împreună” » Cine face parte din staff
Citește mai mult
„Vin la un club impecabil” Farul l-a prezentat pe Sabău: „Trebuie să reconstruim împreună” » Cine face parte din staff

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Șah” la PNL, odată cu excluderea „propriului premier”, și o explicație pentru ultimatimul dat lui Veștea. Reacții după decizia liberalilor, ce face PSD
„Șah” la PNL, odată cu excluderea „propriului premier”, și o explicație pentru ultimatimul dat lui Veștea. Reacții după decizia liberalilor, ce face PSD
„Șah” la PNL, odată cu excluderea „propriului premier”, și o explicație pentru ultimatimul dat lui Veștea. Reacții după decizia liberalilor, ce face PSD
rapid bucuresti Daniel Pancu Marius Bilasco reunire
Știrile zilei din sport
De la FCSB, paznic la Yamal Joao Paulo l-a anihilat pe Lamine în șocul Mondialului!
Campionatul Mondial
15.06
De la FCSB, paznic la Yamal Joao Paulo l-a anihilat pe Lamine în șocul Mondialului!
Citește mai mult
De la FCSB, paznic la Yamal Joao Paulo l-a anihilat pe Lamine în șocul Mondialului!
„Antrenorul a avut ultimul cuvânt” Nicolescu, despre plecarea unuia dintre liderii lui Dinamo: „Vrea alt profil. Discutăm cu doi străini”
Superliga
15.06
„Antrenorul a avut ultimul cuvânt” Nicolescu, despre plecarea unuia dintre liderii lui Dinamo: „Vrea alt profil. Discutăm cu doi străini”
Citește mai mult
„Antrenorul a avut ultimul cuvânt” Nicolescu, despre plecarea unuia dintre liderii lui Dinamo: „Vrea alt profil. Discutăm cu doi străini”
Pancu a trecut la treabă Rapid s-a reunit astăzi sub comanda noului antrenor: „Încerc să relaxez puțin atmosfera” » Cine a lipsit
Superliga
15.06
Pancu a trecut la treabă Rapid s-a reunit astăzi sub comanda noului antrenor: „Încerc să relaxez puțin atmosfera” » Cine a lipsit
Citește mai mult
Pancu a trecut la treabă Rapid s-a reunit astăzi sub comanda noului antrenor: „Încerc să relaxez puțin atmosfera” » Cine a lipsit
Noile tricouri de joc ale lui Dinamo Al treilea este maro!  Cum arată noua siglă pe echipamente 
Superliga
15.06
Noile tricouri de joc ale lui Dinamo Al treilea este maro! Cum arată noua siglă pe echipamente
Citește mai mult
Noile tricouri de joc ale lui Dinamo Al treilea este maro!  Cum arată noua siglă pe echipamente 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:03
Cel care ne-a apărat. El, supremul Cornel Penu, interviu-eveniment pentru GOLAZO.ro, în ziua în care a împlinit 80 de ani
Cel care ne-a apărat. El, supremul Cornel Penu, interviu-eveniment pentru GOLAZO.ro, în ziua în care a împlinit 80 de ani
09:35
Theodor Jumătate Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Theodor Jumătate Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat 
09:00
„Prefer 5-4 decât 1-0” Antonio Folha, noul antrenor al CFR Cluj, se prezintă ca adept al fotbalului-spectacol » Obiectivul asumat
„Prefer 5-4 decât 1-0” Antonio Folha, noul antrenor al CFR Cluj, se prezintă ca adept al fotbalului-spectacol »  Obiectivul asumat
07:27
Încă o mare surpriză Arabia Saudită, rezultat mare cu Uruguay! Iran a remizat cu Noua Zeelandă
Încă o mare surpriză Arabia Saudită, rezultat mare cu Uruguay! Iran a remizat cu Noua Zeelandă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Top stiri
Zi grea pentru granzi la CM 2026 După Belgia și Spania, nici Uruguay nu reușește să se impună în primul meci al turneului
Campionatul Mondial
07:31
Zi grea pentru granzi la CM 2026 După Belgia și Spania, nici Uruguay nu reușește să se impună în primul meci al turneului
Citește mai mult
Zi grea pentru granzi la CM 2026 După Belgia și Spania, nici Uruguay nu reușește să se impună în primul meci al turneului
Schimbare la Mondial FIFA a reacționat după controversele iscate în prima săptămână a turneului final
Campionatul Mondial
15.06
Schimbare la Mondial FIFA a reacționat după controversele iscate în prima săptămână a turneului final
Citește mai mult
Schimbare la Mondial FIFA a reacționat după controversele iscate în prima săptămână a turneului final
Nuno Campos nu l-a mai vrut Dinamo se desparte de încă un titular: „N-o să vă uit niciodată” + reacția lui Cîrjan
Superliga
15.06
Nuno Campos nu l-a mai vrut Dinamo se desparte de încă un titular: „N-o să vă uit niciodată” + reacția lui Cîrjan
Citește mai mult
Nuno Campos nu l-a mai vrut Dinamo se desparte de încă un titular: „N-o să vă uit niciodată” + reacția lui Cîrjan
Dl. Veștea spune că dl. Bolojan l-a pus pe mute, nu îi răspunde nici la telefon, nici la mesaje. Dl. Salam ar zice "Frații mei, de ce vă certați?"
B365
15.06
Dl. Veștea spune că dl. Bolojan l-a pus pe mute, nu îi răspunde nici la telefon, nici la mesaje. Dl. Salam ar zice "Frații mei, de ce vă certați?"
Citește mai mult
Dl. Veștea spune că dl. Bolojan l-a pus pe mute, nu îi răspunde nici la telefon, nici la mesaje. Dl. Salam ar zice "Frații mei, de ce vă certați?"

Echipe/Competiții

fcsb 25 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 18 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
16.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share