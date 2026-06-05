„Nu mă surprinde” Mihai Stoica, după șocul plecării lui Zeljko Kopic de la Dinamo: „La fel s-ar fi întâmplat și la noi”

Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația complicată în care se află Dinamo, odată cu plecarea lui Zeljko Kopic de la echipă.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Câinii” au ratat obiectivul principal din acest sezon, accederea într-o cupă europeană, iar vineri au anunțat și despărțirea de tehnicianul croat, pe cale amiabilă.

Mihai Stoica: „Și la noi, dacă ar fi fost o situație de genul ăsta, ar fi plecat antrenorul”

Întrebat dacă a fost surprins de plecarea tehnicianului croat, oficialul de la FCSB a transmis:

„Da, dar, dacă într-adevăr are ofertă, nu mă mai surprinde. E logic să meargă undeva unde câștigă mult mai mulți bani și e normal și ca Dinamo să-l lase să meargă.

Cred că nu are cineva ceva să-i reproșeze lui Zeljko Kopic. Adică și la noi, dacă ar fi fost o situație de genul ăsta, ar fi plecat antrenorul chiar dacă ne-am fi dorit să rămână”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

În plus, oficialul FCSB susține că tehnicianul croat nu ar avea ofertă din partea arabilor de la Al-Wahda, așa cum s-a vehiculat:

„Sursele mele din spațiul ăla, din zona Golfului, nu au aflat nimic de interesul lui Al-Wahda pentru Kopic”.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2 , ultimul meci al sezonului

112 meciuri a petrecut Kopic pe banca lui Dinamo, din decembrie 2023 și până în prezent: 44 de victorii, 38 de remize și 30 de înfrângeri (golaveraj 142-116)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport