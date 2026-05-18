Când se joacă barajele Pe ce dată se vor disputa meciurile de menținere/promovare în Liga 1

Știm când se vor juca cele două baraje de menținere/promovare.

Farul joacă baraj de menținere cu Chindia, iar Hermannstadt o va întâlni pe FC Voluntari.

La finalul ultimei etape din play-out, Unirea Slobozia a retrogradat din Liga 1, în timp ce Farul Constanța și Hermannstadt vor disputa barajul cu cele două formații din liga secundă.

Când se joacă barajele de menținere/promovare

Cele două baraje de menținere/promovare se vor disputa în dublă manșă, pe 23 și 31 mai. Programul ar mai putea suferi modificări în funcție de opțiunile deținătorilor de drepturi TV, anunță FRF.

Marți, 19 mai, la sediul Federației Române de Fotbal, începând cu ora 12:00, va avea loc tragerea la sorți pentru ordinea disputării jocurilor de baraj.

Farul Constanța și Hermannstadt, locurile 13 și 14 din prima ligă, vor juca baraj cu FC Voluntari și Chindia Târgoviște, formațiile din liga a doua.

