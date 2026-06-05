„Nu mă surprinde” Mihai Stoica, după șocul plecării lui Zeljko Kopic de la Dinamo: „La fel s-ar fi întâmplat și la noi”

- Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația complicată în care se află Dinamo, odată cu plecarea lui Zeljko Kopic de la echipă.
„Câinii” au ratat obiectivul principal din acest sezon, accederea într-o cupă europeană, iar vineri au anunțat și despărțirea de tehnicianul croat, pe cale amiabilă.
Mihai Stoica: „Și la noi, dacă ar fi fost o situație de genul ăsta, ar fi plecat antrenorul”
Întrebat dacă a fost surprins de plecarea tehnicianului croat, oficialul de la FCSB a transmis:
„Da, dar, dacă într-adevăr are ofertă, nu mă mai surprinde. E logic să meargă undeva unde câștigă mult mai mulți bani și e normal și ca Dinamo să-l lase să meargă.
Cred că nu are cineva ceva să-i reproșeze lui Zeljko Kopic. Adică și la noi, dacă ar fi fost o situație de genul ăsta, ar fi plecat antrenorul chiar dacă ne-am fi dorit să rămână”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.
În plus, oficialul FCSB susține că tehnicianul croat nu ar avea ofertă din partea arabilor de la Al-Wahda, așa cum s-a vehiculat:
„Sursele mele din spațiul ăla, din zona Golfului, nu au aflat nimic de interesul lui Al-Wahda pentru Kopic”.