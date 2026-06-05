„Am fost invidioși pe voi la Mondial” Selecționerul galez a vorbit la București despre Hagi și confruntările din 1992-1993: „Ne-ați rupt sufletul!” +55 foto
Craig Bellamy, la conferința de vineri, pe stadionul Steaua. Foto: Raed Krishan
Nationala

„Am fost invidioși pe voi la Mondial” Selecționerul galez a vorbit la București despre Hagi și confruntările din 1992-1993: „Ne-ați rupt sufletul!”

alt-text Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 05.06.2026, ora 18:24
alt-text Actualizat: 05.06.2026, ora 18:24
  • ROMÂNIA - ȚARA GALILOR. Craig Bellamy, fostul mare atacant galez care pregătește naționala „dragonilor” din 2024, și-a amintit de Gică Hagi, de Generația de Aur, de șocurile directe din calificările pentru CM 1994 și de România la acel Mondial. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Craig Bellamy, 46 de ani, este selecționerul Țării Galilor din 2024, prima sa provocare ca antrenor principal.

Galezii, uluiți că Lucescu nu e omagiat FOTO+VIDEO. Ce s-a întâmplat la antrenamentul oficial de pe stadionul „Steaua”, înainte de meciul cu România
Citește și
Galezii, uluiți că Lucescu nu e omagiat FOTO+VIDEO. Ce s-a întâmplat la antrenamentul oficial de pe stadionul „Steaua”, înainte de meciul cu România
Citește mai mult
Galezii, uluiți că Lucescu nu e omagiat FOTO+VIDEO. Ce s-a întâmplat la antrenamentul oficial de pe stadionul „Steaua”, înainte de meciul cu România

Fost atacant la echipe mari din Premier League, Liverpool, Manchester City sau Newcastle, a jucat 15 ani la naționala „dragonilor”, între 1998 și 2013.

Nu a uitat însă dubla confruntare a „tricolorilor” cu galezii din 1992 (5-1) și 1993 (2-1), în preliminariile CM, nici de Gică Hagi și Generația de Aur, nici de acel Mondial din 1994.

Am urmărit România în barajul pentru Mondial, cu Lucescu selecționer, am văzut și amicalul contra Georgiei cu Hagi antrenor și echipa e total diferită Craig Bellamy, selecționer Țara Galilor

Bellamy: „Am văzut talentul incredibil al lui Hagi în 1992. Anul următor, a înscris un gol norocos”

Bellamy era atunci doar un copil de 13-14 ani care visa să devină fotbalist.

„Hagi a făcut o impresie uriașă, un jucător incredibil. În 1992, ne-ați bătut cu 5-1, atunci am văzut talentul incredibil al lui Hagi”, a spus tehnicianul britanic.

Antrenament oficial Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Antrenament oficial Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (55 imagini)

Antrenament oficial Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Antrenament oficial Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Antrenament oficial Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Antrenament oficial Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Antrenament oficial Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
+55 Foto
labels.photo-gallery

„În 1993, la Cardiff, Hagi a înscris un gol norocos, aveam un portar extraordinar (n.r. Southall), dar n-a prins cea mai bună zi”.

Ne-ați rupt sufletul atunci, că n-am fost și noi la Mondial. Ne-ați zdrobit inima. Dar în acea echipă nu-l aveați doar pe Hagi, ci și pe Răducioiu, pe Dumitrescu. Incredibili toți. Cineva din afară putea fi surprins de România, nu și noi, galezii. Noi vă știam Craig Bellamy, selecționer Țara Galilor

Bellamy: „Ne gândeam că puteam juca și noi contra Argentinei în 1994”

Bellamy a privit în urmă cu regret: „Am fost invidioși pe voi la Mondial. Ne gândeam că puteam juca și noi contra Argentinei, contra Columbiei”.

Pe Hagi l-a urmărit și la Galatasaray: „Și acolo a fost la fel. Un jucător special. Unic”.

Acum suntem antrenori. Nu e vorba despre mine sau Hagi, ci despre Țara Galilor și România Craig Bellamy, selecționer Țara Galilor

Citește și

„Dacă e o idee bună, o iau!” Hagi spune că ține cont de opiniile analiștilor. Și mai zice ceva important: „De asta are nevoie naționala”. Unde suferim!
Nationala
14:53
„Dacă e o idee bună, o iau!” Hagi spune că ține cont de opiniile analiștilor. Și mai zice ceva important: „De asta are nevoie naționala”. Unde suferim!
Citește mai mult
„Dacă e o idee bună, o iau!” Hagi spune că ține cont de opiniile analiștilor. Și mai zice ceva important: „De asta are nevoie naționala”. Unde suferim!
Ce vrea Hagi! Selecționerul e exigent: „Ce învață în două luni să învețe în două zile la națională”. Ce spune despre Aioani, Olaru și obiective
Nationala
13:51
Ce vrea Hagi! Selecționerul e exigent: „Ce învață în două luni să învețe în două zile la națională”. Ce spune despre Aioani, Olaru și obiective
Citește mai mult
Ce vrea Hagi! Selecționerul e exigent: „Ce învață în două luni să învețe în două zile la națională”. Ce spune despre Aioani, Olaru și obiective

