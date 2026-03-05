De ce e îngrijorare la FRF Motive imediate de teamă la federație din cauza conflictului din Iran

- Barajul de Mondial al naționalei masculine, pe 26 martie, la Istanbul, provoacă griji, după ce NATO a interceptat o rachetă iraniană care țintea Turcia. Alt meci e însă în această săptămână într-o zonă apropiată de război.
Ceea ce s-a întâmplat miercuri în războiul care afectează Orientul Mijlociu a dat alarma și la FRF, pentru că are legătură cu naționala noastră masculină.
România joacă pe 26 martie la Istanbul. Turcia, ținta unei rachete iraniene
Turcia a fost vizată de o rachetă balistică iraniană. Guvernul de la Ankara a anunțat că NATO a prevenit un atac.
Sistemele de apărare antiaeriană ale Alianței Nord-Atlantice au neutralizat o rachetă care avea ca țintă Turcia după ce trecuse prin spațiul aerian al Irakului și Siriei.
Ministerul Apărării a transmis un comunicat de avertisment, iar ministrul de externe i-a transmis protestul țării sale omologului iranian.
Peste trei săptămâni, pe 26 martie, „tricolorii” joacă semifinala barajului CM 2026 la Istanbul, împotriva Turciei.
FRF, alarmată de meciul naționalei feminine: sâmbătă, în Cipru
Dar altceva îngrijorează mai tare federația. Un meci internațional al României se va disputa chiar în această săptămână într-o zonă aflată nu departe de conflict.
După ce a învins marți Moldova, 1-0 pe „Arcul de Triumf”, naționala feminină urmează să evolueze în al doilea meci al preliminariilor pentru Mondialul din Brazilia (2027).
Sâmbătă, 7 martie, vor înfrunta Cipru pe stadionul echipei Ethnikos Achna din satul Dasaki Achnas, situat aproape de una dintre bazele militare britanice de pe insulă.
Bază militară britanică din Cipru, atacată cu o dronă Shahed
O altă bază, RAF Akrotiri, a fost atacată duminică, o dronă Shahed (lansată probabil de Hezbollah, grupare sprijinită de Iran) trecând de sistemele defensive. Chiar dacă nu a făcut victime, s-au luat măsuri imediate.
Grecia a trimis patru avioane F-16 și două fregate pentru a proteja insula. Iar ministrul britanic al apărării, John Healey, a zburat în Cipru și s-a întâlnit azi cu omologul său cipriot.