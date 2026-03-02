Astăzi se dispută ultimele meciuri din etapele programate în weekendul care a trecut.

* articol publicitar

Pentru Biletul Zilei XBets.ro – luni, 02.03.2026 am ales selecții din 3 evenimente în care evoluează echipe cu pretenții la locurile fruntașe din LaLiga, Serie A și Superliga. Am plasat aceste selecții la Superbet pe un bilet multiplu cu cota finală 4.59.

Biletul Zilei XBets.ro – 02.03.2026

Meci Pronostic Cotă Pisa vs Bologna X2 & Sub 3,5 goluri 1.56 Unirea Slobozia vs Rapid 2 1.51 Real Madrid vs Getafe 1 & Sub 3,5 goluri 1.95

Pisa vs Bologna – mai pot gazdele evita retrogradarea?

Meciul dintre Pisa și Bologna, care se joacă de la ora 19:30 pe Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani din Pisa, ne furnizează prima selecție de pe Biletul Zilei XBets.ro. Partida care începe la ora 19:30 le găsește pe gazde într-o situație incomodă. După 26 de meciuri, Pisa este penultima în Serie A, la 9 puncte de prima poziție situată deasupra liniei de retrogradare.

Gazdele nu au mai câștigat de 15 etape (6 remize și 9 înfrângeri). De altfel, toscanii au câștigat un singur meci în acest sezon. Este greu de crezut că vor obține a doua victorie în această rundă, în condițiile în care Bologna este o echipă cu pretenții europene (calificată în optimile Europa League). Bologna este totuși o echipă economicoasă, care marchează și primește puține goluri, astfel încât pentru Biletul Zilei 3 martie 2026 mizăm că oaspeții nu vor pierde și că nu se vor înscrie mai mult de 3 goluri.

PONT: Pisa vs Bologna – X2 & Sub 3,5 goluri – cota 1.56

Unirea Slobozia vs Rapid – giuleștenii în urmărirea liderului din Liga 1

Unirea Slobozia - Rapid București este cel de-al doilea meci de pe Biletul Zilei XBets. Partida contează pentru etapa a 29-a din Superliga și începe la ora 19:30. Cu două meciuri înainte de finalul sezonului regulat, gazdele sunt pe locul 14, cu 24 de puncte, la 4 puncte de locurile direct retrogradabile și la 5 puncte de locurile care garantează prezența în viitorul sezon din Liga 1.

Rapid București este pe locul 2 în clasament și are nevoie de victorie pentru a se apropia la 4 puncte de Universitatea Craiova, liderul competiției. Echipa lui Constantin Gâlcă a șchiopătat în meciurile cu Petrolul și Farul, dar și-a revenit după victoria cu Dinamo, o altă pretendentă la titlu.

PONT: Unirea Slobozia vs Rapid – 2 solist – cotă 1.51

Real Madrid vs Getafe – gazdele fără M’bappe și Bellingham

Înfrângerea cu Osasuna i-a trimis pe cei de la Real Madrid pe locul 2, la 1 punct în spatele Barcelonei. Cum catalanii au câștigat în această rundă și s-au distanțat la 4 puncte, madrilenii sunt obligați să câștige pentru a rămâne în plasa acestora. Din păcate, pe lângă mai vechea absență a lui Bellingham, pentru acest meci se adaugă și cea a lui M’bappe, care se va recupera cel puțin 3 săptămâni.

Getafe a pierdut o singură partidă din ultimele 5 disputate în LaLiga (2 victorii și 2 remize). Totuși, în acest meci echipa antrenată de Patricio Moreno Ruiz este outsider. Victoria lui Real pare una de serviciu, dar în absența celor doi fotbaliști menționați și cu Gonzalo Garcia și Rodrygo mai puțin eficienți în ultimul timp, s-ar putea să se marcheze mai puțin.

PONT: Real Madrid vs Getafe – 1 și Sub 3,5 goluri – cota 1.95

Biletul Zilei este doar unul dintre proiectele membrilor echipei XBets.ro. Vizitează site-ul nostru pentru informații de ultim moment despre evenimentele sportive ale zilei, dar și pentru recomandări de pariuri!

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!