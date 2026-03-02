Infantino intervine în cazul Prestianni Șeful FIFA propune o schimbare radicală, după scandalul de rasism din Liga Campionilor: „Trebuie!” +10 foto
Gianni Infantino/ Foto: IMAGO, captura ecran X
Liga Campionilor

Infantino intervine în cazul Prestianni Șeful FIFA propune o schimbare radicală, după scandalul de rasism din Liga Campionilor: „Trebuie!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.03.2026, ora 14:00
alt-text Actualizat: 02.03.2026, ora 14:01
  • Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, a declarat că fotbaliștii care își acoperă gura în timpul altercațiilor ar trebui eliminați.

Totul vine în contextul scandalului dintre Vinicius (25 de ani) și Gianluca Prestianni (20 de ani).

Fotbalistul celor de la Benfica e acuzat că l-a numit „maimuță” starul lui Real Madrid, după ce și-a acoperit gura cu tricoul, în timpul manșei tur din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor (0-1). Extrema portughezilor neagă rasismul, susținând că i-a zis „maricon” (n.red. - „poponar”), o jignire homofobă gravă.

Gianni Infantino: „Trebuie eliminați!”

UEFA a lansat o anchetă în urma acestui incident și l-a suspendat provizoriu pe Prestianni.

Gianni Infantino a anunțat că FIFA ia în calcul să ia măsuri radicale, sugerând că jucătorii care își acoperă gura în timp ce vorbesc cu adversarii ar putea fi eliminați.

„Dacă un jucător își acoperă gura și spune ceva, iar acest lucru are o consecință rasistă, atunci trebuie eliminat, evident.

Trebuie să existe o presupunere că a spus ceva ce nu ar fi trebuit să spună, altfel nu și-ar fi acoperit gura. Pur și simplu nu înțeleg, dacă nu ai ceva de ascuns nu-ți ascunzi gura când spui ceva.

Asta e tot, atât de simplu. Și acestea sunt acțiuni pe care le putem întreprinde și trebuie să le întreprindem pentru a lupta serios împotriva rasismului”, a declarat Infantino pentru Sky News, citat de mirror.co.uk.

Ce s-a întâmplat la meciul Benfica - Real Madrid

După ce a marcat un gol superb în minutul 50 al partidei de pe Estadio da Luz, Vinicius a celebrat reușita dansând ostentativ la colțul terenului, motiv pentru care a și primit cartonaș galben, gestul său fiind considerat provocator.

Ulterior, a urmat un dialog cu jucătorii Benficăi, moment în care Gianluca Prestianni și-a pus tricoul în zona gurii și i-a spus câteva cuvinte brazilianului.

Imediat după acest moment, Vinicius s-a grăbit spre arbitrul Francois Letexier pentru a-i semnala o agresiune verbală. Argentinianul l-ar fi făcut „maimuță” pe atacantul brazilian.

Ca urmare a acestui moment, jucătorii Realului s-au îndreptat spre marginea terenului, în semn de solidaritate pentru colegul lor, iar „centralul” a urmat protocolul și a întrerupt meciul pentru a gestiona situația.

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X

După o întrerupere de aproximativ 10 minute în care au fost făcute anunțuri la stația de amplificare a stadionului pentru ca suporterii din tribună să nu adopte un comportament rasist, meciul s-a reluat, iar Real și-a asigurat victoria.

