De ce e îngrijorare la FRF Motive imediate de teamă la federație din cauza conflictului din Iran

Barajul de Mondial al naționalei masculine, pe 26 martie, la Istanbul, provoacă griji, după ce NATO a interceptat o rachetă iraniană care țintea Turcia. Alt meci e însă în această săptămână într-o zonă apropiată de război.

Ceea ce s-a întâmplat miercuri în războiul care afectează Orientul Mijlociu a dat alarma și la FRF, pentru că are legătură cu naționala noastră masculină.

România joacă pe 26 martie la Istanbul. Turcia, ținta unei rachete iraniene

Turcia a fost vizată de o rachetă balistică iraniană. Guvernul de la Ankara a anunțat că NATO a prevenit un atac.

Sistemele de apărare antiaeriană ale Alianței Nord-Atlantice au neutralizat o rachetă care avea ca țintă Turcia după ce trecuse prin spațiul aerian al Irakului și Siriei.

Naționala va juca împotriva Turciei la Istanbul, pe arena lui Beșiktaș Foto: Raed Krishan

Ministerul Apărării a transmis un comunicat de avertisment, iar ministrul de externe i-a transmis protestul țării sale omologului iranian.

Peste trei săptămâni, pe 26 martie, „tricolorii” joacă semifinala barajului CM 2026 la Istanbul, împotriva Turciei.

FRF, alarmată de meciul naționalei feminine: sâmbătă, în Cipru

Dar altceva îngrijorează mai tare federația. Un meci internațional al României se va disputa chiar în această săptămână într-o zonă aflată nu departe de conflict.

După ce a învins marți Moldova, 1-0 pe „Arcul de Triumf”, naționala feminină urmează să evolueze în al doilea meci al preliminariilor pentru Mondialul din Brazilia (2027).

Sâmbătă, 7 martie, vor înfrunta Cipru pe stadionul echipei Ethnikos Achna din satul Dasaki Achnas, situat aproape de una dintre bazele militare britanice de pe insulă.

Bază militară britanică din Cipru, atacată cu o dronă Shahed

O altă bază, RAF Akrotiri, a fost atacată duminică, o dronă Shahed (lansată probabil de Hezbollah, grupare sprijinită de Iran) trecând de sistemele defensive. Chiar dacă nu a făcut victime, s-au luat măsuri imediate.

Intrarea în baza RAF Akrotiri Foto: Imago

Grecia a trimis patru avioane F-16 și două fregate pentru a proteja insula. Iar ministrul britanic al apărării, John Healey, a zburat în Cipru și s-a întâlnit azi cu omologul său cipriot.

The longstanding friendship between the UK and the Republic of Cyprus is strong in the face of Iranian threats.



This morning with Cypriot Defence Minister @PalmasVasilis I discussed how the UK is further reinforcing our air defences to support our shared security. pic.twitter.com/VkrjxVQRNZ — John Healey (@JohnHealey_MP) March 5, 2026

