Meciul dintre Japonia și Țările de Jos, încheiat 2-2 la Cupa Mondială, a oferit momente nemaiîntâlnite la un Campionat Mondial.

Selecționerul Japoniei, Hajime Moriyasu, a apelat la o inovație pentru a comunica cu jucătorii săi.

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Van Dijk a deschis scorul în minutul 51, iar Nakamura a restabilit egalitatea 6 minute mai târziu.

Naționala lui Koeman a preluat din nou conducerea în minutul 64, dar selecționata lui Moriyasu a revenit prin reușita lui Kamada în minutul 89.

Tactică neconvențională la Mondial

Strategia selecționerului japonez a ieșit complet din tipare. Moriyasu a folosit în timpul partidei o metodă de comunicare rar întâlnită la acest nivel: o tablă albă portabilă pe care erau afișate numere mari, arătate jucătorilor de pe marginea terenului.

Sistemul, care indica în ordine descrescătoare cifre de la 3 la 1, avea rolul de a transmite un mesaj fotbaliștilor săi: cât timp de joc a mai rămas, scrie sportbible.com.

În plus, selecționerul a fost surprins ridicând și cifra 45 în finalul primei reprize.

În social media, reacțiile au variat. De la admirație la interpretări complexe. Unii microbiști au făcut trimitere la rigurozitatea cu care japonezii plănuiesc totul, iar alții au fost de părere că fiecare cifră ar putea reprezenta o instrucțiune specifică de joc.

Clasament Grupa F

ECHIPĂ PUNCTE 1. Suedia 3 2. Japonia 1 3. Țările de Jos 1 4. Tunisia 0

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