Schimbare la Patinoarul Berceni Primarul Daniel Băluță a făcut anunțul. Omagiu pentru un român din „Hall of Fame” + Trump, „adus” în Sectorul 4

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a anunțat că patinoarul Berceni Arena va fi redenumit în onoarea lui Doru Tureanu, considerat cel mai mare hocheist din istoria României.

Decizia vine după un proces de consultare publică la care au participat peste 116.000 de persoane, potrivit declarației edilului.

În urma votului, partea nouă a Parcului Tudor Arghezi va purta denumirea „Donald Trump”.

Omagiu pentru Doru Tureanu, cel mai mare nume din hocheiul românesc

Denumirea viitorului patinoar din Sectorul 4 reprezintă, potrivit administrației locale, un gest de recunoaștere a valorii sportive și a moștenirii lăsate de Doru Tureanu.

Așa cum oamenii au decis, partea nouă a parcului va primi denumirea „Donald Trump”, iar patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, o legendă a hocheiului românesc, recunoscută la nivel mondial. Daniel Băluță, primar sector 4

Inițiativa readuce în prim-plan figura unui sportiv care a scris istorie pentru hocheiul românesc, dar care rămâne mai puțin cunoscut publicului larg.

Doru Tureanu (1954–2014) este una dintre legendele sportului românesc. Mai întâi a jucat fotbal și o bună bucată de timp a practicat fotbalul în paralel cu hocheiul pe gheaţă. Cel care l-a ajutat să aleagă a fost antrenorul de hochei Mihai Flamaropol, scrie cosr.ro.

Fost atacant la Dinamo București și lider al echipei naționale, Tureanu a dominat hocheiul intern timp de aproape două decenii.

El a fost cel mai important marcator din istoria naționalei României, cu 74 de goluri și 39 de pase decisive, și a reprezentat țara la două ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă, în 1976 la Innsbruck și în 1980 la Lake Placid.

De asemenea, a participat la nu mai puțin de 17 Campionate Mondiale, un record pentru sportul românesc.

În 2011, Tureanu a fost inclus în Hall of Fame-ul Federației Internaționale de Hochei pe Gheață (IIHF), una dintre cele mai înalte distincții din acest sport.

Pe durata carierei sale la Dinamo București, Tureanu a fost liderul unei generații de aur a hocheiului românesc.

Deși în perioada sa au existat speculații privind interesul unor cluburi din NHL, el a rămas în România pe toată durata carierei sale.

Doru Tureanu a murit în 2014, la doar 60 de ani.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport