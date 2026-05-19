Guardiola a răbufnit! Vestea că antrenorul va pleca de la Manchester City a dat peste cap vestiarul » Cum a reacționat Pep

Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul lui Manchester City, este foarte nemulțumit de modul în care a fost făcută publică vestea despărțirii sale de echipă, anunță presa din Spania.

Un anunț oficial cu privire la plecarea lui Pep Guardiola de la Manchester City este așteptat după meciul cu Aston Villa, de pe 24 mai, în ultima etapă din Premier League.

Pep Guardiola, nemulțumit după ce s-a aflat că va pleca de la City

Vestea că Pep Guardiola ar urma să plece de la Manchester City a zguduit vestiarul „cetățenilor”, lucru care l-ar fi deranjat pe antrenorul spaniol.

Guardiola ar fi nemulțumit de faptul că informațiile despre viitorul său au apărut în presă într-un moment foarte delicat pentru echipă, scrie mundodeportivo.com.

Manchester City este nevoită să câștige ambele meciuri rămase din campionat pentru a cuceri titlul, iar Arsenal să se încurce, duminică, cu Crystal Palace.

În noaptea dinaintea meciului de marți cu Bournemouth, Pep Guardiola și-ar fi contactat jucătorii pentru a confirma că va pleca de la Manchester City la finalul sezonului.

În plus, tehnicianul și-ar fi cerut scuze pentru modul în care informația a ajuns la jucători.

Vestiarul ar fi, în acest moment, în stare de șoc, în condițiile în care, săptămâna trecută, jucătorilor li s-ar fi spus că Guardiola nu intenționează să plece de la echipă.

20 de trofee a câștigat Pep Guardiola cu Manchester City

Enzo Maresca va prelua Manchester City

Enzo Maresca (46 de ani), fostul antrenor al lui Chelsea, va prelua banca tehnică a lui Manchester City, anunță thesun.co.uk.

Maresca și Guardiola au colaborat în trecut la clubul din Manchester. Italianul a fost secundul echipei în perioada iulie 2022 - iunie 2023, înainte ca acesta să devină antrenorul principal al lui Leicester.

În sezonul 2022/23, cu Maresca și Guardiola pe bancă, Manchester City a cucerit tripla: campionatul, Cupa și trofeul Ligii Campionilor - primul din istoria clubului.

Ultimul angajament al lui Enzo Maresca a fost la Chelsea, echipă pe care a pregătit-o un an și jumătate. A fost demis în prima zi a anului 2026, din cauza relațiilor tensionate cu conducerea formației din Londra.

De-a lungul carierei sale, Enzo Maresca a mai antrenat echipa U23 a celor de la Manchester City (august 2020 - mai 2021), Parma (mai - noiembrie 2021) și Leicester (iulie 2023 - iunie 2024).

În perioada petrecută la Chelsea (iulie 2024 - ianuarie 2026), italianul a cucerit două trofee: Conference League și Mondialul Cluburilor.

Ce meciuri mai are de jucat Manchester City:

Bournemouth (deplasare), marți, 19 mai

Aston Villa (acasă), duminică, 24 mai

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport