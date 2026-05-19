Concluzia ITM Ilfov, după decesul lui Mircea Lucescu Răspuns pentru GOLAZO.ro: incidentul de la Mogoșoaia nu e accident de muncă » Relația FRF - Il Luce
Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani (foto: Imago)
alt-text Publicat: 19.05.2026, ora 16:15
alt-text Actualizat: 19.05.2026, ora 16:15
  • Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov a transmis, la solicitarea GOLAZO.ro, concluziile verificărilor efectuate după incidentul suferit de Mircea Lucescu, la  29 martie 2026, în timpul ședinței tehnice cu jucătorii, în cantonamentul de la Mogoșoaia.
  • Demersul redacției a venit în contextul în care în spațiul public au apărut acuzații și întrebări privind o posibilă responsabilitate a FRF în cazul decesului fostului selecționer.
  • ITM susține că evenimentul nu poate fi încadrat drept accident de muncă deoarece relația contractuală dintre Mircea Lucescu și FRF era „de natură civilă”, nu un raport de muncă.
  • Mircea Lucescu a decedat pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani la Spitalul Universitar de Urgență București.

Mircea Lucescu a fost internat de urgență pe 29 martie la Spitalul Universitar București, după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naționale.

Concluzia ITM Ilfov, după decesul lui Mircea Lucescu

Incidentul s-a produs a treia zi după ce România a ratat calificarea la Campionatul Mondial din această vară. Pe 26 martie, „tricolorii” pierduseră barajul în fața Turciei (0-1), la Istanbul.

Fostul selecționer al României a fost internat ulterior la Spitalul Universitar de Urgență București, unde a decedat pe 7 aprilie, după nouă zile de spitalizare.

Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, selecționerul a suferit o tahicardie ventriculară, o afecțiune cardiacă severă care poate pune viața în pericol.

Pe lângă problemele cardiace, „Il Luce” a suferit și de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Relația dintre FRF și Mircea Lucescu a fost una de natură civilă

În răspunsul transmis redacției GOLAZO.ro, ITM Ilfov afirmă că activitatea desfășurată de Mircea Lucescu în funcția de selecționer al echipei naționale „nu reprezintă un raport de muncă și nu se supune legislației de securitate și sănătate în muncă”.

„În urma analizării documentelor și informațiilor solicitate de către instituția noastră, în limitele legale de competență, cu privire la evenimentul care a avut loc în data de 29.03.2026, în Mogoșoaia, județul Ilfov, în care a fost implicat domnul Mircea Lucescu, s-a constatat că activitatea desfășurată de dânsul, în calitate de selecționer al echipei naționale de fotbal seniori a României, nu reprezintă un raport de muncă și nu se supune legislației de securitate și sănătate în muncă, nefiind întrunite condițiile legale în acest sens”, se arată în răspunsul ITM Ilfov..

Inspectoratul precizează explicit: „Relația dintre Federația Română de Fotbal și domnul Mircea Lucescu a fost una de natură civilă”.

ITM: „Starea de rău de natură patologică nu îndeplinește condițiile pentru accident de muncă”

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov a ajuns la următoarea concluzie:

„Drept urmare, evenimentul din data de 29.03.2026 (stare de rău de natură patologică), nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 5 lit. f) din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 5 lit. f) din Legea 319/2006 definește juridic noțiunea de „eveniment” în materia securității și sănătății în muncă.

Textul de lege invocat de ITM Ilfov spune că „eveniment” înseamnă:

  • accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situația de persoană dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulație, în condițiile în care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum și cazul susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune.
Răzvan Burleanu: „Domnul Lucescu avea o adeverință medicală din Belgia”

Moartea lui Mircea Lucescu a provocat dezbateri puternice în jurul responsabilității Federației Române de Fotbal și a conducerii FRF.

În spațiul public au apărut acuzații potrivit cărora Federația ar fi ales să protejeze mai degrabă dorința și orgoliul antrenorului de a continua decât starea sa reală de sănătate.

În replică, președintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat pe 16 aprilie că Mircea Lucescu prezentase înaintea barajului cu Turcia o adeverință medicală din Belgia care atesta că este apt pentru continuarea activității.

„Domnul Lucescu avea o adeverință medicală obținută de la un doctor din Belgia care atesta că este apt din punct de vedere medical pentru a-și continua activitatea profesională”, a spus Burleanu, potrivit HotNews.ro.

Burleanu: „FRF a procedat corect”

Șeful FRF a susținut că decizia de a continua cu Mircea Lucescu pe banca naționalei României la barajul cu Turcia a fost cea corectă.

„Am văzut în ultima perioadă anumite reacții și consider că Federația Română de Fotbal a procedat corect.

Și acum consider că dacă am fi luat în calcul o demitere a domnului Lucescu sau o încurajare a dânsului de a pleca de la echipa națională atunci FRF ar fi fost într-o culpă din punct de vedere profesional, dar și moral.

E foarte ușor să fii radical când stai pe fotoliu, dar consider că aceea a fost cea mai bună decizie. Puteți să vă puneți în locul meu și să vă întrebați ce decizie ați fi luat în locul meu, ținând cont că l-am avut la dispoziție pe cel mai titrat antrenor român care și-a dorit să fie alături de echipa națională în cel mai important moment al său”, a mai explicat Burleanu.

FRF a anunțat pe 2 aprilie încetarea colaborării cu Mircea Lucescu

Numit pentru a doua oară selecționer al României în august 2024, Mircea Lucescu și-a încheiat oficial mandatul pe 2 aprilie 2026, atunci când FRF a anunțat încetarea colaborării cu fostul mare antrenor.

În această perioadă, legendarul antrenor a stat pe bancă în 17 meciuri. La partida cu Turcia, din 26 martie, a doborât recordul mondial all-time în privința celui mai în vârstă selecționer care conduce o echipă la un meci. La acel moment Lucescu avea 80 de ani și 240 de zile.

Mircea Lucescu a fost înmormântat pe 10 aprilie, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

