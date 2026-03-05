Așii Clujului Secretul unei echipe calificate în play-off și în semifinalele Cupei. 3 jucători au influențat 75% din goluri
Drammeh șutează foarte bine și cu stângul, și cu dreptul. Aici, la 4-0 cu Oțelul Foto: Sport Pictures
Așii Clujului Secretul unei echipe calificate în play-off și în semifinalele Cupei. 3 jucători au influențat 75% din goluri

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 05.03.2026, ora 13:25
  • U Cluj atacă pe două direcții în ultima parte a sezonului: e pe locul 4 în Liga 1 și în semifinalele Cupei României. 
  • Trei jucători s-au ridicat deasupra tuturor din februarie, toți străini: Macalou, Drammeh și Lukic. Ce au făcut!

U Cluj e cea mai în formă echipă din Liga 1 în acest moment”, a spus Victor Angelescu, președintele Rapidului.

U Cluj, traseu ascendent din februarie: 6 victorii în 7 meciuri

Echipa lui Cristiano Bergodi e în două curse în ultima parte a sezonului. Locul 4 în Liga 1, asigurându-și prezența în playoff, și calificată în semifinalele Cupei României.

Din februarie, a jucat șapte meciuri, cinci în campionat, două în Cupă, a câștigat șase și a pierdut unul singur, la limită.

  • 3 februarie, Liga 1: 3-1 cu FC Argeș (a). 
  • 7 februarie, Liga 1: 2-3 cu CFR (d). 
  • 11 februarie, Cupă: 2-0 cu Oțelul (a). 
  • 14 februarie, Liga 1: 4-1 cu Csikszereda (a). 
  • 20 februarie, Liga 1: 3-1 cu Botoșani (d). 
  • 27 februarie, Liga 1: 4-0 cu Oțelul (a). 
  • 3 martie, Cupă: 2-1 cu Hermannstadt (a). 
20-7 este golaverajul
lui U Cluj în ultimele șapte partide în campionat și Cupă

Macalou e numărul 1 la U. Cel mai bun pasator, acum și marcator în 2026

Secretele alb-negrilor în ultima perioadă sunt trei jucători, toți străini, toți veniți anul trecut la Cluj, toți de vârste apropiate.

Au influențat 15 dintre cele 20 de goluri reușite de U în aceste dueluri la sfârșit de iarnă și început de primăvară. 75%.

Ei trei au în total 14 goluri și 6 assisturi, dar la cinci goluri au colaborat. Unul a pasat, altul a înscris.

Macalou mai are contract până în 2028 la Cluj Foto: Sport Pictures Macalou mai are contract până în 2028 la Cluj Foto: Sport Pictures
Macalou mai are contract până în 2028 la Cluj Foto: Sport Pictures

Ivorianul Issouf Macalou, 27 de ani, transferat de la Sochaux în ianuarie 2025 și cotat la 650.000 de euro (Transfermarkt), este cel mai bun în 2026. Cursele lui au fisurat apărările adverse.

Nu e doar pasatorul numărul unu al echipei în acest sezon, a început să apară cu adevărat și ca marcator din februarie.

  • Extrema avea un singur gol, din prima etapă, în toate competițiile. Acum are șase, cinci în Liga 1. A influențat șapte reușite în ultimele șapte partide (inclusiv două pase decisive). 
8 pase decisive
are Macalou în acest sezon la U Cluj, numai în campionat, plus 5 goluri. A mai înscris o dată în Cupă

Drammeh, irezistibil în Liga 1

Marea surpriză este însă gambianul de origine franceză Mouhamadou Drammeh (26 de ani, împlinește 27 pe 15 mai).

Adus gratis de la aceeași Sochaux în iulie 2025, „închizătorul” cotat la 350.000 de euro e nelipsit dintre marcatori sau pasatori în ultimele cinci etape de Liga 1.

  • Cinci goluri, două assisturi, toate în februarie. El care nu influențase nicio reușită până acum la Cluj!

Se infiltrează mereu din linia a doua. Înscrie după faze fixe, atent la respingere, atent la centrări, șutează bine și cu stângul, și cu dreptul.

Golgheterul alb-negrilor: Lukic și-a revenit după accidentare

La Jovo Lukic, nu mai e nicio surpriză. Dar vârful bosniac în vârstă de 27 de ani s-a accidentat în cantonamentul din Antalya, în ianuarie, și a ratat primele patru confruntări după reluarea campionatului, din cauza unei leziuni musculare.

Lukic e deasupra apărărilor adverse Foto: Sport Pictures Lukic e deasupra apărărilor adverse Foto: Sport Pictures
Lukic e deasupra apărărilor adverse Foto: Sport Pictures

Atacantul, transferat gratis de la Craiova vara trecută și care are o cotă de 900.000 de euro, și-a revenit ulterior, regăsind drumul spre plasă.

  • Trei goluri în Liga 1 și altul în Cupă. Plus două assisturi. 

Lukic e de departe cel mai prolific jucător la U în actuala stagiune.

16 goluri
a marcat Jovo Lukic la U Cluj în toate competițiile (și trei pase decisive). Are 14 reușite și două assisturi în campionat

liga 1 u cluj jovo lukic Issouf Macalou mouhamadou drammeh
