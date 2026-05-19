Plecări în masă de la Rapid Încă patru oameni se despart de club, pe lângă Constantin Gâlcă și tot staff-ul său +5 foto
Constantin Gâlcă
Superliga

Plecări în masă de la Rapid Încă patru oameni se despart de club, pe lângă Constantin Gâlcă și tot staff-ul său

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 19.05.2026, ora 13:32
alt-text Actualizat: 19.05.2026, ora 13:32
  • După remiza cu FC Argeș, 2-2, Constantin Gâlcă (54 de ani) a declarat că meciul cu U Craiova va fi ultimul pentru el pe banca Rapidului.
  • Tehnicianul nu este singurul care se va despărți de giuleșteni la finalul sezonului.

Rapid a avut parte de un nou sezon sub așteptări. Giuleștenii au fost eliminați prematur din Cupa României, iar în play-off au fost de nerecunoscut.

După remiza cu FC Argeș, alb-vișiniii și-au luat adio și de la cupele europene, iar Constantin Gâlcă a răbufnit la adresa conducerii și a anunțat că va pleca de la echipă imediat după meciul cu U Craiova, ultimul din acest sezon.

Ordinea meciurilor de la baraj  Când se joacă partidele care vor decide ultimele două participante în viitorul sezon al Ligii 1
Citește și
Ordinea meciurilor de la baraj Când se joacă partidele care vor decide ultimele două participante în viitorul sezon al Ligii 1
Citește mai mult
Ordinea meciurilor de la baraj  Când se joacă partidele care vor decide ultimele două participante în viitorul sezon al Ligii 1

Plecări în masă de la Rapid

Tehnicianul nu va fi singurul care va pleca în vară de la echipă.

Din informațiile GOLAZO.ro, pe lângă Mauro Pederzoli, a cărui plecare a fost deja confirmată din funcția de director sportiv, clubul din Giulești va renunța și la serviciile următorilor membri ai staff-ului administrativ:

  • Mircea Mereuță - Director Executiv
  • Andi Amironoaiei - Manager Branding & Media
  • Diana Florescu - Consilier Juridic

Pederzoli a fost numit director sportiv în vara anului trecut. Locul său urmează să fie luat de Marius Bilașco.

În ceea ce îl privește pe Mircea Mereuță, acesta a venit la Rapid în decembrie 2022 ca director de vânzări. A fost numit director executiv în iunie 2025.

Costel Gâlcă, dezlănțuit contra conducerii la flash-interviu: „Opinia mea nu prea a contat”

La finalul meciului cu FC Argeș, Gâlcă a vorbit despre problemele pe care spune că le-a transmis conducerii.

„Mi-au spus (n.r. - șefii Rapidului) că eu nu am știut să gestionez situațiile. Situațiile se gestionează atunci când te comporți ca un profesionist. Adică să faci treburile de la început sau pe parcurs, după aceea să le reglezi cum trebuie. Multe lucruri, de la accidentări, de la ce trebuia să facem și n-am făcut.

Așteptam mult mai mult, ca fiecare să dăm mai mult. Asta mă așteptam, să luăm decizii, să vedem. Am analizat de multe ori și jucători, și jocul nostru, știam slăbiciunile pe care le aveam și n-am luat decizii.

N-am avut putere de decizie. Practic, opinia mea nu a contat și asta s-a văzut. Eu am transmis părerea mea, opinia mea, și dacă nu au luat-o în considerare, atunci facem altceva. Am vrut să schimb niște lucruri și nu s-a putut”, a declarat Gâlcă la Digi Sport.

FOTO. FC Argeș - Rapid 2-2

FC Argeș - Rapid Foto sportpictures.eu.jpg
FC Argeș - Rapid Foto sportpictures.eu.jpg

Galerie foto (5 imagini)

FC Argeș - Rapid Foto sportpictures.eu .jpg FC Argeș - Rapid Foto sportpictures.eu .jpg FC Argeș - Rapid Foto sportpictures.eu .jpg FC Argeș - Rapid Foto sportpictures.eu .jpg FC Argeș - Rapid Foto sportpictures.eu.jpg
+5 Foto
labels.photo-gallery
Sancționat după un gest bizar FOTO. Și-a lăsat pantalonii în vine în timpul meciului! De ce a recurs la acest „protest”
Citește și
Sancționat după un gest bizar FOTO. Și-a lăsat pantalonii în vine în timpul meciului! De ce a recurs la acest „protest”
Citește mai mult
Sancționat după un gest bizar FOTO. Și-a lăsat pantalonii în vine în timpul meciului! De ce a recurs la acest „protest”

