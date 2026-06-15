Schimbare la Mondial FIFA a reacționat după controversele iscate în prima săptămână a turneului final

FIFA a luat decizia de a le permite celor aflați la conferințele de presă de la CM 2026 să comunice și în limba spaniolă.

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Hotărârea forului internațional vine ca reacție după controversele stârnite la conferința premergătoare meciului Brazilia - Maroc 1-1. Atunci jurnaliștii au fost opriți în momentul în care au încercat să le adreseze jucătorilor întrebări în spaniolă, deși Hakimi și Vinicius au insistat că pot răspunde

Limba spaniolă, permisă la conferințele de presă de la CM 2026

FIFA a reacționat după reacțiile negative din mediul online și a anunțat că le va permite reprezentanților presei să pună întrebări și în limba spaniolă.

Forul condus de Gianni Infantino o va include, alături de limba engleză, pe lista limbilor oficiale ale conferințelor, urmând ca un traducător să fie prezent la fiecare întâlnire cu presa, scrie marca.com.

Noua modificare ar veni și ca o formă de respect față de Mexic, țară unde se vorbește limba spaniolă și care se află printre cele trei organizatoare.

Anterior, FIFA susținea că limbile disponibile pentru conferințele de presă vor fi cele vorbite de antrenori și jucători, dar și engleza, ca limbă comună a turneului, spaniola fiind folosită doar dacă era nativă pentru jucători și antrenori.

Care este procedura la conferințele de presă de la Mondial

La conferințele de presă de la acest Mondial, pentru a putea pune întrebări, jurnaliștii trebuie să descarce și să se înregistreze într-o aplicație folosind un cod QR afișat pe ecranele din sala de conferințe.

Odată conectați la sistem și la căști, aceștia pot alege în timp real limba de traducere disponibilă în funcție de jucătorii și antrenorii prezenți în fața presei, iar de acum FIFA va include și o funcție de traducere în spaniolă, mai informează sursa citată.

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