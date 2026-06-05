Cine îi ia locul lui Kopic? Un străin e favorit pentru funcția de antrenor la Dinamo. A lucrat cu un nume uriaș

Nuno Campos (51 de ani), antrenorul celor de Zalaegerszeg, este prima opțiune pentru postul lăsat liber de Zeljko Kopic.

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Dinamo a anunțat, vineri dimineață, despărțirea de tehnicianul croat și a început rapid căutarea unei soluții înainte ca pregătirea pentru noul sezon să înceapă.

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Nuno Campos, cap de listă pentru preluarea celor de la Dinamo

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, „câinii” par să mizeze în continuare pe serviciile unui antrenor străin, iar fostul „secund” al lui Paulo Fonseca se află în „pole” pentru preluarea băncii tehnice a lui Dinamo.

Ajuns la Zalaegerszeg la începutul sezonului recent încheiat, portughezul a reușit să ducă echipa pe locul 5, în timp ce în Cupa Ungariei a pierdut la limită în finală, împotriva lui Ferencvaros, 0-1 în prelungiri.

39 de meciuri a adunat Nuno Campos pe banca echipei Zalaegerszeg: 18 victorii, 9 remize și 12 înfrângeri (golaveraj 75-52)

Despre interesul lui Dinamo pentru Nuno Campos au mai scris și cei de la sport.ro.

Tehnicianul mai are un an de contract la Zalaegerszeg, iar acesta ar avea inclusă și o clauză de reziliere în valoare de aproximativ 200.000 de euro, susține presa maghiară.

Acesta a mai pregătit formații precum Santa Clara, Tondela și Toluca, în timp ce în trecut a fost antrenor secund în staff-ul lui Paulo Fonseca la cluburi precum AS Roma, Porto sau Shakhtar Donetsk.

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