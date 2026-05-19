Opulența LPF! Forul prezidat de Gino Iorgulescu are cheltuieli anuale peste ale unui club din play-off. Cât e bugetul salarial
Forul prezidat de Gino Iorgulescu are cheltuieli anuale peste ale unui club din play-off FOTO Montaj GOLAZO.ro
Superliga

Opulența LPF! Forul prezidat de Gino Iorgulescu are cheltuieli anuale peste ale unui club din play-off. Cât e bugetul salarial

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 19.05.2026, ora 15:08
alt-text Actualizat: 19.05.2026, ora 15:08
  • GOLAZO.ro a consultat raportul fiscal al Ligii Profesioniste de Fotbal pe anul trecut. Veniturile sunt uluitoare: spre 8 milioane de euro
  • LPF are doar 24 de angajați, dar bugetul salarial și cel destinat utilităților și activităților curente trece de 3 milioane de euro
  • LPF aproape și-a dublat cheltuielile anul trecut față de 2021

Dacă Liga Profesionistă de Fotbal ar fi o echipă, atunci ar trebui să aibă ca obiectiv accesul în play-off. Argumentul e dat de raportul financiar al forului în fruntea căruia se află de mulți ani Gino Iorgulescu.

Plecări în masă de la Rapid Încă patru oameni se despart de club, pe lângă Constantin Gâlcă și tot staff-ul său
Citește și
Plecări în masă de la Rapid Încă patru oameni se despart de club, pe lângă Constantin Gâlcă și tot staff-ul său
Citește mai mult
Plecări în masă de la Rapid Încă patru oameni se despart de club, pe lângă Constantin Gâlcă și tot staff-ul său

LPF și-a publicat în această săptămână balanța contabilă pe site-ul Ministerului Finanțelor. GOLAZO.ro a consultat cifrele, care sunt impresionante.

Veniturile de care LPF a beneficiat au atins circa 7,7 milioane de euro! Iar cheltuielile au înregistrat și ele un record all-time: 6.600.000 de euro.

Peste nivelul din 2024, când a au fost de 6,25 milioane. Raportat la anul 2021, practic cheltuielile s-au dublat: de la 3,4 milioane euro s-a ajuns la 6,6 milioane!

Cheltuielile Ligii Profesioniste în ultimii 7 ani

  • 2019 - 3.000.000 euro
  • 2020 - 3.000.000
  • 2021 - 3.400.000
  • 2022 - 4.400.000
  • 2023 - 5.250.000
  • 2024 - 6.250.000
  • 2025 - 6.600.000

Sunt cluburi, unele importante, care n-au înregistrat astfel de sume. De exemplu, FC Argeș, care a accesat play-off-ul și datorită parcursul remarcabil din finalul anului 2025, a avut cheltuieli totale sub cele ale Ligii. Oțelul e în aceeași situație.

LPF versus cluburi din Liga 1 cu cheltuieli asemănătoare anul trecut

  • LPF - 6.600.000 de euro
  • Oțelul - 6.000.000
  • Argeș - 6.200.000
  • Hermannstadt - 7.200.000
  • Botoșani - 7.400.000
  • UTA - 7.400.000
  • Petrolul - 7.600.000

Cum explica LPF bugetul imens de cheltuieli

În ciuda unor cheltuieli enorme, LPF a terminat cu excedent anul 2025. Un profit care s-a situat la aproximativ 1.100.000 de euro.

În urmă cu un an, când GOLAZO.ro a publicat datele din raportul financiar pe 2024, LPF a fost contactată să explice fondul foarte mare de cheltuieli.

Justin Ștefan, secretarul general al Ligii a spus: „Cam jumătate din sumă, poate chiar mai puțin, reprezintă salariile angajaților și cheltuielile pentru activitatea curentă, utilități, etc. O altă mare parte înseamnă impozitul pe venit aferent sumelor din drepturile TV.

Chiar dacă noi repartizăm sumele cluburilor, bugetul inițial apare ca venit și e normal să achităm noi acest impozit. În sumă mai apar și baremurile arbitrilor VAR, dar și acele cheltuieli din contractul de date, pentru WyScout, dar și pentru mingile pe care le oferim cluburilor”.

Liga Profesionistă de Fotbal figura, la 31 decembrie 2025, cu 24 de angajați, unul mai puțin decât în 2024.

37,2
milioane de euro au fost cheltuielile FRF pe anul 2025, la finalul căruia forul condus de Răzvan Burleanu figura cu 134 de angajați

Până în 2023, conform legii, Iorgulescu era obligat să dezvăluie câștigurile de la LPF, iar acestea au fost imense, În 2022 a încasat 450.000 de euro și alți 400.000 de euro pe parcursul lui 2023.

