Generația de Aur și Brazilia, experții Antenei 1 Foști mari fotbaliști sunt analiștii Mondialului + O surpriză: co-prezentator va fi o vedetă feminină a postului

Campionatul Mondial de fotbal va debuta săptămâna viitoare, joi seară, cu primul meci: Mexic - Africa de Sud. Turneul va fi în exclusivitate la Antena 1

Televiziunea îi va avea ca experți pe câțiva dintre titularii României la World Cup 1994, dar și pe unul dintre cei mai buni străini all-time din Liga 1

Surpriză va fi cooptarea în rol de co-prezentator a Oliviei Păunescu, cea care prezintă Observatorul de prânz la Antena 1

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Campionatul Mondial se va vedea la Antena 1. Postul TV a anunțat în mod oficial astăzi lista comentatorilor celor 104 meciuri. Sunt 11 nume care se vor afla la microfon pe parcursul turneului final, fiecare partidă urmând să aibă câte doi comentatori.

LISTA COMENTATORILOR ANUNȚATĂ DE ANTENA 1

Felix Drăghici

Andrei Rădulescu

Marian Olaianos

Dan Pavel

Bogdan Pasăre

Robert Șișcă

Bogdan Hofbauer

Adrian Cheltuitoru

Valentin Halacenco

Bogdan Ormuz

Andrei Nicolae

Mondialul va dura 5 săptămâni și jumătate, interval în care Antena 1 va avea și emisiuni de analiză. În cadrul acestora, Antena 1 pregătește cel puțin 4 experți, cu care televiziunea a ajuns la un acord sau se află în discuții avansate. E vorba despre foști fotbaliști extrem de cunoscuți publicului din România.

Tricolori de top + cel mai bun străin all-time din Liga 1

În primul rând, vor fi trei componenți ai Generației de Aur, care au fost oameni de bază la turneul final din 1994, când s-a realizat cea mai mare performanță: atingerea sferturilor de finală și ocuparea locului 5 la final. Cei trei: Bogdan Stelea, Florin Răducioiu și Ionuț Lupescu.

Primii doi nu se vor afla la prima experiență ca analiști TV, fiindcă în ultimii ani au colaborat și cu alte televiziuni, fie pentru analiza meciurilor din Liga 1, fie pentru cele din cupele europene, ale echipei naționale sau Euro 2024.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, discuțiile Antena 1 - Lupescu încă nu s-ar fi finalizat și ele continuă.

Cel de-al patrulea expert Antena 1 la Mondial va fi un brazilian: Eric de Oliveira. În vârstă de 40 de ani, Eric a fost unul dintre cei mai importanți străini din campionatul României.

A jucat în țara noastră vreme de aproape 15 ani, a bifat și meciuri în cupele europene, dar și două trofee câștigate cu Farul, plus alte premii individuale: a fost declarat de două ori cel mai bun fotbalist străin în ancheta Gazetei Sporturilor (2010, 2013) și e golgheterul all-time din Liga 1 în privința jucătorilor străini: are 66 de goluri, peste Wesley (64) și Gnohere (58).

Alexa, Tamaș, Chefi la Cuțite, Olivia Păunescu…

Antena 1 va realiza și emisiuni înainte, dar și după unele meciuri, în care cei 4 analiști vor comenta.

În plus, vor fi prezenți alți doi foști fotbaliști, Dan Alexa și Gabi Tamaș, care au fost protagoniști în Show-ul de televiziune Asia Express, produs de Antena 1.

Mai mult, fiind vorba despre o televiziune generalistă, în emisiuni vor fi invitați, în unele zile, inclusiv vedete ale postului, dar care nu au legătură cu fotbalul, cum ar fi cei de la „Chefi la cutite”, tocmai pentru ca postul să nu se abată complet de la zona de divertisment pe care o propune de regulă.

O altă surpriză pregătită de A1 e alegerea unei vedete feminine a postului pentru rolul de co-prezentator al unor emisiuni de analiză. Numele: Olivia Păunescu, cea care prezintă Observator de prânz la Antena 1 alături de Florin Căruceru.

Olivia Păunescu FOTO Instagram

Cum arată programul primei săptămâni la Mondial

11 iunie

Mexic - Africa de Sud, ora 22:00 (ora României)

12 iunie

Cehia - Coreea de Sud, 05:00

Canada - Bosnia, 22:00

13 iunie

SUA - Paraguay, 04:00

Qatar - Elveția, 22:00

14 iunie

Brazilia - Maroc, 01:00

Scoția - Haiti, 04:00

Australia - Turcia, 07:00

Germania - Curacao, 20:00

Olanda - Japonia, 23:00

15 iunie

Coasta de Fildeș - Ecuador, 02:00

Suedia - Tunisia, 05:00

Spania - Cap Verde, 19:00

Belgia - Egipt, 22:00

16 iunie

Uruguay - Arabia Saudită, 01:00

Iran - Noua Zeelandă, 05:00

Franța - Senegal, 22:00

17 iunie

Irak - Norvegia, 01:00

Argentina - Algeria, 04:00

Austria - Iordania, 07:00

Portugalia - Congo, 20:00

Anglia - Croația, 23:00

18 iunie

Ghana - Panama, 02:00

Columbia - Uzbekistan, 05:00

Cehia - Africa de Sud, 19:00

Elveția - Bosnia, 22:00

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