Citește și

Rădoi l-a convins Alexandru Maxim și-a prelungit contractul cu Gaziantep
Stranieri
11:50
Rădoi l-a convins Alexandru Maxim și-a prelungit contractul cu Gaziantep
Citește mai mult
Rădoi l-a convins Alexandru Maxim și-a prelungit contractul cu Gaziantep
„Intrare de cartonaș roșu!” FOTO. Controversa care ar putea decide titlul în Premier League. Experții critică decizia luată în favoarea lui Arsenal
Campionate
11:46
„Intrare de cartonaș roșu!” FOTO. Controversa care ar putea decide titlul în Premier League. Experții critică decizia luată în favoarea lui Arsenal
Citește mai mult
„Intrare de cartonaș roșu!” FOTO. Controversa care ar putea decide titlul în Premier League. Experții critică decizia luată în favoarea lui Arsenal

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
rapid bucuresti liga 1 constantin galca plecari mauro pederzoli mircea mereuta
Știrile zilei din sport
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Superliga
18:08
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat Marius Baciu cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Citește mai mult
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Liga Națiunilor
18:46
Format nou anunțat de UEFA Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028
Citește mai mult
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Superliga
17:33
Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Citește mai mult
Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Craiova, acuzată de jocuri de culise!  „Ce a făcut nu e fair-play” acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Superliga
14:13
Craiova, acuzată de jocuri de culise! „Ce a făcut nu e fair-play” acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Citește mai mult
Craiova, acuzată de jocuri de culise!  „Ce a făcut nu e fair-play” acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:19
„Ne așteptam la altă reacție” Andrei Nicolescu, după anunțul suporterilor dinamoviști, înainte de barajul pentru Europa
„Ne așteptam la altă reacție”  Andrei Nicolescu , după anunțul suporterilor dinamoviști, înainte de barajul pentru Europa
20:58
„FCSB nu e favorită certă cu Dinamo” VIDEO. Dănciulescu pariază pe „câini” la baraj și avertizează: „Mare atenție la Botoșani!”
„FCSB nu e favorită certă cu Dinamo” VIDEO.  Dănciulescu pariază pe „câini” la baraj și avertizează: „Mare atenție la Botoșani!”
21:31
Gestul lui Barella față de Chivu VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
21:08
Cum se simte Dan Petrescu Mihai Stoica, vești îmbucurătoare despre starea de sănătate fostului antrenor: „Se joacă cu bolile”
Cum se simte Dan Petrescu Mihai Stoica, vești îmbucurătoare despre starea de sănătate fostului antrenor: „Se joacă cu bolile”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Top stiri
„Performanță fenomenală”  Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros
Special
09:07
„Performanță fenomenală” Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros
Citește mai mult
„Performanță fenomenală”  Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros
„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”
Superliga
14:41
„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”
Citește mai mult
„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”
„E OK să arunci racheta, să țipi, s-o iei razna” Aryna Sabalenka, despre ieșirile nervoase + mărturie sensibilă despre tragediile trăite: „Plâng în hohote”
Tenis
10:59
„E OK să arunci racheta, să țipi, s-o iei razna” Aryna Sabalenka, despre ieșirile nervoase + mărturie sensibilă despre tragediile trăite: „Plâng în hohote”
Citește mai mult
„E OK să arunci racheta, să țipi, s-o iei razna” Aryna Sabalenka, despre ieșirile nervoase + mărturie sensibilă despre tragediile trăite: „Plâng în hohote”
VIDEO | Prima betonare pe prima linie de tramvai construită de la 0 în București, în ultimii 30 de ani: Prelungirea Ghencea. Primarul Ciucu spune ce a blocat proiectul
B365
19.05
VIDEO | Prima betonare pe prima linie de tramvai construită de la 0 în București, în ultimii 30 de ani: Prelungirea Ghencea. Primarul Ciucu spune ce a blocat proiectul
Citește mai mult
VIDEO | Prima betonare pe prima linie de tramvai construită de la 0 în București, în ultimii 30 de ani: Prelungirea Ghencea. Primarul Ciucu spune ce a blocat proiectul

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 28 rapid 16 Universitatea Craiova 48 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
20.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share