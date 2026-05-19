Mihai Stoica s-a „sucit” Ce spune acum oficialul de la FCSB, după ce a amenințat cu demisia dacă vine un antrenor român: „Am forțat și eu”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a lămurit situația cu privire la o posibilă plecare de la echipă, după numirea lui Marius Baciu.

După plecarea lui Mirel Rădoi, Mihai Stoica afirma că este dispus să părăsească echipa în cazul în care Gigi Becali va numi un antrenor român.

Mihai Stoica: „Am forțat și eu nota”

Luni, Marius Baciu a fost instalat pe banca tehnică, iar oficialul de la FCSB a lămurit declarațiile făcute în urmă cu aproape o lună. Și le-a răspuns celor care îi cer acum să-și respecte promisiunea de a pleca de la FCSB.

„Să stea liniștiți și să nu se mai ducă după fentă. Dacă s-au dus după fentă, eu ce să le fac? Am forțat și eu nota, să aducem străin… Dacă nu a mers, nu a mers. Așa am făcut și la Urziceni.

Am zis că, dacă mai face cineva 8 puncte în grupe de Champions League, ies din fotbal. Sezonul viitor a făcut CFR Cluj 10 și au sărit toți să ies… Eu am zis 8, ei au făcut 10.

Nu știu de ce Gigi nu mai vrea antrenor străin. Așa a hotărât acum, deși am avut antrenori străini buni.

În 2005 am fost la Dan Petrescu acasă, eu cu Gigi. Petrescu nu voia să vină, după ce terminasem pe 1. Gigi a zis apoi să aduc pe cine vreau și l-am adus pe Protasov. Nu au vrut Hagi, Petrescu, l-am adus pe Protasov și apoi a venit Olăroiu”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

Marius Baciu chiar e roș-albastru, sunt culorile care îl reprezintă. A jucat 6 ani la Steaua și a fost zeci de meciuri căpitan. Astăzi la antrenament chiar asta spunea, că în ultima vreme am tot prezentat foști căpitani. Pintilii, Dică ... Elias a fost altceva, Mirel a fost ca o ploaie de vară… Și acum Marius Baciu. Am avut mână bună, chiar dacă nu aveau un CV foarte bine garnisit. Rezultate au fost și cu Dică, și cu Pintilii. Dică, în ambele mandate, a făcut rezultate remarcabile în Europa Mihai Stoica, președinte Consiliu de Administrație FCSB

Ce declarase Mihai Stoica în aprilie

„Este exclus ce se scrie prin presă, ba că e Șumudică, ba că e Reghecampf, Toni Petrea, Dică. Nu, este exclus. Sunt excluse toate variantele astea.

Eu vreau să lucrez cu un antrenor străin. Am lucrat și cu Zenga, și cu Protasov, și cu Elias Charalambous. Mi-a mers bine, așa că astea sunt ideile mele. Mai departe, Gigi va lua decizia, dar deocamdată așa văd eu că stau lucrurile.

Dacă Gigi decide să îi aducă pe unul dintre cei menționați în presă, atunci va trebui să aleagă din club și pe cineva în locul meu.

Nu există un antrenor român în care să am încredere în momentul ăsta, dintre cei disponibili”, declara Mihai Stoica la Prima Sport.

