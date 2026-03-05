Gazonul de pe stadionul „Arcul de Triumf” se prezintă în condiții bune de joc, înaintea partidei Dinamo - Metalul Buzău, ultimul sfert de finală din Cupa României.

Dinamo - Metalul Buzău e programat cu începere de la ora 20:00 și este în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamo revine pe stadionul „Arcul de Triumf” pentru duelul cu Metalul Buzău, după ce în 2026 a mai disputat două partide pe arena aflată lângă mănăstirea Cașin, 1-1 cu Petrolul în Liga 1 și 2-0 cu Hermannstadt, în Cupa României.

VIDEO: Cum arată gazonul de pe „Arcul de Triumf” înainte de Dinamo - Metalul Buzău

Cu doar câteva ore înainte de partida Dinamo - Metalul Buzău, meci care va închide faza sferturilor de finală din Cupa României, gazonul se prezintă în condiții bune de joc.

Asta, în contextul în care, în urmă cu două zile, pe „Arc”, a avut loc duelul din preliminariile Cupei Mondiale la fotbal feminin dintre România și Moldova (1-0).

Metalul Buzău, cazată în complexul „Arcul de Triumf”

Pentru a fi cât mai aproape de arenă, Metalul Buzău s-a cazat chiar în complexul aflat în incinta stadionului.

„Diseară e fotbal pe Arc!

Dinamo revine acasă, iar adversara, Metalul Buzău, este pentru prima dată cazată la CSN Arcul de Triumf.

Suntem mereu lângă sportivi. Suntem gazde. Și suntem onorați să primim echipele care ajung aici.

De la ora 20:00, luminile se aprind, tribunele prind viață și mingea începe să vorbească.

În această seară, pe Arc, e fotbal!

SPORTUL = PRIORITATE NAȚIONALĂ”, se arată în comunicatul emis de Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf” pe pagina de Facebook.

Învingătoarea din meciul dintre Dinamo și Metalul Buzău va întâlni U Craiova în semifinalele Cupei.

Interesant este faptul că cele două echipe s-au mai întâlnit și sezonul trecut în grupele competiției, iar rezultatul a fost unul surprinzător, 0-0.

Programul fazelor finale din Cupa României:

Sferturi de finală: 3-5 martie 2026

3-5 martie 2026 Semifinale: 22 aprilie 2026

22 aprilie 2026 Finala: 13 mai 2026

Finala Cupei României va avea loc pe 13 mai, la Sibiu. Câștigătoarea competiției se califică în sezonul următor al Europa League.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport