Schimbare la Patinoarul Berceni Primarul Daniel Băluță a făcut anunțul. Omagiu pentru un român din „Hall of Fame” + Trump, „adus” în Sectorul 4

  • Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a anunțat că patinoarul Berceni Arena va fi redenumit în onoarea lui Doru Tureanu, considerat cel mai mare hocheist din istoria României.
  • Decizia vine după un proces de consultare publică la care au participat peste 116.000 de persoane, potrivit declarației edilului.

În urma votului, partea nouă a Parcului Tudor Arghezi va purta denumirea „Donald Trump”.

Omagiu pentru Doru Tureanu, cel mai mare nume din hocheiul românesc

Denumirea viitorului patinoar din Sectorul 4 reprezintă, potrivit administrației locale, un gest de recunoaștere a valorii sportive și a moștenirii lăsate de Doru Tureanu.

Așa cum oamenii au decis, partea nouă a parcului va primi denumirea „Donald Trump”, iar patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, o legendă a hocheiului românesc, recunoscută la nivel mondial. Daniel Băluță, primar sector 4

Inițiativa readuce în prim-plan figura unui sportiv care a scris istorie pentru hocheiul românesc, dar care rămâne mai puțin cunoscut publicului larg.

Patinoarul Berceni va fi redenumit Patinoarul Doru Tureanu (foto: facebook)

Doru Tureanu (1954–2014) este una dintre legendele sportului românesc. Mai întâi a jucat fotbal și o bună bucată de timp a practicat fotbalul în paralel cu hocheiul pe gheaţă. Cel care l-a ajutat să aleagă a fost antrenorul de hochei Mihai Flamaropol, scrie cosr.ro.

Fost atacant la Dinamo București și lider al echipei naționale, Tureanu a dominat hocheiul intern timp de aproape două decenii.

El a fost cel mai important marcator din istoria naționalei României, cu 74 de goluri și 39 de pase decisive, și a reprezentat țara la două ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă, în 1976 la Innsbruck și în 1980 la Lake Placid.

De asemenea, a participat la nu mai puțin de 17 Campionate Mondiale, un record pentru sportul românesc.

În 2011, Tureanu a fost inclus în Hall of Fame-ul Federației Internaționale de Hochei pe Gheață (IIHF), una dintre cele mai înalte distincții din acest sport.

Pe durata carierei sale la Dinamo București, Tureanu a fost liderul unei generații de aur a hocheiului românesc.

Deși în perioada sa au existat speculații privind interesul unor cluburi din NHL, el a rămas în România pe toată durata carierei sale.

Doru Tureanu a murit în 2014, la doar 60 de ani.

