Investiție de 40 de milioane de € la CFR? Ioan Varga anunță că vin investitori elvețieni la Cluj: „Zero datorii. Începem o nouă eră”

Ioan Varga (55 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, a anunțat că va ceda 39% din acțiunile clubului unor oameni de afaceri din Elveția, în schimbul sumei de 40 de milioane de euro.

CFR Cluj s-a confruntat cu mai multe probleme financiare pe parcursul acestui sezon, însă după ce echipa și-a asigurat matematic prezența în preliminariile Conference League, Ioan Varga a venit cu vești bune.

Ioan Varga așteaptă investitori din Elveția la CFR Cluj: „Nu înseamnă că vând clubul”

Patronul formației din Gruia a declarat că poartă discuții pentru cooptarea unor investitori elvețieni.

„Am în perspectivă, pentru a întări consistența lotului și a puterii financiare, în afară de ceea ce suplinesc eu, am o opțiune cu un prieten drag mie, este o companie financiară din Elveția, care mi-a propus să vină partener.

După ce voi termina treaba în Africa, adică săptămâna viitoare, voi veni cu un răspuns.

Dar asta nu înseamnă că vând clubul. Înseamnă că îi voi da din procentele mele și suplinim clubul să nu mai aibă datorii niciodată.

Să nu mai aibă stresul ăsta a întârzierii salariilor. Pentru că la noi mereu s-au plătit salariile și au fost salariile cele mai mari. Faptul că nu am putut să le țin în ultima perioadă, la termen, lunar, asta înseamnă greutate sufletească.

Mie sincer nu îmi place. Mi-aș dori să plătesc la zi, la minut. Dar apar greutăți”, a declarat Varga, citat de fanatik.ro.

Ioan Varga: „O nouă eră”

Varga a explicat și cum ar urma să funcționeze colaborarea și a dezvăluit că investitorii elvețieni ar urma să preia 39% din acțiunile clubului, în schimbul sumei de 40 de milioane de euro.

„Am stabilit că va fi 39%. Eu să mai rămân cu 39%, iar restul să rămână la ceilalți parteneri.

Bani în club mereu i-am băgat eu. În viitor, dacă voi decide să îi primesc în parteneriat pe partenerii mei din Elveția, atunci se va asigura bugetul anual, la început de an.

Punem banii în cont și din banii aceia se organizează managementul clubului.

Vor fi vreo 40 de milioane de euro în primă fază. Din aceștia se vor plăti toate datoriile la zi și din care începem o nouă eră, de la zero.

Vrem să nu mai pornim cu stângul. Vreau să pornim cu dreptul, curat, de la zero. Vreau să plătim toate datoriile, inclusiv către stat, eșalonarea către Finanțe. Sunt datorii cumulate în ani și nu ai ce face.

Sunt mai multe cluburi care au avut aceeași problemă. Vrem să pornim de la 0 datorii”, a concluzionat Varga.

