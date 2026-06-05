Lovit de ghinion la Roland Garros S-a retras înainte de meciul carierei: „N-am putut dormi deloc”. Reacția virală a lui Agassi și cine sunt cei doi finaliști +4 foto
Matteo Arnaldi/ Foto: IMAGO
Tenis

Lovit de ghinion la Roland Garros S-a retras înainte de meciul carierei: „N-am putut dormi deloc”. Reacția virală a lui Agassi și cine sunt cei doi finaliști

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.06.2026, ora 21:10
alt-text Actualizat: 05.06.2026, ora 21:15
  • Italianul Matteo Arnaldi (25 de ani, #104 ATP) s-a retras înainte de cea de-a doua semifinală de la Roland Garros, pe care urma să o dispute împotriva lui Flavio Cobolli (24 de ani, #14 ATP).
  • În marea finală, Coboli se va duela cu Alexander Zverev (29 de ani, #3 ATP).
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Ghinion uriaș pentru Matteo Arnaldi. După un parcurs remarcabil la Paris, italianul a fost nevoit să declare forfait chiar înaintea primei sale semifinale de Grand Slam din carieră, din cauza unui virus la stomac.

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Matteo Arnaldi s-a retras înainte de a doua semifinală de la Roland Garros! Coboli merge în finală

La scurt timp după ce s-a retras, Arnaldi și-a explicat decizia în cadrul unei conferințe de presă.

„E greu să fiu aici. Nu asta mi-am dorit. Dar aseară am început să mă simt cam rău. Ieri mă simțeam bine. Am venit la antrenament și am făcut tot ce trebuia să fac. Mă simțeam bine. Am luat cina. Am început să mă simt cam rău la stomac.

Mi-am spus: «Bine, probabil că nu am digerat prea bine». M-am trezit la ora 1 dimineața și am început să vomit. Nu mă simțeam prea bine. Apoi am încercat să dorm.

Nu am putut dormi deloc. La ora 6, 7 dimineața am vomitat din nou. De data aceasta a fost destul de grav. L-am chemat pe doctor în cameră.

A venit și mi-a dat niște medicamente. Speram să fie doar ceva de la cină sau ceva de genul ăsta.

Pe parcursul zilei nu am putut mânca. De fiecare dată când mâncam sau beam ceva, mă întorceam la baie. Așa că e greu. E greu. Având în vedere cum a decurs turneul, având în vedere câte ore am petrecut pe teren, mă simțeam de fapt foarte bine.

Să fii nevoit să te retragi din prima ta semifinală de Grand Slam nu este ceva ce ai dori pentru nimeni. Am încercat să mă pregătesc și am încercat să rămân aici cât de mult am putut.

Am încercat să văd dacă pot intra pe teren, dar de fiecare dată când mă ridic, am amețeli și nu mă simt prea bine. Sunt destul de sigur că, dacă mănânc din nou, nu mă voi simți bine. A fost decizia corectă pe care trebuia să o iau”, a declarat Matteo Arnaldi, potrivit The Tennis Letter.

70 de poziții
urcă Matteo Arnaldi în clasamentul ATP, după parcursul excelent de la Roland Garros. Va ocupa locul 3 (cel mai sus a fost pe 30)

Imediat după anunțul sportivului de 23 de ani, organizatorii turneului au afișat pe ecranele arenei Philippe-Chatrier un mesaj în care se preciza că biletele vor fi rambursate integral.

De asemenea, legendarul Andre Agassi (56 de ani), fost #1 ATP, și-a pus mâinile în cap când a auzit vestea dată de Arnaldi.

Reacția lui Andre Agassi după ce Matteo Arnaldi s-a retras de la Roland Garros (FOTO: captură TNT Sports)
Reacția lui Andre Agassi după ce Matteo Arnaldi s-a retras de la Roland Garros (FOTO: captură TNT Sports)

Galerie foto (4 imagini)

Matteo Arnaldi și-a anunțat retragerea de la Roland Garros, înainte de semifinală (FOTO: captură x.com/thetennisletter) Reacția lui Andre Agassi după ce Matteo Arnaldi s-a retras de la Roland Garros (FOTO: captură TNT Sports) Reacția lui Andre Agassi după ce Matteo Arnaldi s-a retras de la Roland Garros (FOTO: captură TNT Sports) Reacția lui Andre Agassi după ce Matteo Arnaldi s-a retras de la Roland Garros (FOTO: captură TNT Sports)
+4 Foto
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Flavio Coboli - Alexander Zverez, finala masculină de la Roland Garros

După retragerea compatriotului său, Flavio Coboli, câștigător al turneului Țiriac Open 2025, s-a calificat în prima sa finală de Grand Slam, unde îl va întâlni pe Alexander Zverez.

Neamțul a trecut în semifinale de cehul Jakub Mensik (20 de ani, #27 ATP), scor 7-5, 6-2, 3-6, 6-3.

Va fi a cincea confruntare dintre Zverez și Coboli, scorul fiind 3-1 pentru jucătorul din Germania.

Cei doi s-au întâlnit și anul trecut la Roland Garros, iar Zverez se impunea în minimum de seturi, 6-2, 7-6 (4), 6-1.

Pentru „Sascha” va fi a patra finală de Grand Slam a carierei. Le-a pierdut pe precedentele trei: US Open 2020, Roland Garros 2024 și Australian Open 2025.

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