„Am ajuns pe mâna unor venetici” Cornel Dinu, analiză dură. Ce spune despre Kopic și cine crede că ar trebui să vină la Dinamo

Cornel Dinu (77 de ani) a venit cu o reacție fermă legată de situația de la Dinamo, după finalul dificil de sezon.

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„Câinii” au ratat calificarea într-o competiție europeană, iar vineri au rămas și fără antrenor principal, odată cu despărțirea de Zeljko Kopic, lucru pe care legenda lui Dinamo l-a anticipat din timp.

Cornel Dinu: „Am ajuns pe mâna unor venitici”

Deși clubul a traversat două sezoane bune comparativ cu problemele din anii precedenți, Dinu îi acuză pe cei din conducere pentru modul în care au gestionat situația la club.

„Am mai spus ce se întâmplă la Dinamo, am ajuns pe mâna unor venetici. Au un merit că au reușit să salveze, prin Renovatio, căderea teribilă pe care o avea Dinamo după perioada Negoiță, dar, din păcate, nu duc lucrurile mai departe pentru că nu sunt oameni de fotbal.

Din păcate, n-au reușit să facă și o structură profesionistă în ceea ce înseamnă competență la nivelul clubului, al echipei, înconjurându-se de oameni cu experiență fotbalistică și care știu ce înseamnă tradiția și trăirile care au fost la Dinamo în trecut”, a declarat Dinu, la Prima Sport.

Cornel Dinu: „Kopic a lăsat senzația că va pleca încă de la interviurile din retur”

Cât despre plecarea tehnicianului croat și rezultatele obținute de acesta la Dinamo, Dinu a transmis:

„Kopic a însemnat o infuzie de competență tehnică din foarte multe puncte de vedere. Este artizanul principal al ridicării echipei.

Dar, aduceți-vă aminte că el a lăsat, în interviurile pe care le-a dat încă de la începutul acestui retur, senzația că va părăsi Dinamo la finalul contractului”.

În momentul în care i s-a atras atenția că Zeljko Kopic semnase prelungirea contractului până în 2028, Dinu a transmis:

„Atunci lucrurile se precipită mult mai grav, eu știam că are un contract pe doi ani și jumătate care expira în vară.

Cert e că ceva a intervenit. Poate o schismă la nivelul lui Dinamo, între el și cei care decid asupra măsurilor care se iau la echipă. Sau poate a avut o ofertă mult mai tentantă, mult mai aproape de ceea ce-și dorea să facă.

Eu cred că este o îmbinare a celor două aspecte, în sensul că a avut și o ofertă mai bună și nu a fost nici mulțumit de felul în care s-au făcut ultimele achiziții la Dinamo.

Și o să dau și un exemplu, practic Dinamo a jucat mult timp fără un atacant pur, aducând mai degrabă doi așa-ziși atacanți accidentați, Karamoko și Pușcaș”, a mai declarat Cornel Dinu.

Eu cred că, în condițiile pe care le-a avut, Kopic a scos maximul. Cornel Dinu

Adrian Mihalcea, antrenorul potrivit pentru Dinamo?

Legenda „câinilor” consideră că echipa are nevoie de un antrenor care știe ce înseamnă Dinamo. L-a nominalizat pe Adrian Mihalcea, tehnician care a terminat pe prima poziție în play-out, cu UTA Arad.

„Cred că există o oportunitate. Și să fie și un antrenor care să cunoască trăirile din vestiar, de pe bancă și din terenul lui Dinamo. Și acesta este, după mine, la ora actuală, Adi Mihalcea.

Mihalcea, care, în ultimii doi ani de zile, în condiții destul de grele, a salvat niște echipe și a creat un fotbal destul de bun, atât la Slobozia, dar mai ales aici la Arad, neavând niște condiții deosebite”, a mai spus Dinu.

41 de meciuri a adunat Adrian Mihalcea pe banca celor de la UTA Arad: 16 victorii, 13 remize și 12 înfrângeri (golaveraj 55-52)

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