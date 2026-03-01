„Nu putem accepta asta” Discursul lui Kopic după al doilea eșec consecutiv. Ce spune despre accidentarea lui Karamoko și debutul lui Târbă la Dinamo

Dinamo - FC Argeș 0-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a analizat înfrângerea suferită în penultima etapă a sezonului regulat.

Tehnicianul croat a vorbit despre accidentarea suferită de Mamoudou Karamoko (26 de ani), dar și despre debutul lui Ianis Târbă (19 ani) și play-off.

Dinamo a stat din nou mai bine la capitolul posesie (63%), însă a suferit a doua înfrângere consecutivă în Liga 1. Kopic nu e mulțumit.

Dinamo - FC Argeș 0-1 . Zeljko Kopic: „E dificil când nu marchezi la timp”

Tehnicianul croat a vorbit despre problemele pe care le are echipa sa.

„Felicitări Argeșului pentru victorie. Despre noi… în prima repriză am avut câteva ocazii de a înscrie, dar nu am făcut-o. În a doua am încercat să punem mai multă presiune pe linia lor defensivă, să fim mai periculoși, să avem o energie nouă.

Am primit gol după un corner, pe mingea a doua. Sunt dezamăgit, am muncit din greu pentru a ajunge într-o poziție bună.

Simt că am fost mai periculoși astăzi, mai ales în prima repriză. Am ratat niște ocazii, dar simțeam că vor veni altele. Trebuie să ieșim pe teren cu mai multă determinare în aceste situații, să fim mai responsabili.

E foarte dificil când nu marchezi la timp, mereu se poate întâmpla ceva. Lucrăm la asta, analizăm, încercăm, dar în acest moment nu suntem eficienți”, a afirmat Kopic, la conferința de presă.

Înțeleg că fiecare echipă are anumite momente într-un sezon în care există suișuri și coborâșuri, e normal, dar acum avem două înfrângeri la rând. Le-am spus jucătorilor în vestiar, după meci, că nu putem accepta o asemenea mentalitate. Trebuie să găsim cât mai curând o soluție pentru a ne rezolva problemele și pentru a câștiga meciuri. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Kopic, despre accidentarea lui Karamoko: „Dacă e musculară...”

Karamoko s-a accidentat în minutul 51 al partidei din etapa a 29-a: a căzut pe gazon după un duel cu apărătorii adverși. Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, atacantul are probleme în zona mușchiului femural.

„Am vorbit deja despre Karamoko înainte de meciul cu Rapid că nu s-a antrenat la intensitate maximă, că a avut niște probleme.

Săptămâna asta s-a simțit mult mai bine, a făcut toate antrenamentele cu echipa. Acum trebuie să vedem cum se va simți mâine, dacă e o accidentare musculară va avea nevoie de ceva timp pentru a se recupera, dar nu vreau să speculez, vom vedea când vom face toate analizele.

Dar a fost bun, periculos, s-a văzut că avem nevoie de el pe teren. Vom vedea cum stau lucrurile”, a afirmat Kopic.

Kopic, despre Ianis Târbă: „Va fi un jucător important pentru noi”

Ajuns la Dinamo în această iarnă, Târbă a bifat, duminică, primele minute în tricoul „câinilor”. A intrat pe teren în minutul 66, în locul lui Armstrong.

„Ianis se descurcă foarte bine la antrenamente, a meritat această șansă. Ne-am gândit să-l jucăm pe Alberto (n.r. Soro) mai sus în partea dreaptă și să avem mai multe soluții pe partea stângă. El se simte foarte bine pe partea stângă, a avut un șut foarte bun.

Simt că a fost încrezător, a fost energic. OK, a făcut unele greșeli, dar sunt sigur că va fi un jucător important pentru noi în viitor. Azi a intrat pe teren cu încredere”, a afirmat tehnicianul croat.

Zeljko Kopic: „După cum a jucat azi, FC Argeș merită să fie în play-off ”

Antrenorul a vorbit despre ce urmează pentru „câini”. Dinamo le va întâlni în play-off pe Universitatea Craiova, Rapid, Universitatea Cluj, CFR Cluj și FC Argeș.

„Toată echipele din top 6 merită să fie acolo. CFR a avut o perioadă slabă, dar apoi s-au stabilizat, au avut performanțe foarte bune, seria de victorii din această parte a sezonului, merită să fie acolo.

Craiova a avut consistență, Rapid a avut un sezon bun. Până acum și noi ne-am descurcat foarte bine, iar Argeș a obținut multe puncte împotriva echipelor care vor fi în play-off. După cum au jucat astăzi, consider că merită să fie în play-off.

Acum știm toate cele 6 echipe și trebuie să ne pregătim pentru alte meciuri dificile, să mergem la fiecare partidă cu energie maximă, în încercarea de a obține punctele”, a concluzionat antrenorul lui Dinamo.

