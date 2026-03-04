„Au spus «Da» în 10 minute” Dani Coman, detalii despre cea mai neașteptată mutare din mercato: „Nu vreți să facem asta?” +18 foto
Dinamo - FC Argeș/ Foto: sportpictures.eu
„Au spus «Da» în 10 minute” Dani Coman, detalii despre cea mai neașteptată mutare din mercato: „Nu vreți să facem asta?”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.03.2026, ora 14:52
alt-text Actualizat: 04.03.2026, ora 14:52
  • Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a vorbit despre transferul lui Cătălin Căbuz (29 de ani).

Portarul originar din Avrig a ajuns la FC Argeș în ultima zi de mercato, după ce piteștenii au ajuns la o înțelegere cu Hermannstadt pentru un schimb cu David Lazar (34 de ani), o mutare total neașteptată.

Dani Coman: „În 10 minute au spus «DA»”

Președintele formației din Trivale a dezvăluit că transferul s-a făcut la inițiativa sa imediat după ce piteștenii au învins Hermannstadt, scor 3-1, în etapa 26 a Ligii 1.

La acea partidă, Căbuz nu s-a nici măcar pe foaia de joc a sibienilor, deoarece era accidentat.

Coman a subliniat că discuțiile dintre cele două cluburi au durat doar 10 minute, iar mutarea s-a dovedit a fi una inspirată, după ce goalkeeperul a fost cel mai bun om al meciului cu Dinamo (1-0), duel în urma căruia FC Argeș a obținut calificarea în play-off.

„A fost o discuție imediat după meciul cu Hermannstadt, în care le-am propus: «Nu vreți să faceți un schimb?».

Căbuz era accidentat, Lazar s-a stabilit în Sibiu. Nu le-a trebuit prea mult timp, în 10 minute au zis: «Da». Și așa s-a făcut.

Eu îl cunosc pe Cătălin (n.r. - Căbuz), am mare încredere în el și sunt sigur că va fi unul dintre cei mai buni portari din campionat.

Dinamo - FC Argeș, meci (4).jpeg
Dinamo - FC Argeș, meci (4).jpeg

Dinamo - FC Argeș, meci (1).jpeg Dinamo - FC Argeș, meci (1).jpg Dinamo - FC Argeș, meci (2).jpeg Dinamo - FC Argeș, meci (2).jpg Dinamo - FC Argeș, meci (3).jpeg
Avea nevoie de o schimbare, de alt mediu. Sunt momente când un jucător trebuie să schimbe echipa, să treacă la nivelul următor.

În meciul de ieri (n.r. - duminică) a fost incredibil, a scos fantastic niște mingi”, a declarat Dani Coman, citat de digisport.ro.

850.000 de euro
este cota lui Cătălin Căbuz, potrivit transfermarkt.ro

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova⤴️2959
2Rapid ⤴️2955
3Dinamo⤴️2952
4U Cluj⤴️2951
5CFR Cluj⤴️2950
6FC Argeș⤴️2949
7FCSB⤵️2946
8FC Botoșani⤵️2942
9UTA Arad⤵️2942
10Oțelul Galați⤵️2941
11Farul⤵️2937
12Petrolul⤵️2929
13Csikszereda⤵️2929
14Unirea Slobozia⤵️2924
15Hermannstadt⤵️2920
16Metaloglobus⤵️2911

⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out

Mai multe știri de ultimă oră

