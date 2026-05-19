Plecări în masă de la Rapid Încă patru oameni se despart de club, pe lângă Constantin Gâlcă și tot staff-ul său

După remiza cu FC Argeș, 2-2, Constantin Gâlcă (54 de ani) a declarat că meciul cu U Craiova va fi ultimul pentru el pe banca Rapidului.

Tehnicianul nu este singurul care se va despărți de giuleșteni la finalul sezonului.

Rapid a avut parte de un nou sezon sub așteptări. Giuleștenii au fost eliminați prematur din Cupa României, iar în play-off au fost de nerecunoscut.

După remiza cu FC Argeș, alb-vișiniii și-au luat adio și de la cupele europene, iar Constantin Gâlcă a răbufnit la adresa conducerii și a anunțat că va pleca de la echipă imediat după meciul cu U Craiova, ultimul din acest sezon.

Plecări în masă de la Rapid

Tehnicianul nu va fi singurul care va pleca în vară de la echipă.

Din informațiile GOLAZO.ro, pe lângă Mauro Pederzoli, a cărui plecare a fost deja confirmată din funcția de director sportiv, clubul din Giulești va renunța și la serviciile următorilor membri ai staff-ului administrativ:

Mircea Mereuță - Director Executiv

Andi Amironoaiei - Manager Branding & Media

Diana Florescu - Consilier Juridic

Pederzoli a fost numit director sportiv în vara anului trecut. Locul său urmează să fie luat de Marius Bilașco.

În ceea ce îl privește pe Mircea Mereuță, acesta a venit la Rapid în decembrie 2022 ca director de vânzări. A fost numit director executiv în iunie 2025.

Costel Gâlcă, dezlănțuit contra conducerii la flash-interviu : „Opinia mea nu prea a contat”

La finalul meciului cu FC Argeș, Gâlcă a vorbit despre problemele pe care spune că le-a transmis conducerii.

„Mi-au spus (n.r. - șefii Rapidului) că eu nu am știut să gestionez situațiile. Situațiile se gestionează atunci când te comporți ca un profesionist. Adică să faci treburile de la început sau pe parcurs, după aceea să le reglezi cum trebuie. Multe lucruri, de la accidentări, de la ce trebuia să facem și n-am făcut.

Așteptam mult mai mult, ca fiecare să dăm mai mult. Asta mă așteptam, să luăm decizii, să vedem. Am analizat de multe ori și jucători, și jocul nostru, știam slăbiciunile pe care le aveam și n-am luat decizii.

N-am avut putere de decizie. Practic, opinia mea nu a contat și asta s-a văzut. Eu am transmis părerea mea, opinia mea, și dacă nu au luat-o în considerare, atunci facem altceva. Am vrut să schimb niște lucruri și nu s-a putut”, a declarat Gâlcă la Digi Sport.

