„Problema a fost asta” Ilie Dumitrescu a dezvăluit motivul pentru care FCSB n-a intrat în play-off
Ilie Dumitrescu/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

„Problema a fost asta” Ilie Dumitrescu a dezvăluit motivul pentru care FCSB n-a intrat în play-off

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.03.2026, ora 15:21
alt-text Actualizat: 02.03.2026, ora 15:21
  • Fostul mare jucător Ilie Dumitrescu (57 de ani) a explicat principalul motiv pentru care FCSB a ratat calificarea în play-off.

Dumitrescu a subliniat că roș-albaștrii au avut foarte mult de suferit la capitolul fizic.

„Am făcut deja primul transfer” Adrian Ilie, ofertat în direct de FCSB! Ce propunere i-a făcut Becali: „Chiar te rog! O să vrea și Rădoi” 
Citește și
„Am făcut deja primul transfer” Adrian Ilie, ofertat în direct de FCSB! Ce propunere i-a făcut Becali: „Chiar te rog! O să vrea și Rădoi”
Citește mai mult
„Am făcut deja primul transfer” Adrian Ilie, ofertat în direct de FCSB! Ce propunere i-a făcut Becali: „Chiar te rog! O să vrea și Rădoi” 

Ilie Dumitrescu: „Fizic, nu a mai fost aceeași echipă precum în sezonul trecut”

„Problema a fost, apropo de faptul că au avut foarte multe accidentări, cei de la FCSB au suferit foarte mult la capitolul fizic.

Fizic, FCSB nu a mai fost aceeași echipă precum în sezonul trecut și acum doi ani. Pentru că ei, din punct de vedere fizic, excelau.

Și în cupele europene, la fel. Era genul de echipă care și în 10 oameni îți câștiga meciul. Câștigau foarte multe dueluri. Atât cu mingea, dar mai ales și fără.

Era un factor deosebit de important, mai ales că erau angrenați în două-trei competiții, plus că au avut și jucători la echipa națională. Dacă baza de pregătire nu e solidă, ajungi să nu mai ai consistență și să nu mai ai continuitate și rezultate”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Cea mai slabă clasare din „era Becali”

Prezența confirmată în play-out înseamnă că FCSB poate încheia cel mai sus în clasament pe locul 7.

Aceasta va fi cea mai slabă clasare pentru FCSB cu Gigi Becali patron. Doar în sezonul 2008/2009 s-a înregistrat o performanță mai slabă, când „roș-albaștrii” au încheiat pe locul 6.

De altfel, în întreaga istorie, FCSB/Steaua a încheiat sezonul doar în alte 4 sezoane mai jos de locul 6:

  • locul 9 în 1971/1972
  • locul 12 în 1965/1966
  • locul 9 în 1961/1962
  • locul 14 în 1947/1948

Ce urmează pentru FCSB

Campioana va avea de disputat 9 meciuri în play-out, urmând să înfrunte 5 adversare pe teren propriu și 4 în deplasare.

Primele două clasate intră la barajul pentru Conference League, ultimele două locuri retrogradează direct, iar locurile 8-9 merg la barajul pentru menținere/promovare, unde vor înfrunta locurile 3/4 din play-off-ul Ligii 2.

Cum vor fi împărțite echipele din Superligă după sezonul regulat:

  • Play-off: U Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș;
  • Play-out: FCSB, FC Botoșani, UTA, Oțelul, Farul, Petrolul, Csikszereda, Unirea Slobozia, Hermannstadt și Metaloglobus.

Cum ar arăta acum clasamentul din play-out, după înjumătățirea punctelor:

  1. FCSB - 23p
  2. FC Botoșani - 21p
  3. UTA - 21p
  4. Oțelul - 21p*
  5. Farul - 19p*
  6. Petrolul - 15p*
  7. Csikszereda - 15p*
  8. Unirea Slobozia - 12p**
  9. Hermannstadt - 10p
  10. Metaloglobus - 6p*

