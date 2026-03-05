Biletul Zilei XBets.ro joi, 5 martie 2026 – cota 3.65 din 3 evenimente
Biletul Zilei XBets.ro joi, 5 martie 2026 – cota 3.65 din 3 evenimente

Publicat: 05.03.2026, ora 11:18
Actualizat: 05.03.2026, ora 11:28
  • Deși astăzi se joacă puține meciuri în competițiile de top din Europa, am găsit 3 evenimente care ne pot aduce un profit bun la pariuri online.
  • Selecțiile au fost furnizate de meciurile Tottenham vs Crystal Palace din Premier League, Dinamo vs Metalul Buzău din Cupa României și FC Basel vs Grasshopper din prima ligă elvețiană.

Biletul Zilei XBets.ro – 05.03.2026

MeciPronosticCotă
Dinamo vs Metalul Buzău1 & peste 1,5 goluri Dinamo1.40
FC Basel vs GrassopperSC – 1 (Super Cota Superbet)1.75
Tottenham vs Crystal PalaceGG sau peste 2,5 goluri1.49

Biletul Zilei XBets.ro a fost plasat la Superbet unde am beneficiat de Super Cota pentru victoria celor de la FC Basel. Dacă predicțiile noastre sunt corecte, la finalul zilei vom încasa 365 de lei, din care 265 de lei profit.

Dinamo vs Metalul Buzău – cine va juca cu Craiova în semifinale?

După ce s-a calificat în Play-off-ul Ligii 1, Dinamo poate obține în această săptămână și prezența în semifinalele Cupei României. Astăzi, de la ora 20:00, pe Stadionul Arcul de Triumf din București, fotbaliștii antrenați de Zeliko Kopic joacă împotriva celor de la Metalul Buzău. „Câinii” sunt mari favoriți să acceadă în semifinale unde ar juca împotriva liderului din Superliga, Universitatea Craiova.

Totuși, pentru Dinamo nu este suficient să facă act de prezență pentru a avansa în competiție. Metalul Buzău este pentru al doilea an în sferturile de finală ale Cupei României. Mai mult, în noul format al competiției buzoienii au pierdut doar două meciuri, cu U Cluj și cu Rapid. Bucureștenii sunt avertizați și de „pățania” celor de la FC Argeș care au avut nevoie de prelungiri pentru a trece de Gloria Bistrița, cealaltă echipă din Liga a 2-a care a ajuns în sferturi.

PONT: Dinamo vs Metalul Buzău – 1 & peste 1,5 goluri Dinamo – cota 1.40

Basel vs Grassopper – gazdele în căutarea gloriei pierdute

Cu doar câțiva ani în urmă FC Basel era o prezență obișnuită în Champions League. În acest sezon echipa se zbate în anonimat. După 27 de meciuri din sezonul regulat Basel este pe locul 4 la 21 de puncte față de liderul Thun. Mai mult, nu s-a calificat încă în play-off.

În această seară, de la ora 21:30, Basel joacă pe propriul teren cu Grassopper, echipă aflată pe penultimul loc în Super League. În primul meci jucat la Basel, gazdele s-au impus cu 2-1, iar cel de-al doilea meci s-a terminat 1-1. Chiar dacă nu traversează o perioadă bună, Basel are forța să câștige în această seară, cu atât mai mult cu cât oaspeții nu au înscris în 5 din ultimele 10 deplasări.

Biletul Zilei XBets.ro joi, 5 martie 2026 – cota 3.65 din 3 evenimente Biletul Zilei XBets.ro joi, 5 martie 2026 – cota 3.65 din 3 evenimente

PONT: Basel vs Grassopper – SC-1 (Super Cota – 1 solist) – cota 1.75

Tottenham vs Crystal Palace – duel la retrogradare

Tottenham este calificată în optimile Champions League unde o va întâlni pe Atletico Madrid. Crystal Palace va juca în optimile Conference League cu ciprioții de la Larnaca. În această seară, de la ora 22:00, pe Tottenham Hotspur, cele două joacă într-un meci contând pentru etapa a 29-a din Premier League. În mod surprinzător, ele se vor înfrunta sub amenințarea retrogradării.

Tottenham ocupă poziția a 16-a, cu 29 de puncte, iar Crystal Palace este pe 14, cu 35 de puncte. Cum West Ham, echipa de pe primul loc retrogradabil, are 28 de puncte și pare a fi în revenire de formă, Tottenham și Crystal Palace au toate motivele să se simtă amenințate, așa că așteptăm un meci în care „se bagă materiale”, dar vor apărea și goluri.

PONT: Tottenham vs Crystal Palace – GG sau Peste 2,5 goluri – cota 1.49

Vezi mai multe ponturi pariuri azi pe XBets! Colegii mei au găsit un pont de 1.80 pentru Dinamo - Metalul care arată chiar foarte bine!

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!

