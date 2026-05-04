Dan Udrea Eroarea de la Craiova - Dinamo și 10 etape suspendare pentru șeful VAR! Cine e hoțul, cine e prostul?
Opinii

alt-text Publicat: 04.05.2026, ora 11:07
alt-text Actualizat: 04.05.2026, ora 11:07
  • Când decizia de pe teren e evident greșită și nici arbitrajul video nu o îndreaptă, atunci oamenii sunt incompetenți sau corupți
  • Ion Țiriac a avut o afirmație controversată: „prefer un hoț, nu un prost, fiindcă după un hoț mai rămâne ceva”
  • În arbitrajul din trecut erau hoți, au fost dovediți de justiție, în cel de azi e incompetență

Se poate greși. Tocmai din acest motiv a fost implementat sistemul de arbitraj video. Pentru a îndrepta erorile mari, evidente, care se fac de către arbitrii de pe teren.

Eroarea ireală de la Craiova

Când însă, având imaginile video, reluările și timp la dispoziție pentru a remedia o eroare evidentă, persiști în greșeală și viciezi rezultatul unui meci, atunci nu mai e de acceptat. Fiindcă e vorba fie de incompetență, fie de corupție. Ambele situații sunt la fel de grave!

Stai și privești faza de la Craiova și aproape că refuzi să crezi că golul a fost validat. Ofsaidul e atât de mare la Nsimba, încât până și softul era depășit, fiindcă nu mai era nevoie de tras linii pentru a sancționa poziția atacantului.

Chiar și pe legea Wenger ar fi fost ofsaid în afara oricărui dubiu. Efectiv, n-ai cum tu, asistent, să justifici că n-ai văzut!

VIDEO. Faza de la U Craiova - Dinamo

Și cu toate acestea, cu timp mult la dispoziție și pentru cei din camera VAR, eroarea a fost confirmată. Ireal!

Arbitrii din VAR au primit mură-n gură de la Kopic și Petre!

Cei din cabina VAR puteau să se trezească măcar atunci când i-au văzut pe Kopic și Florentin Petre ieșindu-și din minți și arătând prin gesturi exact ceea ce se întâmplase și locul în care fusese ofsaid. Pe românește: au primit mură-n gură. Degeaba!

Am scris mai sus despre cele două ipoteze care explică eroarea: corupție sau incompetență.

Nu cred că e prima variantă. Ca argument este ceea s-a întâmplat în acest sezon, cu VAR-ul din România, implicați fiind chiar Cătălin Popa, gafeurul de la Craiova - Dinamo și Ovidiu Hațegan, nimeni altul decât managerul arbitrajului video.

Când mentorul e cel mai incompetent dintre toți

Hațegan e cel care, practic, trebuie să-i învețe pe cei din cabina VAR cum și când să intervină, la ce faze să se implice.

Problema este că însuși Hațegan a predat o lecție de incompetență enormă, în fața căreia până și Vassaras a fost obligat să ia măsuri.

Hațegan, aflat în cabina VAR la Hermannstadt - CFR, a lăsat un penalty executat neregulamentar, încălcând în mod flagrant Legile Jocului și protocolul VAR. Când șeful VAR face așa ceva, de ce ar fi subalternii lui mai puțin incompetenți?

Hațegan a fost suspendat după acel meci 10 etape. ZECE!!! De fapt, până în prezent n-a mai fost delegat la nici un meci. Cel care trebuie să-i învețe și să-i conducă pe arbitri e cel suspendat și sancționat. Vă mai miră acum gafa lui Popa de la Craiova?

La precedenta gafă a lui Popa, Vassaras l-a ferit de sancțiune

Apropo de Popa Cătălin. În toamnă, la Petrolul - CFR a adormit în camera VAR și a viciat rezultatul. Gazdele au câștigat printr-un gol marcat dintr-un ofsaid evident în faza inițială a atacului, fază pe care însă Popa a uitat să o analizeze.

Cum s-a procedat de către Vassaras? Un mângâiat pe creștet, doar două etape de stat pe margine, apoi delegări pe bandă rulantă, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Incompetența însă iese la suprafață, mai devreme sau mai târziu. Fiindcă atunci când ești slab în meseria pe care o practici, dacă nu ești sancționat când o comiți, dar, mai important, nici nu ai mentori care să te învețe, să-ți arate drumul corect și chiar ei primesc suspendări de câte 10 etape, atunci cauza e pierdută.

VAR arată incompetența în toată hidoșenia ei

Vassaras poate să fie ținut în brațe în continuare de Burleanu, însă mandatul lui în fruntea CCA se dovedește în fiecare an a fi un dezastru.

Apariția VAR-ului în România nu a adus, așa cum s-a petrecut în celelalte țări, îndreptarea unor erori, ci apariția în prim-plan a unor incompetenți.

Arbitrajul românesc a fost viciat și murdărit multă vreme de corupție și corupți. Șefi de CCA și arbitri au fost condamnați, însă nici nu era nevoie de deciziile judecătorilor pentru a realiza haiducia care se petrecea la multe meciuri.

Acum, incompetența e atât de mare, încât inevitabil ajungem cu toții la un citat controversat al lui Ion Țiriac: „Corupție există în toată lumea asta și la nivel de o mie de ori mai mare, nu rămâne la nivel de un cârnat. Eu, între un hoț și un prost, prefer hoțul. După hoț mai rămâne ceva. După prost, nu mai rămâne nimic”.

dinamo bucuresti Universitatea Craiova Ovidiu Hategan Kyros Vassaras incompetenta
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea"
Tensiuni la Dinamo FOTO. PCH, atac la Nicolescu! Suporterii protestează după ce au văzut noua siglă: „Fostul președinte!"
„Dacă ei asta cred..." Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva"
Chivu, decorat de Nicușor Dan?  Președintele României, după ce Chivu a devenit campion în Italia: „Remarcabil! Un model, îl apreciez mult"
Cine e hoțul, cine e prostul?

Experții din Spania dau verdictul! Un arbitru cu cinci El Clasico și expertul Marca analizează, pentru GOLAZO.ro, faza de la U Craiova - Dinamo: „Mai rar am văzut așa ceva"
