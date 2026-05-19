Selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a dezvăluit, în cadrul unui eveniment fastuos, lista cu jucătorii care vor merge la Mondial.

Cel mai așteptat moment pentru suflarea braziliana a fost să afle dacă Neymar merge sau nu la turneul final, iar Ancelotti a decis că da.

În cadrul unui eveniment grandios, Carlo Ancelotti a rostit numele lui Neymar pe lista fotbaliștilor care vor juca la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

Vestea a fost primită cu ropote de aplauze de cei prezenți. Publicația spaniolă as.com scrie că aproape 100 de jurnaliști din întreaga lume au venit la Museu do Amanhã, din Rio de Janeiro, pentru a transmite de la fața locului convocații lui Ancelotti.

4 prezențe la Mondial va aduna Neymar, odată cu această convocare. Doar alți 7 sportivi brazilieni au jucat la 4 Cupe Mondiale: Pelé, Castilho, Nilton Santos, Cafu, Ronaldo Fenômeno, Emerson Leão și Djalma Santos

„Știu foarte bine că unii jucători care au fost cu noi până acum nu vor fi mulțumiți de această listă. Îmi pare foarte rău pentru asta. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost cu noi și celor care nu au fost și care au făcut o treabă fantastică pentru a fi pe această listă”, a spus Ancelotti.

Neymar va fi un jucător important pentru noi la Cupa Mondială. L-am analizat pe parcursul întregului an. Ne-am dat seama că, în ultima perioadă, a avut continuitate și o bună condiție fizică. Carlo Ancelotti, selecționer Brazilia

Lipsesc Estêvão, Militão sau Rodrygo, accidentați.

Lista cu cei 26 de fotbaliști

Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Grêmio).

Fundași : Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit).

Mijlocași : Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al Ittihad), Danilo (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo).

Atacanți: Vinicius Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon/Real Madrid), Martinelli (Arsenal), Rayan (Bournemouth), Neymar (Santos)

Înainte de Mondial, Brazilia va juca meciuri amicale cu Panama și Egipt.

Este o listă alcătuită în urma multor evaluări. Concurența a fost acerbă. Nu este o listă perfectă, dar este una cu cât mai puține erori posibil. Vom încerca să facem un Campionat Mondial impresionant! Carlo Ancelotti, selecționer Brazilia

Brazilia se află în Grupa C alături de Maroc (meci pe 14 iunie), Haiti (20 iunie) și Scoția (25 iunie).

