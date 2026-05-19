Caz șocant în Anglia Trei români sunt acuzați că au atacat un jurnalist la ordinul Teheranului! Unul dintre ei, fost fotbalist la Astra Giurgiu, l-a înjunghiat

Caz fără precedent în Marea Britanie. Trei români, printre care și un fost jucător al clubului Astra Giurgiu, sunt acuzați că au fost plătiți pentru a ataca un jurnalist iranian în luna martie a anului 2024.

Jurnalistul Pouria Zeraati a fost înjunghiat cu sânge rece pe o stradă din Londra. Detalii, mai jos în articol.

Pouria Zeraati, care lucrează pentru Iran International, o instituție media de limbă persană din Londra care se poziționează împotriva regimului de la Teheran, a fost victima celor trei români.

Un fost jucător de la Astra a înjunghiat un jurnalist iranian

Totul a început din noiembrie 2022, când la Teheran au apărut mai multe afișe cu fotografia lui Pouria Zeraati pe care scria „Căutat: mort sau viu”.

Pe 29 martie 2024, în fața casei sale din cartierul londonez Wimbledon, Zeraati a fost atacat de trei români: David Andrei, George Stana și Nandito Badea, ultimul dintre ei fiind un fost jucător al Astrei Giurgiu, conform prosport.ro.

Nandito Badea este acuzat că l-a înjunghiat de trei ori în picior pe jurnalistul iranian. David Andrei l-ar fi imobilizat pe Zeraati pentru ca Badea să-l înjunghie, iar George Stana ar fi condus mașina care i-a ajutat să fugă de la locul faptei.

Conform BBC, procurorul Duncan Atkinson a declarat: „Acesta nu a fost un atac întâmplător și nici o tentativă de jaf. A fost un atac planificat și țintit.

Un atac pregătit dinainte, precedat de supraveghere și organizat de o terță parte care acționa în numele statului iranian”.

Automobilul folosit pentru fuga de la locul faptei a fost cumpărat pe 6 martie 2024. La patru ore de la teribilul incident, cei trei români au abandonat mașina. Ulterior, aceștia au zburat spre România de pe aeroportul din Heathrow.

Un ofițer din dosar mi-a spus că a fost un atac de avertizare, clasic înainte ca cineva să fie omorât. Te înjunghie exact unde am fost eu înjunghiat, în coapsă. Un mesaj clar: data viitoare, te omorâm. Pouria Zeraati pentru The Guardian

Până la momentul atacului asupra lui Zeraati, între 15 și 20 de tentative similare mai avuseseră loc în Marea Britanie, care vizau răpirea sau chiar uciderea jurnaliștilor Iran International. Cazul a fost preluat de SO15, Unitatea Antiterorism a Metropolitan Police din Marea Britanie.

Pe 4 decembrie 2024, George Stana și Nandito Badea au fost arestați în România. Ulterior, au fost extrădați în Marea Britanie. David Andrei este arestat în țară.

Stana și Badea au fost trimiși în judecată, iar procesul ar urma să dureze până la patru săptămâni.

Sora lui George Stana, implicată

Sora lui George Stana, Florina, este și ea implicată în tragicul eveniment. Suma de 80.000 de lire sterline a fost transferată în contul de Revolut al acesteia de către o companie de construcții din Londra numită Hemroc Ltd, mai scrie BBC.

Ulterior, bani din contul ei au fost transferați către conturi asociate cu Badea și Stana, iar aceasta le-a plătit și zborurile între București și Londra, potrivit procurorilor.

Acest tipar arată că prezența inculpaților în Marea Britanie era finanțată de alte persoane, prin intermediul Hemroc Ltd și al surorii lui Stana. Duncan Atkinson, procuror

Procesul de la Woolwich Crown Court este așteptat să dureze până la patru săptămâni.

Supravegherea lui Zeraati a început în martie 2023

Pouria Zeraati s-ar fi aflat sub lupa celor trei români cu un an înainte de atac. În martie 2023, George Stana ar fi fost oprit de poliție în timp ce se afla în grădina comună din spatele locuinței jurnalistului.

Acesta purta mănuși și o mască chirurgicală și avea asupra lui o foarfecă. Era însoțit de un bărbat care ar fi avut asupra lui și o bâtă.

În tot acel timp, Stana ar fi comunicat pe WhatsApp cu un contact numit „Em” despre supravegherea lui Zeraati.

Procurorul Duncan Atkinson a mai spus că Stana și Andrei au continuat urmărirea iranianului până în februarie sau martie 2024, în săptămânile dinaintea atacului, informație descoperită după ce le-au fost localizate telefoanele mobile.

Cine este Nandito Badea

Nandito Badea, cel care l-a înjunghiat pe Pouria Zeraati în 2024, a fost mijlocașul echipei Astra Giurgiu, fiind crescut în academia fostei campioane a României din 2016.

În ultimul sezon al Astrei în prima divizie, 2020/2021, Nandito Badea era jucător al echipei secunde, care evolua atunci în Liga 3.

Din cauza problemelor financiare ale clubului, echipa secundă a Astrei a fost desființată în 2021, iar Badea a fost promovat la prima echipă.

La doar 17 ani, mijlocașul a jucat trei meciuri pentru Astra Giurgiu în play-out-ul Ligii 2, în sezonul 2021/2022. În luna iulie a acelui an, Nandito Badea a fost împrumutat la CS Blejoi, în Liga 3, echipă pentru care a marcat 5 goluri.

