„Am fost invidioși pe voi la Mondial” Selecționerul galez a vorbit la București despre Hagi și confruntările din 1992-1993: „Ne-ați rupt sufletul!”

ROMÂNIA - ȚARA GALILOR. Craig Bellamy, fostul mare atacant galez care pregătește naționala „dragonilor” din 2024, și-a amintit de Gică Hagi, de Generația de Aur, de șocurile directe din calificările pentru CM 1994 și de România la acel Mondial.

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Craig Bellamy, 46 de ani, este selecționerul Țării Galilor din 2024, prima sa provocare ca antrenor principal.

Fost atacant la echipe mari din Premier League, Liverpool, Manchester City sau Newcastle, a jucat 15 ani la naționala „dragonilor”, între 1998 și 2013.

Nu a uitat însă dubla confruntare a „tricolorilor” cu galezii din 1992 (5-1) și 1993 (2-1), în preliminariile CM, nici de Gică Hagi și Generația de Aur, nici de acel Mondial din 1994.

Am urmărit România în barajul pentru Mondial, cu Lucescu selecționer, am văzut și amicalul contra Georgiei cu Hagi antrenor și echipa e total diferită Craig Bellamy, selecționer Țara Galilor

Bellamy: „Am văzut talentul incredibil al lui Hagi în 1992. Anul următor, a înscris un gol norocos”

Bellamy era atunci doar un copil de 13-14 ani care visa să devină fotbalist.

„Hagi a făcut o impresie uriașă, un jucător incredibil. În 1992, ne-ați bătut cu 5-1, atunci am văzut talentul incredibil al lui Hagi”, a spus tehnicianul britanic.

„În 1993, la Cardiff, Hagi a înscris un gol norocos, aveam un portar extraordinar (n.r. Southall), dar n-a prins cea mai bună zi”.

Ne-ați rupt sufletul atunci, că n-am fost și noi la Mondial. Ne-ați zdrobit inima. Dar în acea echipă nu-l aveați doar pe Hagi, ci și pe Răducioiu, pe Dumitrescu. Incredibili toți. Cineva din afară putea fi surprins de România, nu și noi, galezii. Noi vă știam Craig Bellamy, selecționer Țara Galilor

Bellamy: „Ne gândeam că puteam juca și noi contra Argentinei în 1994”

Bellamy a privit în urmă cu regret: „Am fost invidioși pe voi la Mondial. Ne gândeam că puteam juca și noi contra Argentinei, contra Columbiei”.

Pe Hagi l-a urmărit și la Galatasaray: „Și acolo a fost la fel. Un jucător special. Unic”.

Acum suntem antrenori. Nu e vorba despre mine sau Hagi, ci despre Țara Galilor și România Craig Bellamy, selecționer Țara Galilor

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