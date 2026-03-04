„Au spus «Da» în 10 minute” Dani Coman, detalii despre cea mai neașteptată mutare din mercato: „Nu vreți să facem asta?”

- Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a vorbit despre transferul lui Cătălin Căbuz (29 de ani).
Portarul originar din Avrig a ajuns la FC Argeș în ultima zi de mercato, după ce piteștenii au ajuns la o înțelegere cu Hermannstadt pentru un schimb cu David Lazar (34 de ani), o mutare total neașteptată.
Dani Coman: „În 10 minute au spus «DA»”
Președintele formației din Trivale a dezvăluit că transferul s-a făcut la inițiativa sa imediat după ce piteștenii au învins Hermannstadt, scor 3-1, în etapa 26 a Ligii 1.
La acea partidă, Căbuz nu s-a nici măcar pe foaia de joc a sibienilor, deoarece era accidentat.
Coman a subliniat că discuțiile dintre cele două cluburi au durat doar 10 minute, iar mutarea s-a dovedit a fi una inspirată, după ce goalkeeperul a fost cel mai bun om al meciului cu Dinamo (1-0), duel în urma căruia FC Argeș a obținut calificarea în play-off.
„A fost o discuție imediat după meciul cu Hermannstadt, în care le-am propus: «Nu vreți să faceți un schimb?».
Căbuz era accidentat, Lazar s-a stabilit în Sibiu. Nu le-a trebuit prea mult timp, în 10 minute au zis: «Da». Și așa s-a făcut.
Eu îl cunosc pe Cătălin (n.r. - Căbuz), am mare încredere în el și sunt sigur că va fi unul dintre cei mai buni portari din campionat.
Galerie foto (18 imagini)
Avea nevoie de o schimbare, de alt mediu. Sunt momente când un jucător trebuie să schimbe echipa, să treacă la nivelul următor.
În meciul de ieri (n.r. - duminică) a fost incredibil, a scos fantastic niște mingi”, a declarat Dani Coman, citat de digisport.ro.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova⤴️
|29
|59
|2
|Rapid ⤴️
|29
|55
|3
|Dinamo⤴️
|29
|52
|4
|U Cluj⤴️
|29
|51
|5
|CFR Cluj⤴️
|29
|50
|6
|FC Argeș⤴️
|29
|49
|7
|FCSB⤵️
|29
|46
|8
|FC Botoșani⤵️
|29
|42
|9
|UTA Arad⤵️
|29
|42
|10
|Oțelul Galați⤵️
|29
|41
|11
|Farul⤵️
|29
|37
|12
|Petrolul⤵️
|29
|29
|13
|Csikszereda⤵️
|29
|29
|14
|Unirea Slobozia⤵️
|29
|24
|15
|Hermannstadt⤵️
|29
|20
|16
|Metaloglobus⤵️
|29
|11
⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out