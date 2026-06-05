Dilema lui Oprița  Antrenorul, între culori și performanță: „Oferta pe care o am e mai mare decât la Steaua” +59 foto
Daniel Oprița. Foto: Sport Pictures
Superliga

Dilema lui Oprița Antrenorul, între culori și performanță: „Oferta pe care o am e mai mare decât la Steaua”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.06.2026, ora 22:38
alt-text Actualizat: 05.06.2026, ora 22:38
  • Daniel Oprița (44 de ani) a vorbit despre viitorul său la Steaua, unde se confruntă în continuare cu lipsa dreptului de promovare.
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Tehnicianul roș-albaștrilor a transmis că a primit oferte, iar tăcerea din partea conducerii în privința viitorului echipei l-ar putea determina să se despartă de aceștia.

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Daniel Oprița: „Oferta pe care o am e mai mare”

Cu toate aceastea, Oprița are speranțe că situația se va rezolva pe ultima sută de metri și va putea ajunge, la un moment dat, cu Steaua în prima ligă.

„Discut cu un club de Liga 2, săptămâna viitoare o să știu dacă se concretizează. Eu aș fi vrut să fac pasul următor, să merg la o echipă de Liga 1. Au fost discuții, dar nu s-au finalizat.

N-aș fi vrut să aleg o echipă de divizie secundă în detrimentul Stelei, doar că e situația aceasta cu dreptul de promovare. Dacă nu s-a făcut nimic până acum, e greu să se mai facă.

Nici nu mai ai timp de acte, deși sper să mă înșel. În cel mai bun caz, să se facă ceva ca să știi că poți promova în sezonul următor. Eu aș vrea să mă bat pentru ceva, chiar dacă Steaua rămâne Steaua, fie ea și fără drept de promovare.

Nu e vorba de bani, cum zic unii. Oferta pe care o am e mai mare decât la Steaua, dar stau și mă gândesc… Când ai șapte ani la un club, vrei să duci treaba la capăt. Am reușit din punct de vedere sportiv.

Sunt antrenori care au fost sub mine în clasament și sunt acum în Liga 1, în timp ce eu am rămas pe loc”, a declarat Daniel Oprița, potrivit as.ro.

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Daniel Oprița: „Încercăm să aducem jucători pe bani mai puțini”

În plus, tehnicianul Stelei a programat deja partidele de pregătire și încearcă să reconstruiască un lot competitiv după numeroasele plecări.

„Am încercat să rezolvăm cu cantonamentul, am vrut la Cheile Grădiștei, dar n-am mai găsit locuri. Căutăm prin zonă. Am stabilit meciurile amicale, vor fi șase, patru acasă și două în deplasare, după cantonament. Cu Ștefănești, Chiajna, Vâlcea, Afumați, Tunari și încă o echipă de Liga a 2-a.

Am trimis o listă pentru sezonul viitor, încercăm să aducem jucători pe bani mai puțini. Am găsit fotbaliști în Spania, care ar semna pe salarii mai mici, pentru că au auzit de Steaua, iar eu le dau exemplul celor care au venit și au făcut pasul spre prima ligă”, a mai spus Oprița.

Se pot face lucruri și cu bani puțini, dacă ești preocupat și interesat. Eu vreau să mă bat la play-off. Dar lucrurile trebuie grăbite și finalizate, să înceapă discuțiile cu fotbaliștii de pe acea listă. Jucătorii nu te așteaptă, iar apoi greul cade tot pe mine, că trebuie să caut alții. Pe mine mă înjură lumea când încep meciurile. Daniel Oprița, antrenor CSA Steaua

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