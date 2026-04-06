Biletul Zilei XBets.ro Luni, 6 martie – cota 7.68 din derby-urile zilei

Deși oferta din fotbal este una generoasă pentru o zi de luni, pentru Biletul Zilei XBets.ro vom miza pe două evenimente care se anunță pline de dramatism.

De la ora 20:30, în Bănie se joacă derby-ul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, iar de la 21:45, la poalele Vezuviului, Napoli o înfruntă pe Milan. Fanii fotbalului și jucătorii la pariuri așteaptă spectacol în cele două meciuri cu implicații majore în lupta pentru titlu, atât în Superliga, cât și în Serie A.

Biletul Zilei XBets.ro – luni, 06.04.2026

Meci Pronostic Cotă Univ. Craiova vs CFR Cluj GG & peste 2,5 goluri 2.90 Napoli vs AC Milan GG & peste 2,5 goluri 2.65

Biletul a fost plasat cu miza de 100 de lei la Superbet pentru un câștig potențial de 768 de lei.

U Craiova vs CFR Cluj – în urmărirea liderului din Liga 1

La startul Play-off-ului, Universitatea Craiova și CFR Cluj erau văzute ca favoritele campionatului. Oltenii începeau competiția cu un avantaj de 3 puncte, iar clujenii veneau după o serie de 12 victorii consecutive în campionat. Ambele echipe au pierdut în prima rundă și sunt obligate să vadă cum U Cluj s-a cocoțat pe prima poziție a clasamentului. Mai mult, „Șepcile roșii” joacă cel mai frumos și eficient fotbal în acest moment al întrecerii.

Sub comanda lui Filipe Coelho, Craiova a devenit o echipă destul de zgârcită cu fotbalul. Chiar dacă rezultatele au continuat să fie unele care să dea speranțe la titlu, echipa din Bănie a marcat doar câte un singur gol în 8 din ultimele 11 meciuri oficiale. Destul de puțin pentru o echipă care ne obișnuise cu un fotbal exuberant și un cvartet ofensiv eficient: Baiaram, Nsimba, Etim și Al Hamlawi. Dintre aceștia doar Etim pare să mai aibă ceva în comun cu jucătorul din prima parte a campionatului. Mai mult, în jocul de la mijlocul terenului se simte o anumită lipsă de inspirație și prospețime.

CFR nu strălucește, dar este foarte eficientă. Dacă în returul sezonului regulat a câștigat cu ceva scandal meciul cu concitadina U Cluj, în primul meci din Play-off a trebuit să recunoască superioritatea acestei. Neperturbată, echipa din Gruia a revenit cu o victorie în meciul cu Rapid. Pe moment, CFR Cluj este pe locul al 4-lea în Play-off, cu 30 de puncte.

Craiova a ieșit pe plus în precedentele 3 întâlniri directe din acest sezon. Oltenii au câștigat în Gruia cu 3-2, după ce au avut 3-0, iar meciurile din retur și din Cupa României s-au terminat cu scorul de 1-1, după 90 de minute. Craiovenii au marcat de două ori în prelungiri și au avansat în cupă. Cu o victorie, ei ar egala la puncte liderul U Cluj. O remiză ar avantaja echipa de pe primul loc, iar o victorie a celor din Gruia i-ar aduce pe locul al doilea, la egalitate cu adversarii de azi și la 3 puncte în spatele concitadinilor.

PONT: Univ. Craiova vs CFR Cluj – GG & peste 2,5 goluri – cota 2.90

Napoli vs Milan – confruntare pe podiumul din Serie A

În Serie A se dispută un meci care este departe de a fi decisiv, dar care poate influența finalul campionatului. De la ora 21:45, pe Stadio Diego Armando Maradona se vor înfrunta Napoli și AC Milan, formațiile care ocupă pozițiile 3 și, respectiv 2 în clasament. Meciul este ultimul din etapa a 31-a din campionatul Italiei și le găsește pe cele două la 10 și, respectiv 7 puncte de Inter Milano.

După evoluții inconstante pe finalul anului trecut și începutul lui 2026, Napoli a bifat 4 victorii consecutive și începe să spere că își poate apăra titlul. Totuși, napoletanii au de recuperat 10 puncte în 8 meciuri, o sarcină destul de dificilă în condițiile în care revenirea lui Lautaro Martinez a arătat un Inter revitalizat.

AC Milan și-a oferit o șansă imensă prin victoria în meciul cu concitadina, dar a irosit-o imediat pe terenul lui Lazio. Totuși, cu o victorie în această seară, Milan s-ar apropia la 5 puncte și poate să spere în continuare. În turul campionatului Milan s-a impus cu 2-1 pe propriul teren, dar în meciul din Cupa Italiei Napoli a câștigat cu un 2-0 concludent.

PONT: Napoli vs AC Milan – GG & peste 2,5 goluri – cota 2.65

