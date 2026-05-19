Caz șocant în Anglia Trei români sunt acuzați că au atacat un jurnalist la ordinul Teheranului! Unul dintre ei, fost fotbalist la Astra Giurgiu, l-a înjunghiat
Foto: IMAGO și Instagram/@b.nandito_96. Montaj: GOLAZO.ro
Diverse

Caz șocant în Anglia Trei români sunt acuzați că au atacat un jurnalist la ordinul Teheranului! Unul dintre ei, fost fotbalist la Astra Giurgiu, l-a înjunghiat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.05.2026, ora 16:14
alt-text Actualizat: 19.05.2026, ora 17:01
  • Caz fără precedent în Marea Britanie. Trei români, printre care și un fost jucător al clubului Astra Giurgiu, sunt acuzați că au fost plătiți pentru a ataca un jurnalist iranian în luna martie a anului 2024.
  • Jurnalistul Pouria Zeraati a fost înjunghiat cu sânge rece pe o stradă din Londra. Detalii, mai jos în articol.

Pouria Zeraati, care lucrează pentru Iran International, o instituție media de limbă persană din Londra care se poziționează împotriva regimului de la Teheran, a fost victima celor trei români.

Ordinea meciurilor de la baraj  Când se joacă partidele care vor decide ultimele două participante în viitorul sezon al Ligii 1
Citește și
Ordinea meciurilor de la baraj Când se joacă partidele care vor decide ultimele două participante în viitorul sezon al Ligii 1
Citește mai mult
Ordinea meciurilor de la baraj  Când se joacă partidele care vor decide ultimele două participante în viitorul sezon al Ligii 1

Un fost jucător de la Astra a înjunghiat un jurnalist iranian

Totul a început din noiembrie 2022, când la Teheran au apărut mai multe afișe cu fotografia lui Pouria Zeraati pe care scria „Căutat: mort sau viu”.

Pe 29 martie 2024, în fața casei sale din cartierul londonez Wimbledon, Zeraati a fost atacat de trei români: David Andrei, George Stana și Nandito Badea, ultimul dintre ei fiind un fost jucător al Astrei Giurgiu, conform prosport.ro.

Nandito Badea este acuzat că l-a înjunghiat de trei ori în picior pe jurnalistul iranian. David Andrei l-ar fi imobilizat pe Zeraati pentru ca Badea să-l înjunghie, iar George Stana ar fi condus mașina care i-a ajutat să fugă de la locul faptei.

Conform BBC, procurorul Duncan Atkinson a declarat: „Acesta nu a fost un atac întâmplător și nici o tentativă de jaf. A fost un atac planificat și țintit.

Un atac pregătit dinainte, precedat de supraveghere și organizat de o terță parte care acționa în numele statului iranian”.

Automobilul folosit pentru fuga de la locul faptei a fost cumpărat pe 6 martie 2024. La patru ore de la teribilul incident, cei trei români au abandonat mașina. Ulterior, aceștia au zburat spre România de pe aeroportul din Heathrow.

Un ofițer din dosar mi-a spus că a fost un atac de avertizare, clasic înainte ca cineva să fie omorât. Te înjunghie exact unde am fost eu înjunghiat, în coapsă. Un mesaj clar: data viitoare, te omorâm. Pouria Zeraati pentru The Guardian

Până la momentul atacului asupra lui Zeraati, între 15 și 20 de tentative similare mai avuseseră loc în Marea Britanie, care vizau răpirea sau chiar uciderea jurnaliștilor Iran International. Cazul a fost preluat de SO15, Unitatea Antiterorism a Metropolitan Police din Marea Britanie.

Pe 4 decembrie 2024, George Stana și Nandito Badea au fost arestați în România. Ulterior, au fost extrădați în Marea Britanie. David Andrei este arestat în țară.

Stana și Badea au fost trimiși în judecată, iar procesul ar urma să dureze până la patru săptămâni.

Sora lui George Stana, implicată

Sora lui George Stana, Florina, este și ea implicată în tragicul eveniment. Suma de 80.000 de lire sterline a fost transferată în contul de Revolut al acesteia de către o companie de construcții din Londra numită Hemroc Ltd, mai scrie BBC.

Ulterior, bani din contul ei au fost transferați către conturi asociate cu Badea și Stana, iar aceasta le-a plătit și zborurile între București și Londra, potrivit procurorilor.

Acest tipar arată că prezența inculpaților în Marea Britanie era finanțată de alte persoane, prin intermediul Hemroc Ltd și al surorii lui Stana. Duncan Atkinson, procuror

Procesul de la Woolwich Crown Court este așteptat să dureze până la patru săptămâni.

Supravegherea lui Zeraati a început în martie 2023

Pouria Zeraati s-ar fi aflat sub lupa celor trei români cu un an înainte de atac. În martie 2023, George Stana ar fi fost oprit de poliție în timp ce se afla în grădina comună din spatele locuinței jurnalistului.

Acesta purta mănuși și o mască chirurgicală și avea asupra lui o foarfecă. Era însoțit de un bărbat care ar fi avut asupra lui și o bâtă.

În tot acel timp, Stana ar fi comunicat pe WhatsApp cu un contact numit „Em” despre supravegherea lui Zeraati.

Procurorul Duncan Atkinson a mai spus că Stana și Andrei au continuat urmărirea iranianului până în februarie sau martie 2024, în săptămânile dinaintea atacului, informație descoperită după ce le-au fost localizate telefoanele mobile.

