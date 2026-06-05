„Poate asta e povestea” FOTO. Motivul pentru care Maja Chwalinska a purtat ținute de brand-uri diferite la Roland Garros

Maja Chwalinska (24 de ani, #114 WTA) a explicat de ce a participat la Roland Garros în echipamente de la brand-uri diferite, precum Nike sau Lacoste.

Sportiva din Polonia va juca finala sâmbătă, împotriva Mirrei Andreeva (19 ani, #8 WTA), de la ora 16:00.

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Chwalinska a avut un parcurs senzațional la turneul de Grand Slam din Franța, reușind să ajungă în ultimul act pornind din calificări.

Maja Chwalinska: „Nu am un sponsor”

Jucătoarea din Polonia a stârnit curiozități după ce a apărut, de-a lungul ultimelor săptămâni, îmbrăcată în echipamente de la brand-uri diferite.

A purtat un echipament Nike la meciurile din calificări și în primul tur de pe tabloul principal. În runda secundă, Maja s-a îmbrăcat într-un tricou Lacoste galben neon. A revenit la Nike pentru turul 3, iar în optimi, sferturi și semifinale a purtat din nou Lacoste.

Maja Chwalinska a purtat ținute de la brand-uri diferite la Roland Garros. Foto: IMAGO

La ultima conferință de presă, Chwalinska a explicat, zâmbind:

„Nu există nicio poveste în spatele tuturor acestor lucruri. Nu am un sponsor, așa că poate asta e povestea”, a spus poloneza, potrivit lequipe.fr.

În plus, sportiva a purtat anterior și ținute de la brand-ul ON, primite de a prietena ei, Iga Swiatek (25 de ani, #3 WTA), din care încă mai păstrează anumite elemente.

Tricoul Lacoste, dar și încălțămintea și manșetele de la ON purtate de Chwalinska. Foto: IMAGO

Cât despre posibila colaborare pe viitor cu brand-ul Lacoste, aceasta a transmis: „Pentru moment, mă concentrez pe turneu, pe tenis și vom vedea ce se întâmplă în continuare”.

21 este poziția ocupată de Maja Chwalinska în clasamentul WTA LIVE. Dacă va câștiga turneul, va urca până pe locul 14

Maja Chwalinska are șansa acum de ridica primul trofeu de Grand Slam al carierei, după ce anterior a fost foarte aproape să renunțe la tenis din cauza depresiei.

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