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

De ce nu îl dau afară pesediștii pe „bolojenistul” din partid, în ciuda unui nou atac la adresa lui Sorin Grindeanu: „Îl mai chinuim puțin”
De ce nu îl dau afară pesediștii pe „bolojenistul” din partid, în ciuda unui nou atac la adresa lui Sorin Grindeanu: „Îl mai chinuim puțin”
De ce nu îl dau afară pesediștii pe „bolojenistul” din partid, în ciuda unui nou atac la adresa lui Sorin Grindeanu: „Îl mai chinuim puțin”
amical Echipa Nationala Tara Galilor selectioner romania Craig Bellamy
Știrile zilei din sport
Cum a ajuns Petrolul în insolvență DOCUMENTE: conturi blocate, datorii explodate de la 3,7 la 9 milioane de euro , restanțe neplătite și de 6.000 de lei
Superliga
09:25
Cum a ajuns Petrolul în insolvență DOCUMENTE: conturi blocate, datorii explodate de la 3,7 la 9 milioane de euro, restanțe neplătite și de 6.000 de lei
Citește mai mult
Cum a ajuns Petrolul în insolvență DOCUMENTE: conturi blocate, datorii explodate de la 3,7 la 9 milioane de euro , restanțe neplătite și de 6.000 de lei
„Singurul obiectiv al vieții mele” Cristi Chivu, confesiuni despre tatăl său și copilăria în comunism: „Ce înseamnă libertate? Vreți adevărul?”
Stranieri
11:19
„Singurul obiectiv al vieții mele” Cristi Chivu, confesiuni despre tatăl său și copilăria în comunism: „Ce înseamnă libertate? Vreți adevărul?”
Citește mai mult
„Singurul obiectiv al vieții mele” Cristi Chivu, confesiuni despre tatăl său și copilăria în comunism: „Ce înseamnă libertate? Vreți adevărul?”
Hagi umple Ghencea Interes uriaș la primul meci acasă al selecționerului » Câte bilete s-au vândut pentru duelul cu Țara Galilor
Nationala
10:52
Hagi umple Ghencea Interes uriaș la primul meci acasă al selecționerului » Câte bilete s-au vândut pentru duelul cu Țara Galilor
Citește mai mult
Hagi umple Ghencea Interes uriaș la primul meci acasă al selecționerului » Câte bilete s-au vândut pentru duelul cu Țara Galilor
Continuă exodul de la Dinamo Un jucător se desparte de club la mai puțin de 6 luni de la sosire: „Plec recunoscător pentru tot ce am trăit”
Superliga
13:00
Continuă exodul de la Dinamo Un jucător se desparte de club la mai puțin de 6 luni de la sosire: „Plec recunoscător pentru tot ce am trăit”
Citește mai mult
Continuă exodul de la Dinamo Un jucător se desparte de club la mai puțin de 6 luni de la sosire: „Plec recunoscător pentru tot ce am trăit”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:58
LIVE Metz - CSM București, în semfinalele Final Four-ului EHF Champions League » Start echilibrat de partidă la Budapesta
LIVE Metz - CSM București, în semfinalele Final Four-ului EHF Champions League » Start echilibrat de partidă la Budapesta
15:28
Pleacă Romanchuk? Ce spune stoperul Craiovei despre ofertele primite: „Întrebarea asta îmi trece prin minte”
Pleacă Romanchuk? Ce spune stoperul Craiovei despre ofertele primite: „Întrebarea asta îmi trece prin minte”
15:55
„Tigroaicele” U17, în finală CSM București, revenire senzațională la tineret, în fața lui Gyor! Duminică vor lupta pentru trofeu
„Tigroaicele” U17, în finală CSM București, revenire senzațională la tineret, în fața lui Gyor! Duminică vor lupta pentru trofeu
16:05
Țintarul Serie A a fost stabilit! Împotriva cui va debuta Inter Milano în noul sezon » Programul complet al echipei lui Chivu
Țintarul Serie A a fost stabilit! Împotriva cui va debuta Inter Milano în noul sezon » Programul complet al echipei lui Chivu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
Top stiri
Decizie în cazul Lucescu Beșiktaș a ales noul antrenor. Ce se întâmplă cu Răzvan
Campionate
13:22
Decizie în cazul Lucescu Beșiktaș a ales noul antrenor. Ce se întâmplă cu Răzvan
Citește mai mult
Decizie în cazul Lucescu Beșiktaș a ales noul antrenor. Ce se întâmplă cu Răzvan
Războiul alegerilor Duminică, Real Madrid va avea președinte. Riquelme anunță viitorul antrenor. Mare! Perez, contraatac
Campionate
12:37
Războiul alegerilor Duminică, Real Madrid va avea președinte. Riquelme anunță viitorul antrenor. Mare! Perez, contraatac
Citește mai mult
Războiul alegerilor Duminică, Real Madrid va avea președinte. Riquelme anunță viitorul antrenor. Mare! Perez, contraatac
„Mergem să-i zdrobim pe toți” Mesaj de forță din vestiarul unei naționale importante , înainte de Mondial
Campionatul Mondial
12:09
„Mergem să-i zdrobim pe toți” Mesaj de forță din vestiarul unei naționale importante, înainte de Mondial
Citește mai mult
„Mergem să-i zdrobim pe toți” Mesaj de forță din vestiarul unei naționale importante , înainte de Mondial
VIDEO | 12 mașini au fost distruse în urma unui accident produs în parcarea de la Dragonul Roșu, două persoane au ajuns la spital. O șoferiță ar fi pierdut controlul volanului
B365
04.06
VIDEO | 12 mașini au fost distruse în urma unui accident produs în parcarea de la Dragonul Roșu, două persoane au ajuns la spital. O șoferiță ar fi pierdut controlul volanului
Citește mai mult
VIDEO | 12 mașini au fost distruse în urma unui accident produs în parcarea de la Dragonul Roșu, două persoane au ajuns la spital. O șoferiță ar fi pierdut controlul volanului

Echipe/Competiții

fcsb 46 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 32 rapid 7 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
06.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share