Andrei Rațiu, gest fabulos Românul a cinstit toți clienții unui local de lângă stadionul lui Rayo. Și nu s-a oprit acolo! Momentul s-a viralizat

- Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta al celor de la Rayo Vallecano, și Dani Cardenas, coechipierul său, au fost protagoniștii unui gest viral după victoria cu Villarreal, scor 2-0, în etapa a 37-a din La Liga.
La finalul partidei de duminică, cei doi jucători au mers la un local de tip fast-food aflat la 160 de metri de stadionul echipei din Vallecas, pentru a cumpăra mâncare coechipierilor.
Andrei Rațiu, gest viral după victoria lui Rayo cu Villarreal
Fanii prezenți în restaurant i-au rugat să facă fotografii cu ei, iar Rațiu și Cardenas i-au cinstit cu un rând de bere, informează as.com.
Cei doi fotbaliști au repetat gestul și la un bar de peste stradă, după ce clienții de acolo au început să cânte „La Vida Pirata (Viața de pirat)”, o scandare specifică a principalului grup de suporteri ai lui Rayo.
Rayo Vallecano joacă finala Conference League
Rayo Vallecano se află în fața unui moment istoric. La a doua participare în cupele europene, formația din Vallecas s-a calificat în finala Conference League, unde va da peste Crystal Palace.
Partida este programată pe 27 mai, de la ora 22:00, pe Red Bull Arena din Leipzig, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Înaintea duelului din Germania, Rayo are programat duelul cu Alaves, ultimul din acest sezon din La Liga. Meciul se joacă sâmbătă, de la ora 22:00.