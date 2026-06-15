Primul meci al naționalei scandinave la Mondial ne-a arătat pe cine vom înfrunta în toamnă în Liga Națiunilor B. Acest 5-1 cu Tunisia sperie!

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Gică Hagi spune că nu trebuie să ne fie frică de nimeni la națională și, în principiu, are dreptate selecționerul.

Dar Carlo Ancelotti are o replică la această idee: „E bine să simți teama. Altfel, înfrunți leul gândindu-te că e pisică”.

Marele antrenor italian știe cât de important e să realizezi cine îți iese în față. Ce te așteaptă, cât de mare e pericolul.

Greu de fisurat Suedia

În toamnă, Suedia va fi prima pe care o vom întâlni în Liga Națiunilor B. Tocmai am văzut-o la startul său la Campionatul Mondial.

Ne poate face mult rău echipa lui Graham Potter. Acest 5-1 contra Tunisiei sperie.

Cu un sistem pe care nu-l au mulți, 3-4-1-2 sau 3-1-4-2 în atac transformat în 5-3-2 în defensivă, scandinavii sunt puternici și colectiv, și individual, și în apărare, și în ofensivă.

Se apără toți, aglomerat, în fața careului lui Nordfeldt, nu lasă multe spații pe care să te poți infiltra în atac pozițional. Contra tunisienilor, au cedat o singură dată, la o centrare, au luat gol pentru că stoperul Lagerbielke stătea prea departe de Rekik în marcaj.

Gyokeres și Isak sunt mai scumpi decât tot lotul nostru. Sunt foarte buni!

Când au ocazia, galben-albaștrii lovesc pe contraatac. Le place să reacționeze, să surprindă, să sprinteze decisiv.

Și au doi atacanți care pot fi devastatori pe asemenea contre. Gyokeres și Isak au viteză și forță de pătrundere impresionante. Se desprind cu ușurință de adversari și sunt necruțători la finalizare.

Isak (dreapta), Gyokeres (nr. 17) și colegii lor, la 5-1 cu Tunisia, în primul meci al Suediei la acest Mondial. Foto: Imago

Fiecare dintre ei are o cotă mai mare decât a întregii noastre naționale. Gyokeres, 65 de milioane, Isak, 85. România, 56,95!

Dincolo de cotă, sunt foarte buni. Unul joacă la Arsenal. Altul, la Liverpool. Cu ei, primejdia e mare.

Are Hagi acum secretul victoriei cu Suedia?

Mijlocașul Yasin Ayari, tânăr și talentat, exagerează când afirmă că „Suedia poate cuceri Mondialul”, însă nouă ne va fi greu.

Hagi anunță că vrem să câștigăm grupa în Nations League. Împotriva Suediei, Bosniei și Poloniei, e aproape imposibil.

Poate are Gică acum secretul de a învinge Suedia. În 1994, nu l-a avut. Sau i l-a anulat Prunea.

Ne va fi ușor să le descoperim echipa. „11” la vedere

Nordicii au totuși un punct fragil. Le putem afla ușor formula de start.

La un antrenament deschis, cu câteva zile înaintea duelului cu Tunisia, unul dintre secunzii selecționerului, fostul internațional Sebastian Larsson, trecuse pe hârtie toate rezervele Suediei așezate tactic, pe posturi.

Un fotograf i-a făcut o poză și le-a fost ușor jurnaliștilor să descifreze „codul”, descoperind „11”-le naționalei lor.

Exact așa a început Potter primul meci la Mondial. Selecționerul nu a schimbat nimic, chiar dacă i-a aflat presa echipa. Are mare încredere. A jucat și a câștigat.