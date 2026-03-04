„Au spus «Da» în 10 minute” Dani Coman, detalii despre cea mai neașteptată mutare din mercato: „Nu vreți să facem asta?”

Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a vorbit despre transferul lui Cătălin Căbuz (29 de ani).

Portarul originar din Avrig a ajuns la FC Argeș în ultima zi de mercato, după ce piteștenii au ajuns la o înțelegere cu Hermannstadt pentru un schimb cu David Lazar (34 de ani), o mutare total neașteptată.

Dani Coman: „În 10 minute au spus «DA»”

Președintele formației din Trivale a dezvăluit că transferul s-a făcut la inițiativa sa imediat după ce piteștenii au învins Hermannstadt, scor 3-1, în etapa 26 a Ligii 1.

La acea partidă, Căbuz nu s-a nici măcar pe foaia de joc a sibienilor, deoarece era accidentat.

Coman a subliniat că discuțiile dintre cele două cluburi au durat doar 10 minute, iar mutarea s-a dovedit a fi una inspirată, după ce goalkeeperul a fost cel mai bun om al meciului cu Dinamo (1-0), duel în urma căruia FC Argeș a obținut calificarea în play-off.

„A fost o discuție imediat după meciul cu Hermannstadt, în care le-am propus: «Nu vreți să faceți un schimb?».

Căbuz era accidentat, Lazar s-a stabilit în Sibiu. Nu le-a trebuit prea mult timp, în 10 minute au zis: «Da». Și așa s-a făcut.

Eu îl cunosc pe Cătălin (n.r. - Căbuz), am mare încredere în el și sunt sigur că va fi unul dintre cei mai buni portari din campionat.

Avea nevoie de o schimbare, de alt mediu. Sunt momente când un jucător trebuie să schimbe echipa, să treacă la nivelul următor.

În meciul de ieri (n.r. - duminică) a fost incredibil, a scos fantastic niște mingi”, a declarat Dani Coman, citat de digisport.ro.

850.000 de euro este cota lui Cătălin Căbuz, potrivit transfermarkt.ro

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 29 59 2 Rapid ⤴️ 29 55 3 Dinamo⤴️ 29 52 4 U Cluj⤴️ 29 51 5 CFR Cluj⤴️ 29 50 6 FC Argeș⤴️ 29 49 7 FCSB⤵️ 29 46 8 FC Botoșani⤵️ 29 42 9 UTA Arad⤵️ 29 42 10 Oțelul Galați⤵️ 29 41 11 Farul⤵️ 29 37 12 Petrolul⤵️ 29 29 13 Csikszereda⤵️ 29 29 14 Unirea Slobozia⤵️ 29 24 15 Hermannstadt⤵️ 29 20 16 Metaloglobus⤵️ 29 11

⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport