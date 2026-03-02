„Problema a fost asta” Ilie Dumitrescu a dezvăluit motivul pentru care FCSB n-a intrat în play-off

Fostul mare jucător Ilie Dumitrescu (57 de ani) a explicat principalul motiv pentru care FCSB a ratat calificarea în play-off.

Dumitrescu a subliniat că roș-albaștrii au avut foarte mult de suferit la capitolul fizic.

Ilie Dumitrescu: „Fizic, nu a mai fost aceeași echipă precum în sezonul trecut”

„Problema a fost, apropo de faptul că au avut foarte multe accidentări, cei de la FCSB au suferit foarte mult la capitolul fizic.

Fizic, FCSB nu a mai fost aceeași echipă precum în sezonul trecut și acum doi ani. Pentru că ei, din punct de vedere fizic, excelau.

Și în cupele europene, la fel. Era genul de echipă care și în 10 oameni îți câștiga meciul. Câștigau foarte multe dueluri. Atât cu mingea, dar mai ales și fără.

Era un factor deosebit de important, mai ales că erau angrenați în două-trei competiții, plus că au avut și jucători la echipa națională. Dacă baza de pregătire nu e solidă, ajungi să nu mai ai consistență și să nu mai ai continuitate și rezultate”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Cea mai slabă clasare din „era Becali”

Prezența confirmată în play-out înseamnă că FCSB poate încheia cel mai sus în clasament pe locul 7.

Aceasta va fi cea mai slabă clasare pentru FCSB cu Gigi Becali patron. Doar în sezonul 2008/2009 s-a înregistrat o performanță mai slabă, când „roș-albaștrii” au încheiat pe locul 6.

De altfel, în întreaga istorie, FCSB/Steaua a încheiat sezonul doar în alte 4 sezoane mai jos de locul 6:

locul 9 în 1971/1972

locul 12 în 1965/1966

locul 9 în 1961/1962

locul 14 în 1947/1948

Ce urmează pentru FCSB

Campioana va avea de disputat 9 meciuri în play-out, urmând să înfrunte 5 adversare pe teren propriu și 4 în deplasare.

Primele două clasate intră la barajul pentru Conference League, ultimele două locuri retrogradează direct, iar locurile 8-9 merg la barajul pentru menținere/promovare, unde vor înfrunta locurile 3/4 din play-off-ul Ligii 2.

Cum vor fi împărțite echipele din Superligă după sezonul regulat:

Play-off: U Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș;

U Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș; Play-out: FCSB, FC Botoșani, UTA, Oțelul, Farul, Petrolul, Csikszereda, Unirea Slobozia, Hermannstadt și Metaloglobus.

Cum ar arăta acum clasamentul din play-out, după înjumătățirea punctelor:

FCSB - 23p FC Botoșani - 21p UTA - 21p Oțelul - 21p* Farul - 19p* Petrolul - 15p* Csikszereda - 15p* Unirea Slobozia - 12p** Hermannstadt - 10p Metaloglobus - 6p*

*ar beneficia de rotunjire

**au un meci mai puțin disputat

