„Am făcut deja primul transfer” Adrian Ilie, ofertat în direct de FCSB! Ce propunere i-a făcut Becali: „Chiar te rog! O să vrea și Rădoi” 

Superliga

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.03.2026, ora 14:31
alt-text Actualizat: 02.03.2026, ora 14:32
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a început deja negocierile pentru noul departament de scouting pe care vrea să-l înființeze, după ce campioana a ratat accederea în play-off.
  • Primul nume pe listă este Adrian Ilie (51 de ani), fostul mare atacant al Stelei și al naționalei României.

După victoria cu UTA Arad, scor 4-2, Gigi Becali a anunțat că va înființa un departament de scouting la echipă, fiind nemulțumit de transferurile realizate în acest sezon.

Gigi Becali îl vrea pe Adrian Ilie: „O să îl sun să vină să vorbim”

Patronul celor de la FCSB a găsit și primul nume pentru noua secție din cadrul clubului. Este vorba de Adrian Ilie. Aflat în studioul Fanatik, fostul mare jucător a vorbit cu Becali despre o posibilă colaborare. Omul de afaceri a adăugat și că va insista să vorbească și cu Mirel Rădoi (44 de ani).

„Păi și cu el vorbesc (n.r. - cu Adrian Ilie). O să-l sun și pe el să vină să vorbim. Și cu el vorbesc și gata. Bravo, uite! Poate Dumnezeu a făcut.

Da, tată! Adriane, chiar te rog, tată! Ia numărul, sună-mă și ne întâlnim. Ne vedem și vii să lucrăm împreună acolo.

O să fac un birou de scouteri: Adrian Ilie. O să vrea și Rădoi. O să fac un departament de scouting cu cei care sunt prietenii mei: Adrian Ilie, om cuminte, care niciodată nu m-a deranjat în viață. Om de calitate, om liniștit.

Adrian Ilie/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro Adrian Ilie/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Adrian Ilie/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro

Nu a supărat pe nimeni, nu se ceartă cu nimeni niciodată. Facem un birou de scouteri care să mă ajute și gata. Vedem ce pretenții aveți. Voi... și cu Mirel. facem și punem la analiză.

Avem nevoie de 5-6 jucători și îi cumpărăm. Să-ți spun ceva. Sunt vreo 5-6 jucători cărora nu ai ce să le faci. Au contract. Vor pleca când vor vrea sau vor sta pe bară că nu-i vor băga în lot.

Adrian Ilie e bogătan. Vine acum Adrian că am vorbit cu el. E gata, e la mine el. Am făcut deja primul transfer.

Vorbesc și cu Mirel astăzi, mai vorbesc cu cineva, vreau vreo 4-5. Nu știu pe cine deocamdată. Cer ajutor, nu e să zic că vreau pe cutare. Adrian Ilie, uite cu bun-simț, a zis că îmi sare în ajutor, ce mai vrei mai mult?”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

„Cobra” a mai lucrat la FCSB în sezonul 2007/08. Atunci, Ilie a ocupat postul de manager sportiv.

În mandatul său, fostul atacant a realizat transferuri importate, printre care Robinson Zapata sau Pawel Golanski, iar echipa a ajuns în grupele Ligii Campionilor.