*ar beneficia de rotunjire
**au un meci mai puțin disputat

Citește și

Cum poate scăpa FCSB de un baraj Ce echipe din play-out nu-și pot lua licența de Europa. Care e data limită și când sunt programate barajele de Conference
Superliga
14:15
Cum poate scăpa FCSB de un baraj Ce echipe din play-out nu-și pot lua licența de Europa. Care e data limită și când sunt programate barajele de Conference
Citește mai mult
Cum poate scăpa FCSB de un baraj Ce echipe din play-out nu-și pot lua licența de Europa. Care e data limită și când sunt programate barajele de Conference
„N-am băut atât de mult în viața mea!” Dezvăluiri despre ce făceau americanii, în spatele ușilor închise, la Jocurile Olimpice
Jocurile Olimpice
14:05
„N-am băut atât de mult în viața mea!” Dezvăluiri despre ce făceau americanii, în spatele ușilor închise, la Jocurile Olimpice
Citește mai mult
„N-am băut atât de mult în viața mea!” Dezvăluiri despre ce făceau americanii, în spatele ușilor închise, la Jocurile Olimpice

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ilie Dumitrescu fcsb superliga play-off
Știrile zilei din sport
A fugit din Riad cu avionul privat? Bombardier Global Express, aeronava deținută de Cristiano Ronaldo, a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.
Campionate
11:56
A fugit din Riad cu avionul privat? Bombardier Global Express, aeronava deținută de Cristiano Ronaldo, a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.
Citește mai mult
A fugit din Riad cu avionul privat? Bombardier Global Express, aeronava deținută de Cristiano Ronaldo, a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Superliga
09:13
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Citește mai mult
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Rapid anunță: „Nu ne mai bazăm pe el” Giuleștenii renunță la jucătorul care a bifat doar 133 de minute în alb-vișiniu, din 2024 până în prezent
Superliga
10:08
Rapid anunță: „Nu ne mai bazăm pe el” Giuleștenii renunță la jucătorul care a bifat doar 133 de minute în alb-vișiniu, din 2024 până în prezent
Citește mai mult
Rapid anunță: „Nu ne mai bazăm pe el” Giuleștenii renunță la jucătorul care a bifat doar 133 de minute în alb-vișiniu, din 2024 până în prezent
„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”
Nationala
10:56
„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”
Citește mai mult
„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:56
Vedeta Rapidului, accident rutier în București O persoană a ajuns la terapie intensivă!
Vedeta Rapidului, accident rutier în București O persoană a ajuns la terapie intensivă!
18:30
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
17:57
Fake news în mijlocul războiului Au scris că starul din Europa se va înrola în armata iraniană! Comunicat de urgență: „Nu reflectă realitatea”
Fake news în mijlocul războiului Au scris că starul din Europa se va înrola în armata iraniană! Comunicat de urgență: „Nu reflectă realitatea”
16:48
FCSB și-a aflat jumătate din program Pentru prima dată în play-out, roș-albaștrii știu deja unde și când vor disputa 4 dintre cele 9 meciuri
FCSB și-a aflat jumătate din program Pentru prima dată în play-out, roș-albaștrii știu deja unde și când vor disputa 4 dintre cele 9 meciuri
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Top stiri din sport
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6
Superliga
13:06
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6
Citește mai mult
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6
Demis după un succes zdrobitor Fostul star de la Atletico Madrid a fost concediat de Flamengo după o victorie cu 8-0!
Campionate
13:07
Demis după un succes zdrobitor Fostul star de la Atletico Madrid a fost concediat de Flamengo după o victorie cu 8-0!
Citește mai mult
Demis după un succes zdrobitor Fostul star de la Atletico Madrid a fost concediat de Flamengo după o victorie cu 8-0!
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Special
13:58
„Mami, nu mai pot să respir!” VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Citește mai mult
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
A sărit la Vinicius Fundașul lui Getafe n-a uitat episodul din meciul tur cu brazilianul. Militao și Ceballos, plus staff-ul lui Bordalas au aplanat conflictul
Campionate
13:43
A sărit la Vinicius Fundașul lui Getafe n-a uitat episodul din meciul tur cu brazilianul. Militao și Ceballos, plus staff-ul lui Bordalas au aplanat conflictul
Citește mai mult
A sărit la Vinicius Fundașul lui Getafe n-a uitat episodul din meciul tur cu brazilianul. Militao și Ceballos, plus staff-ul lui Bordalas au aplanat conflictul

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 27 rapid 15 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
03.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share