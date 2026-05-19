Veste uriașă pentru Chivu  Lautaro Martinez a făcut un anunț neașteptat: „Mi-aș dori asta" + Cum a reacționat când românul a preluat Inter
alt-text Publicat: 19.05.2026, ora 11:35
alt-text Actualizat: 19.05.2026, ora 11:35
  • Lautaro Martinez (28 de ani), căpitanul lui Inter, a acordat un interviu în care a vorbit despre retragerea sa din activitate și despre sosirea lui Cristi Chivu (45 de ani) la formația din Milano.
  • Atacantul argentinian a comentat și câteva dintre declarațiile lui Jose Mourinho (63 de ani), fostul antrenor al lui Inter.

Cristi Chivu a fost numit pe banca tehnică a lui Inter în vara anului trecut și a avut parte de un sezon excelent pe banca „nerazzurrilor”: a câștigat campionatul și Cupa Italiei.

Lautaro Martinez, despre retragere: „Nu știi niciodată ce se poate întâmpla”

Întrebat dacă își va încheia cariera la Inter, Lautaro Martinez (28 de ani) a precizat că își dorește acest lucru, atât timp cât conducerea va fi de acord.

Cu siguranță mi-aș dori asta (n.r. - să își încheie cariera la Inter). Eu și familia mea suntem fericiți aici, avem și un restaurant, copiii merg la școală și au prietenii lor.

Îmi este greu să mă imaginez în altă parte. În fotbal nu știi niciodată ce se poate întâmpla, dar dacă nu mă dau afară, voi rămâne aici”, a declarat Lautaro Martinez, conform gazzetta.it.

85 de milioane de euro
este cota de piață a lui Lautaro Martinez, conform Transfermarkt

Lautaro Martinez a fost transferat de Inter în 2018 de la Racing Club (Argentina), în schimbul sumei de 25 de milioane de euro.

În cele 8 sezoane petrecute până acum la campioana Italiei, Martinez a disputat 375 de meciuri, în care a marcat 175 de goluri și a oferit 56 de pase decisive.

În acest sezon, căpitanul lui Inter a bifat 22 de reușite și 6 pase de gol în 40 de meciuri jucate.

Întrebat care a fost reacția sa atunci când Cristi Chivu a devenit antrenorul lui Inter, în iunie 2025, argentinianul a răspuns:

L-am sunat imediat. Am fost sigur că va face o treabă foarte bună. Îl cunoșteam de la meciurile pe care le jucam la Appiano împotriva echipei sale de tineret. Părea o persoană predestinată succesului”.

Lautaro Martinez, despre Mourinho: „Fiecare are propriile păreri”

Lautaro Martinez a comentat și declarațiile lui Jose Mourinho, după ce Inter a cucerit titlul în Serie A.

„The Special One” a subliniat atunci că niciun jucător din actuala formație a lui Inter nu ar fi prins echipa în 2010, atunci când „nerazzurrii” au cucerit „tripla”.

Fiecare are propriile păreri. Pentru mine nu are prea mult sens să comparăm jucători din perioade diferite.

Important este să ne gândim la binele lui Inter, fără să dăm importanță discuțiilor din jur. Trebuie să trăim prezentul, care este foarte important”, a mai adăugat Lautaro Martinez.

Va trebui să-l întrebați pe el despre ce a spus… Mie îmi place această echipă și am avut norocul să fac parte și din cealaltă. Sunt sigur că nu există nicio comparație. Vremurile s-au schimbat, au trecut 16 ani. Sunt convins că atât Interul acela, cât și acesta aduc multă bucurie fanilor noștri, iar asta e cel mai important lucru. Răspunsul lui Cristi Chivu pentru Mourinho
