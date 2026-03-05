„Nu plănuim să facem asta” Președintele lui Inter, reacție fermă despre interesul lui Arsenal pentru Pio Esposito: „O piesă-cheie pentru viitor”

- Giuseppe Marotta (68 de ani), președintele lui Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a vorbit despre interesul lui Arsenal pentru Pio Esposito (20 de ani).
După ce s-a discutat despre posibila plecare a atacantului la gruparea londoneză, Marotta a anunțat ce se va întâmpla cu fotbalistul promovat de Cristi Chivu la prima echipă a lui Inter.
Giuseppe Marotta: „Nu vrem să vindem jucători de top”
După ce jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat interesul lui Arsenal pentru Francesco Pio Esposito, președintele grupării milaneze a spus:
„Arsenal nu a făcut nicio ofertă pentru Pio Esposito, în ciuda zvonurilor. Nu plănuim să vindem jucători de top, transferurile nu reprezintă o prioritate pentru noi.
Îl vedem pe Pio Esposito ca pe o piesă-cheie pentru viitorul nostru. Orice se poate întâmpla în viitor, dar mă refer la un viitor foarte îndepărtat”, a declarat Giuseppe Marotta, conform jurnalistului Fabrizio Romano.
Devenit jucător de bază la Inter în acest sezon, Pio Esposito a jucat 37 de meciuri în toate competițiile, reușind să înscrie 7 goluri și să ofere 6 pase decisive.
Anterior, Pio Esposito fusese împrumutat timp de doi ani la Spezia, grupare pentru care a reușit să înscrie 22 de goluri în 79 de meciuri.
El a fost păstrat în lotul lui Inter odată cu venirea lui Cristi Chivu la echipă, antrenor pe care l-a avut și la grupele de juniori ale echipei milaneze.