„Nu putem accepta asta” Discursul lui Kopic după al doilea eșec consecutiv. Ce spune despre accidentarea lui Karamoko și debutul lui Târbă la Dinamo +17 foto
Zeljko Kopic (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Superliga

„Nu putem accepta asta” Discursul lui Kopic după al doilea eșec consecutiv. Ce spune despre accidentarea lui Karamoko și debutul lui Târbă la Dinamo

alt-text Silviu Dumitru , Raed Krishan (foto) , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 01.03.2026, ora 22:05
alt-text Actualizat: 01.03.2026, ora 22:07
  • Dinamo - FC Argeș 0-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a analizat înfrângerea suferită în penultima etapă a sezonului regulat.
  • Tehnicianul croat a vorbit despre accidentarea suferită de Mamoudou Karamoko (26 de ani), dar și despre debutul lui Ianis Târbă (19 ani) și play-off.

Dinamo a stat din nou mai bine la capitolul posesie (63%), însă a suferit a doua înfrângere consecutivă în Liga 1. Kopic nu e mulțumit.

„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Citește și
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Citește mai mult
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”

Dinamo - FC Argeș 0-1. Zeljko Kopic: „E dificil când nu marchezi la timp”

Tehnicianul croat a vorbit despre problemele pe care le are echipa sa.

„Felicitări Argeșului pentru victorie. Despre noi… în prima repriză am avut câteva ocazii de a înscrie, dar nu am făcut-o. În a doua am încercat să punem mai multă presiune pe linia lor defensivă, să fim mai periculoși, să avem o energie nouă.

Am primit gol după un corner, pe mingea a doua. Sunt dezamăgit, am muncit din greu pentru a ajunge într-o poziție bună.

Simt că am fost mai periculoși astăzi, mai ales în prima repriză. Am ratat niște ocazii, dar simțeam că vor veni altele. Trebuie să ieșim pe teren cu mai multă determinare în aceste situații, să fim mai responsabili.

E foarte dificil când nu marchezi la timp, mereu se poate întâmpla ceva. Lucrăm la asta, analizăm, încercăm, dar în acest moment nu suntem eficienți”, a afirmat Kopic, la conferința de presă.

Înțeleg că fiecare echipă are anumite momente într-un sezon în care există suișuri și coborâșuri, e normal, dar acum avem două înfrângeri la rând. Le-am spus jucătorilor în vestiar, după meci, că nu putem accepta o asemenea mentalitate. Trebuie să găsim cât mai curând o soluție pentru a ne rezolva problemele și pentru a câștiga meciuri. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Kopic, despre accidentarea lui Karamoko: „Dacă e musculară...”

Karamoko s-a accidentat în minutul 51 al partidei din etapa a 29-a: a căzut pe gazon după un duel cu apărătorii adverși. Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, atacantul are probleme în zona mușchiului femural.

„Am vorbit deja despre Karamoko înainte de meciul cu Rapid că nu s-a antrenat la intensitate maximă, că a avut niște probleme.

Săptămâna asta s-a simțit mult mai bine, a făcut toate antrenamentele cu echipa. Acum trebuie să vedem cum se va simți mâine, dacă e o accidentare musculară va avea nevoie de ceva timp pentru a se recupera, dar nu vreau să speculez, vom vedea când vom face toate analizele.

Dar a fost bun, periculos, s-a văzut că avem nevoie de el pe teren. Vom vedea cum stau lucrurile”, a afirmat Kopic.

Dinamo - FC Argeș, meci FOTO Iosif Popescu (GOALZO.ro).jpeg
Dinamo - FC Argeș, meci FOTO Iosif Popescu (GOALZO.ro).jpeg

Galerie foto (17 imagini)

Dinamo - FC Argeș, meci (1).jpeg Dinamo - FC Argeș, meci (1).jpg Dinamo - FC Argeș, meci (2).jpeg Dinamo - FC Argeș, meci (2).jpg Dinamo - FC Argeș, meci (3).jpeg
+17 Foto
labels.photo-gallery

Kopic, despre Ianis Târbă: „Va fi un jucător important pentru noi”

Ajuns la Dinamo în această iarnă, Târbă a bifat, duminică, primele minute în tricoul „câinilor”. A intrat pe teren în minutul 66, în locul lui Armstrong.

