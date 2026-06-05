Adrian Mutu, fizic de invidiat! FOTO. Cum arată „Briliantul” la 10 ani de la retragerea din fotbal

Adrian Mutu (47 de ani) a postat o fotografie din sala de forță, în care s-a afișat fără tricou.

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Fostul atacant al naționalei nu stă departe de sport și mișcare nici la 10 ani de la retragerea din activitatea de fotbalist.

Adrian Mutu, fizic de invidiat la 47 de ani

După o carieră la nivel înalt, Mutu a rămas aproape de sport, iar fotografia publicată vineri confirmă atenția pe care acesta o oferă propriului corp.

Deși a ajuns la 47 de ani și a trecut mult timp de la retragerea sa, Mutu a rămas în formă, iar fizicul său nu este departe de cel din perioada în care încă activa pe gazon.

Adrian Mutu. Foto: captură Instastory

Devenit antrenor, „Briliantul” a rămas fără echipă în martie 2025, când s-a despărțit de Petrolul Ploiești.

De-a lungul carierei a mai pregătit formații precum FC Voluntari, FCU Craiova, Rapid, CFR Cluj sau Neftci Baku, dar și naționala U21 a României.

Cel mai lung mandat al acestuia a fost pe banca giuleștenior, unde bifat un total de 54 de partide.

35 de goluri a marcat Mutu pentru echipa națională, record, la egalitate cu Gică Hagi

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