Cum poate scăpa FCSB de un baraj Ce echipe din play-out nu-și pot lua licența de Europa. Care e data limită și când sunt programate barajele de Conference

FCSB a ratat accesul în play-off și va evolua în partea a doua a sezonului având o singură miză: obținerea ultimului loc de cupă europeană.

Din play-out, în acest moment sunt mai multe echipe care au interzis să joace în Europa. Ce baraj pentru cupele europene se prefigurează în play-out.

FCSB e matematic în play-out, pentru prima dată de când acest sistem a fost implementat în Liga 1, în 2015-2016.

Cu toate acestea, datorită sistemului de desfășurare, campioana păstrează încă șanse de a evolua în cupele europene la vară.

În ce condiții se joacă ambele baraje de Conference

Pentru acest lucru, trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Să termine pe un loc de play-out care să-i permită să dispute primul baraj, să treacă de el, după care să câștige și al doilea baraj, în care va întâlni ocupanta locului 3 sau 4 din play-off, în funcție de cine câștigă Cupa României.

Primul baraj, cel între echipele din play-out nu se dispută oricum. Ci între primele două clasate, care au licență europeană, dar cel mai jos cu ocupanta poziției a 10-a.

Dacă între primele 4 formații de la finalul play-out-ului nu se află niciun club cu licență de Europa, atunci nu se mai dispută nici un baraj.

Dacă există unul singur, atunci nu se mai joacă primul baraj, ci această formație se va confrunta direct cu lotul 3 sau 4 din play-off.

Cum e situația în momentul de față în play-out? FCSB a aplicat și va lua licența europeană.

Există 3 cluburi care din start sunt blocate, din cauza faptului că sunt în insolvență sau concordat preventiv: UTA, Petrolul și Hermannstadt.

Diferența dintre licența de Europa și cea de Liga 1

Din informațiile pe care GOLAZO.ro le are, Farul a depus dosarul și va obține licența, în vreme ce Oțelul Galați va decide în această săptămână, însă surse din interiorul echipei susțin că e puțin probabil să se solicite acces de Europa.

Un semn de întrebare vizează și Botoșani, un club care are dificultăți financiare și care în 2024-2025 a apelat la un artificiu financiar pentru a evita un colaps: a apărut în bilanț cu venituri uriașe din sponsorizări, dar acestea erau practic sume provenite de la firmele controlate de Valeriu Iftime, nu publicitate reală.

Licența de Europa diferă, ca și condiții obligatorii, într-un singur aspect. UEFA cere ca toate datoriile scadente la data de 28 februarie să fie achitate până la 31 martie, în vreme ce pentru licența de Liga 1 e o situație mai relaxantă: toate datoriile scadente la 31 decembrie 2025 trebuie să fie stinse cel târziu la finalul lunii martie!

Data limită până la care cluburile pot depune cererea pentru licența de Europa e 11 martie.

De ce anul trecut nu s-a jucat niciun baraj

Dacă Botoșani nu va depune sau nu va lua licența de Europa, iar configurația la finalul play-off-ului va fi cea din prezent, atunci FCSB va susține un singur baraj, direct cu echipa din play-off.

Farul e acum pe 11, poziție de pe care nu se poate merge la baraj. Dacă însă FCSB și clubul lui Hagi vor fi între primele 4, atunci va avea loc duel direct, un singur meci, pe terenul echipei mai bine clasate, după care va urma confruntarea decisivă, în deplasare, la echipa de pe locul 3 sau 4.

Sezonul trecut, de exemplu, barajul a fost anulat complet. Motivul: niciuna dintre primele 4 clasate în play-out nu a avut licență europeană, astfel că ultimul loc de Conference a aparținut Universității Cluj, locul 4 în play-off.

Când sunt programate barajele în acest sezon

Primul baraj, cel între formațiile din play-out, e programat în weekend-ul în care se va disputa ultima etapă din play-off. Pe 23 sau 24 mai va avea loc acest baraj, după care, finala pentru ultimul loc de Conference League e programată pe 31 mai.

Dacă în Cupa României se va impune o echipă care va termina pe podium în play-off, atunci în acest baraj va intra ocupanta locului 4, pe care acum se află U Cluj.

În schimb, cu Cupa câștigată de o echipă din afara top 3 play-off, atunci locul 3 va merge la baraj, pe care acum se situează Dinamo. Cupa României a ajuns în faza sferturilor, unde în această săptămână se joacă partidele:

U Cluj - Hermmanstadt

FC Argeș - Gloria Bistrița

Dinamo - Metalul Buzău

U Craiova - CFR Cluj

FCSB nu a ratat niciodată cupele europene

Dacă la finalul acestui sezon, clubul lui Becali nu va prinde loc de Europa atunci va fi o situație în premieră: niciodată de când a preluat clubul, ianuarie 2003, echipa n-a ratat vreo ediție a cupelor europene. 23 de sezoane la rând cu start în cupele europene.