Caz șocant în Anglia Trei români sunt acuzați că au atacat un jurnalist la ordinul Teheranului! Unul dintre ei, fost fotbalist la Astra Giurgiu, l-a înjunghiat Caz șocant în Anglia Trei români sunt acuzați că au atacat un jurnalist la ordinul Teheranului! Unul dintre ei, fost fotbalist la Astra Giurgiu, l-a înjunghiat

Cine este Nandito Badea

Nandito Badea, cel care l-a înjunghiat pe Pouria Zeraati în 2024, a fost mijlocașul echipei Astra Giurgiu, fiind crescut în academia fostei campioane a României din 2016.

În ultimul sezon al Astrei în prima divizie, 2020/2021, Nandito Badea era jucător al echipei secunde, care evolua atunci în Liga 3.

Din cauza problemelor financiare ale clubului, echipa secundă a Astrei a fost desființată în 2021, iar Badea a fost promovat la prima echipă.

La doar 17 ani, mijlocașul a jucat trei meciuri pentru Astra Giurgiu în play-out-ul Ligii 2, în sezonul 2021/2022. În luna iulie a acelui an, Nandito Badea a fost împrumutat la CS Blejoi, în Liga 3, echipă pentru care a marcat 5 goluri.

Citește și

Plecări în masă de la Rapid Încă patru oameni se despart de club, pe lângă Constantin Gâlcă și tot staff-ul său
Superliga
13:32
Plecări în masă de la Rapid Încă patru oameni se despart de club, pe lângă Constantin Gâlcă și tot staff-ul său
Citește mai mult
Plecări în masă de la Rapid Încă patru oameni se despart de club, pe lângă Constantin Gâlcă și tot staff-ul său
Ordinea meciurilor de la baraj  Când se joacă partidele care vor decide ultimele două participante în viitorul sezon al Ligii 1
Superliga
12:59
Ordinea meciurilor de la baraj Când se joacă partidele care vor decide ultimele două participante în viitorul sezon al Ligii 1
Citește mai mult
Ordinea meciurilor de la baraj  Când se joacă partidele care vor decide ultimele două participante în viitorul sezon al Ligii 1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
anglia iran astra giurgiu Nandito Badea Pouria Zeraati
Știrile zilei din sport
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Superliga
18:08
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat Marius Baciu cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Citește mai mult
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Liga Națiunilor
18:46
Format nou anunțat de UEFA Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028
Citește mai mult
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Superliga
17:33
Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Citește mai mult
Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Craiova, acuzată de jocuri de culise!  „Ce a făcut nu e fair-play” acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Superliga
14:13
Craiova, acuzată de jocuri de culise! „Ce a făcut nu e fair-play” acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Citește mai mult
Craiova, acuzată de jocuri de culise!  „Ce a făcut nu e fair-play” acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:19
„Ne așteptam la altă reacție” Andrei Nicolescu, după anunțul suporterilor dinamoviști, înainte de barajul pentru Europa
„Ne așteptam la altă reacție”  Andrei Nicolescu , după anunțul suporterilor dinamoviști, înainte de barajul pentru Europa
20:58
„FCSB nu e favorită certă cu Dinamo” VIDEO. Dănciulescu pariază pe „câini” la baraj și avertizează: „Mare atenție la Botoșani!”
„FCSB nu e favorită certă cu Dinamo” VIDEO.  Dănciulescu pariază pe „câini” la baraj și avertizează: „Mare atenție la Botoșani!”
21:31
Gestul lui Barella față de Chivu VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
21:08
Cum se simte Dan Petrescu Mihai Stoica, vești îmbucurătoare despre starea de sănătate fostului antrenor: „Se joacă cu bolile”
Cum se simte Dan Petrescu Mihai Stoica, vești îmbucurătoare despre starea de sănătate fostului antrenor: „Se joacă cu bolile”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Top stiri
„Performanță fenomenală”  Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros
Special
09:07
„Performanță fenomenală” Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros
Citește mai mult
„Performanță fenomenală”  Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros
„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”
Superliga
14:41
„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”
Citește mai mult
„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”
„E OK să arunci racheta, să țipi, s-o iei razna” Aryna Sabalenka, despre ieșirile nervoase + mărturie sensibilă despre tragediile trăite: „Plâng în hohote”
Tenis
10:59
„E OK să arunci racheta, să țipi, s-o iei razna” Aryna Sabalenka, despre ieșirile nervoase + mărturie sensibilă despre tragediile trăite: „Plâng în hohote”
Citește mai mult
„E OK să arunci racheta, să țipi, s-o iei razna” Aryna Sabalenka, despre ieșirile nervoase + mărturie sensibilă despre tragediile trăite: „Plâng în hohote”
VIDEO | Prima betonare pe prima linie de tramvai construită de la 0 în București, în ultimii 30 de ani: Prelungirea Ghencea. Primarul Ciucu spune ce a blocat proiectul
B365
19.05
VIDEO | Prima betonare pe prima linie de tramvai construită de la 0 în București, în ultimii 30 de ani: Prelungirea Ghencea. Primarul Ciucu spune ce a blocat proiectul
Citește mai mult
VIDEO | Prima betonare pe prima linie de tramvai construită de la 0 în București, în ultimii 30 de ani: Prelungirea Ghencea. Primarul Ciucu spune ce a blocat proiectul

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 28 rapid 16 Universitatea Craiova 48 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
20.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share