Actualul mandat al lui Gino expiră în primăvara lui 2027. Iorgulescu încă nu a anunțat dacă va candida pentru încă un mandat. Ar fi al patrulea, primul fiind câștigat în noiembrie 2013, când l-a învins pe Dumitru Dragomir, scorul voturilor celor 18 echipe aflate atunci în Liga 1 fiind: 11 la 7.

Citește și

„Intrare de cartonaș roșu!” FOTO. Controversa care ar putea decide titlul în Premier League. Experții critică decizia luată în favoarea lui Arsenal
Campionate
11:46
„Intrare de cartonaș roșu!” FOTO. Controversa care ar putea decide titlul în Premier League. Experții critică decizia luată în favoarea lui Arsenal
Citește mai mult
„Intrare de cartonaș roșu!” FOTO. Controversa care ar putea decide titlul în Premier League. Experții critică decizia luată în favoarea lui Arsenal
Cine vine în locul lui Guardiola Presa din Anglia a aflat numele antrenorului care va prelua Manchester City
Campionate
10:24
Cine vine în locul lui Guardiola Presa din Anglia a aflat numele antrenorului care va prelua Manchester City
Citește mai mult
Cine vine în locul lui Guardiola Presa din Anglia a aflat numele antrenorului care va prelua Manchester City

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
liga 1 lpf Gino Iorgulescu raport financiar
Știrile zilei din sport
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Superliga
18:08
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat Marius Baciu cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Citește mai mult
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Liga Națiunilor
18:46
Format nou anunțat de UEFA Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028
Citește mai mult
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Superliga
17:33
Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Citește mai mult
Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Craiova, acuzată de jocuri de culise!  „Ce a făcut nu e fair-play” acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Superliga
14:13
Craiova, acuzată de jocuri de culise! „Ce a făcut nu e fair-play” acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Citește mai mult
Craiova, acuzată de jocuri de culise!  „Ce a făcut nu e fair-play” acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:19
„Ne așteptam la altă reacție” Andrei Nicolescu, după anunțul suporterilor dinamoviști, înainte de barajul pentru Europa
„Ne așteptam la altă reacție”  Andrei Nicolescu , după anunțul suporterilor dinamoviști, înainte de barajul pentru Europa
20:58
„FCSB nu e favorită certă cu Dinamo” VIDEO. Dănciulescu pariază pe „câini” la baraj și avertizează: „Mare atenție la Botoșani!”
„FCSB nu e favorită certă cu Dinamo” VIDEO.  Dănciulescu pariază pe „câini” la baraj și avertizează: „Mare atenție la Botoșani!”
21:31
Gestul lui Barella față de Chivu VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
21:08
Cum se simte Dan Petrescu Mihai Stoica, vești îmbucurătoare despre starea de sănătate fostului antrenor: „Se joacă cu bolile”
Cum se simte Dan Petrescu Mihai Stoica, vești îmbucurătoare despre starea de sănătate fostului antrenor: „Se joacă cu bolile”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Top stiri
„Performanță fenomenală”  Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros
Special
09:07
„Performanță fenomenală” Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros
Citește mai mult
„Performanță fenomenală”  Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros
„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”
Superliga
14:41
„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”
Citește mai mult
„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”
„E OK să arunci racheta, să țipi, s-o iei razna” Aryna Sabalenka, despre ieșirile nervoase + mărturie sensibilă despre tragediile trăite: „Plâng în hohote”
Tenis
10:59
„E OK să arunci racheta, să țipi, s-o iei razna” Aryna Sabalenka, despre ieșirile nervoase + mărturie sensibilă despre tragediile trăite: „Plâng în hohote”
Citește mai mult
„E OK să arunci racheta, să țipi, s-o iei razna” Aryna Sabalenka, despre ieșirile nervoase + mărturie sensibilă despre tragediile trăite: „Plâng în hohote”
VIDEO | Prima betonare pe prima linie de tramvai construită de la 0 în București, în ultimii 30 de ani: Prelungirea Ghencea. Primarul Ciucu spune ce a blocat proiectul
B365
19.05
VIDEO | Prima betonare pe prima linie de tramvai construită de la 0 în București, în ultimii 30 de ani: Prelungirea Ghencea. Primarul Ciucu spune ce a blocat proiectul
Citește mai mult
VIDEO | Prima betonare pe prima linie de tramvai construită de la 0 în București, în ultimii 30 de ani: Prelungirea Ghencea. Primarul Ciucu spune ce a blocat proiectul

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 28 rapid 16 Universitatea Craiova 48 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
20.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share