„Ianis se descurcă foarte bine la antrenamente, a meritat această șansă. Ne-am gândit să-l jucăm pe Alberto (n.r. Soro) mai sus în partea dreaptă și să avem mai multe soluții pe partea stângă. El se simte foarte bine pe partea stângă, a avut un șut foarte bun.

Simt că a fost încrezător, a fost energic. OK, a făcut unele greșeli, dar sunt sigur că va fi un jucător important pentru noi în viitor. Azi a intrat pe teren cu încredere”, a afirmat tehnicianul croat.

Zeljko Kopic: „După cum a jucat azi, FC Argeș merită să fie în play-off

Antrenorul a vorbit despre ce urmează pentru „câini”. Dinamo le va întâlni în play-off pe Universitatea Craiova, Rapid, Universitatea Cluj, CFR Cluj și FC Argeș.

„Toată echipele din top 6 merită să fie acolo. CFR a avut o perioadă slabă, dar apoi s-au stabilizat, au avut performanțe foarte bune, seria de victorii din această parte a sezonului, merită să fie acolo.

Craiova a avut consistență, Rapid a avut un sezon bun. Până acum și noi ne-am descurcat foarte bine, iar Argeș a obținut multe puncte împotriva echipelor care vor fi în play-off. După cum au jucat astăzi, consider că merită să fie în play-off.

Acum știm toate cele 6 echipe și trebuie să ne pregătim pentru alte meciuri dificile, să mergem la fiecare partidă cu energie maximă, în încercarea de a obține punctele”, a concluzionat antrenorul lui Dinamo.

VIDEO. Golul care i-a calificat pe piteșteni în play-off și a trimis-o pe FCSB în play-out

Citește și

Probleme mari pentru Dinamo Mamoudou Karamoko s-a accidentat  cu FC Argeș
Superliga
21:07
Probleme mari pentru Dinamo Mamoudou Karamoko s-a accidentat cu FC Argeș
Citește mai mult
Probleme mari pentru Dinamo Mamoudou Karamoko s-a accidentat  cu FC Argeș
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Superliga
21:02
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Citește mai mult
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
dinamo bucuresti liga 1 fc arges zeljko kopic Mamoudou Karamoko ianis tarba
Știrile zilei din sport
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
Superliga
01.03
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
Citește mai mult
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Superliga
01.03
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Citește mai mult
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Superliga
01.03
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Citește mai mult
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Superliga
01.03
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Citește mai mult
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:23
„Trebuie să-ți dai demisia ca să vină Mirel” Prima reacție după ce Becali a anunțat că îl vrea pe Rădoi: „Altfel n-aș fi vorbit”
„Trebuie să-ți dai demisia ca să vină Mirel” Prima reacție după ce Becali a anunțat că îl vrea pe Rădoi: „Altfel n-aș fi vorbit”
23:55
FCSB, out din Europa după 24 de ani!? Nicio echipă n-a reușit ce își propune campioana! Ce s-a întâmplat la barajele pentru Conference League
FCSB, out din Europa după 24 de ani!? Nicio echipă n-a reușit ce își propune campioana! Ce s-a întâmplat la barajele pentru Conference League
23:32
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
23:56
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Top stiri din sport
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
Superliga
01.03
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
Citește mai mult
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo  Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
Campionate
01.03
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
Citește mai mult
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo  Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii  ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Superliga
01.03
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Citește mai mult
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii  ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală
Diverse
01.03
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală
Citește mai mult
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 35 rapid 12 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
02.03

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share