Premier League se apropie de final, iar lucrurile sunt departe de a se limpezi, atât în fruntea clasamentului, cât și în subsolul acestuia.

* articol publicitar

Astăzi se dispută 2 meciuri contând pentru penultima etapă: Bournemouth vs Manchester City și Chelsea vs Tottenham. Aceste meciuri furnizează selecțiile pentru Biletul Zilei XBets.ro în cota 2.45.

Biletul Zilei XBets.ro – 19 mai 2026

Meci Pronostic Cotă Bournemouth vs Manchester City 2 – victorie Manchester City 1.68 Chelsea vs Tottenham Total goluri – sub 3,5 1.46

Manchester City încă mai speră să câștige titlul

Arsenal a câștigat cu 1-0 meciul cu Burnley din etapa a 37-a din Premier League și s-a distanțat la 5 puncte de Manchester City în fruntea clasamentului. „Cetățenii” vor juca în această seară, de la ora 21:30, în deplasare, cu Bournemouth, echipa surpriză a acestei ediții a campionatului englez. O victorie a fotbaliștilor lui Pep Guardiola i-ar apropia pe aceștia la 2 puncte de Arsenal și ar lăsa competiția deschisă pentru ultima rundă când Arsenal va juca în deplasare la Crystal Palace, iar City va primi pe Etihad pe Aston Villa.

Manchester City a câștigat ultimele 3 meciuri de campionat fără să primească gol. Fotbaliștii lui Guardiola sunt în mare formă, dar sincopa cu Everton le-a redus drastic șansele la titlu. Meciul din această seară nu va fi deloc unul simplu. Bournemouth are un 2026 de excepție. A pierdut primul meci, dar este neînvinsă în următoarele 17 (8 victorii și 9 remize). O victorie în această seară i-ar garanta prezența în cupele europene. Mai mult, ar putea chiar să prindă ultimul loc de Champions League dacă Brighton și Liverpool s-ar împiedica în ultima etapă.

Diferența de valoare dintre cele două echipe este însă una consistentă. Fotbaliștii din Manchester au foarte multă experiență și știu cum să abordeze meciurile cu miză. De aceea, în această seară ei pornesc cu prima șansă la adjudecarea celor 3 puncte.

PONT: Bournemouth vs Manchester City: 2 (victorie Manchester City) – cota 1.68

Chelsea vs Tottenham – două echipe cu obiective diferite

În ultimul meci al etapei a 37-a din Premier League, de la ora 22:15, pe Stamford Bridge se vor înfrunta Chelsea și Tottenham. În urmă cu câteva sezoane acest meci conta pentru podiumul Premier League, dar în acest an ambele echipe au avut un parcurs dezamăgitor. Campioană mondială a cluburilor, Chelsea a început campionatul cu ambiții mari, dar s-a zbătut în mediocritate. Tottenham a jucat execrabil pe parcursul întregului sezon, iar acum luptă pentru supraviețuirea în prima ligă.

Chelsea nu a câștigat în ultimele 7 etape de campionat și ocupă locul 10 în clasament cu 49 de puncte. După demiterea lui Liam Rosenior, de pregătirea echipei se ocupă Calum McFarlane. Acesta nu a reușit să redreseze echipa, iar Chelsea a pierdut în weekend șansa unui trofeu (Manchester City s-a impus cu 1-0 în finala FA Cup) și, cel mai probabil, a ratat prezența în viitorul sezon al cupelor europene. Pentru a prinde în extremis un loc în Europa, echipa de pe Stamford Bridge trebuie să câștige ultimele două meciuri, iar Brentford sau Brighton să se încurce în ultima rundă.

Tottenham pare revitalizată sub comanda lui Roberto De Zerbi. Cu 2 victorii și 2 remize în ultimele 4 runde a ajuns pe locul 17, la două puncte de West Ham, echipa de pe primul loc retrogradabil. Cu o victorie în această seară Tottenham și-ar asigura prezența în Premier League în sezonul următor. Cum ambele echipe sunt foarte motivate, dar au avut probleme în a valorifica ocaziile create, cel mai probabil, în acest meci vom vedea puține goluri.

PONT: Chelsea vs Tottenham: Total goluri – sub 3,5 – cota 1.46

Pentru mai multe bilete pariuri azi, vizitează XBets.ro!

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!