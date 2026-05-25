Ultrașii boicotează „UEFAntasticii” Peluza Nord a Rapidului refuză să participe la reeditarea duelului cu Steaua din Cupa UEFA și îl atacă pe Lovin: „Submediocru”

Peluza Nord Rapid a anunțat că nu va participa la evenimentul „UEFAntasticii 20 de ani”, programat pe 28 mai, de la ora 20:00, pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Gruparea de suporteri a transmis că nu recunoaște evenimentul dedicat „dublei” istorice Steaua - Rapid din sferturile Cupei UEFA 2005/06 și consideră că acesta nu reprezintă spiritul clubului din Giulești.

Partida s-a încheiat 1-1 la general, iar Steaua s-a calificat în semifinale grație golului marcat în deplasare.

Peluza Nord Rapid refuză să participe la evenimentul „UEFAntasticii” de pe Arcul de Triumf

„Peluza Nord Rapid anunță oficial că nu recunoaște și nu va participa la așa-zisa «reeditare» a meciului «uefantastic», programată pentru data de 28 mai, pe stadionul Arcul de Triumf.

Considerăm că acest eveniment nu reprezintă spiritul autentic al Rapidului și nici valorile pe care suporterii giuleșteni le-au apărat mereu.

Istoria clubului nostru nu poate fi folosită ca decor pentru acțiuni fără legătură reală cu identitatea și tradiția rapidistă”, au notat suporterii în comunicatul emis.

Fanii au criticat și faptul că evenimentul este legat de retragerea lui Florin Lovin, fost fotbalist al Stelei, pe care îl acuză că a rămas asociat, în memoria fanilor rapidiști, cu episodul „bricheta” din martie 2008.

Atunci, derby-ul Rapid - Steaua a fost întrerupt în minutul 73 și, ulterior, abandonat, după ce o brichetă aruncată din tribună l-a lovit pe „centralul” Alexandru Deaconu. Giuleștenii au pierdut, 0-3, la „masa verde”.

„Peluza Nord Rapid nu participă la evenimentul de retragere al jucătorului Lovin submediocru calitativ, care și acum plânge după lovitura acelei brichete aruncate în martie 2008, mascând această retragere în «reeditarea uefantastică».

Rapid înseamnă respect pentru trecut, pentru oameni și pentru adevărații suporteri care au fost alături de club în cele mai grele momente, nu doar la evenimente de imagine.

Facem apel către toți rapidiștii să înțeleagă poziția noastră și să rămână alături de valorile autentice ale Giuleștiului”, au mai notat suporterii.

20 de ani au trecut de la dubla în care cele două rivale s-au întâlnit în sferturile Cupei UEFA, iar Steaua a reușit să se califice în semifinale

Meciul demonstrativ a fost anunțat ca o reîntâlnire a foștilor jucători care au făcut parte din „dubla” europeană de acum 20 de ani, una dintre cele mai importante pagini din istoria recentă a fotbalului românesc.

Evenimentul va avea loc pe „Arcul de Triumf”, iar organizatorii au scos bilete cu prețuri începând de la 40 de lei.

„Cazul Bricheta”. Ce s-a întâmplat în 2008, în derby-ul Rapid - FCSB

Rapid și FCSB s-au întâlnit pe 20 martie 2008, într-un meci din Liga 1.

În cea partidă, giuleștenii au deschis scorul în minutul 68, după ce Robinson Zapata, portarul celor de la FCSB de atunci, a respins greșit o minge. Cristi Săpunaru a profitat și a deschis scorul.

Șase minute mai târziu avea să se întâmple un eveniment neplăcut care a schimbat radical soarta partidei. O brichetă a fost aruncată din zona fanilor Rapidului și l-a lovit pe arbitrul meciului, Alexandru Deaconu.

„Centralul” a hotărât să oprească meciul, cu 15 minute mai devreme, după insistențele lui Florin Lovin, jucătorul de atunci al roș-albaștrilor.

Ulterior, FCSB a câștigat meciul la masa verde, cu scorul de 3-0, chiar dacă Rapid conducea cu 1-0.

