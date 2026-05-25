Biletul Zilei XBets.ro Luni, 25.05.2026 – două selecții Bet Builder în cota 5.36

Rapid București și campioana Universitatea Craiova vor pune punct sezonului 2025/2026.

Meciul se va disputa în Giulești, cu începere de la ora 20:30. O oră mai târziu, pe Home Deluxe Arena din Paderborn, echipa locală va juca cu Wolfsburg pentru revenirea în Bundesliga.

Biletul Zilei 25.05.2026 este format din două selecții Bet Builder din aceste meciuri. El a fost plasat cu miza de 100 de lei la Superbet pentru un câștig potențial de 536 de lei.

Biletul Zilei XBets.ro – luni, 25.05.2026

Meci Pronostic Cotă Rapid vs Universitatea Craiova 1X & GG sau Peste 2,5 goluri & Peste 7,5 șuturi pe poartă 3.25 Paderborn vs Wolfsburg X2 &Paderborn – peste 0,5 goluri 1.65

Rapid vs Universitatea Craiova – vor mai fi motivați jucătorii campioanei?

Deși mai este de disputat barajul pentru Conference League dintre Dinamo București și FCSB, meciul dintre Rapid București și Universitatea Craiova este în fapt ultimul meci al sezonului în Liga 1.

Campionii se vor prezenta la acest meci cu cel mai bun lot, dar Filipe Coelho va avea dificultăți în a-și motiva jucătorii după o săptămână de festivități. Euforia unui nou titlu după 35 de ani în Craiova are, cu siguranță, repercusiuni și asupra formei fizice a jucătorilor olteni.

Rapid a bifat un nou play-off dezamăgitor. Costel Gâlcă și-a anunțat plecarea de pe banca tehnică, dar jucătorii vor dori să lase o impresie bună în ultimul meci al sezonului.

Ei vor încerca să profite de atmosfera de sărbătoare din tabăra oltenilor, dar și de faptul că 6 dintre jucătorii de bază ai Craiovei au fost selecționați de Gică Hagi pentru amicalele naționalei cu Georgia și Țara Galilor.

Cel mai probabil aceștia vor încerca să se menajeze pentru a nu risca accidentări. Asta dacă nu cumva antrenorul portughez va trimite în teren mai mulți jucători din linia a doua.

PONT: Rapid București vs Universitatea Craiova – 1X & GG sau Peste 2,5 goluri & Peste 7,5 șuturi pe poartă.

Paderborn vs Wolfsburg - cine va juca în viitorul sezon din Bundesliga?

De la ora 21:30, Paderborn și Wolfsburg vor disputa meciul retur din barajul de menținere/promovare în Bundesliga. Meciul tur s-a terminat 0-0, deși Wolfsburg a dominat clar, dar nu a reușit să găsească drumul spre poarta adversă.

Paderborn încearcă să revină pe prima scenă a fotbalului german după ce a retrogradat în 2020. Echipa condusă de Ralf Ketterman poate spera după rezultatul din prima manșă, când nu a primit gol. Pentru a reuși trebuie să încerce mai multe lucruri în ofensivă. Este greu de crezut că Wolfsburg va fi la fel de ineficientă și în retur.

Atât gazdele, cât și oaspeții, s-au descurcat mai bine în deplasare. Paderborn a câștigat 2 din ultimele 5 meciuri jucate pe propriul teren (2 remize și 0 înfrângere), iar Wolfsburg a obținut 19 din cele 29 de puncte acumulate în Bundesliga pe terenuri străine. Conform statisticilor, oaspeții sunt favoriți să rămână în prima ligă germană.

PONT: Paderborn vs Wolfsburg – X2 & Peste 1,5 goluri – cota 1.65

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!

