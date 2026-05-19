Opulența LPF! Forul prezidat de Gino Iorgulescu are cheltuieli anuale peste ale unui club din play-off. Cât e bugetul salarial

GOLAZO.ro a consultat raportul fiscal al Ligii Profesioniste de Fotbal pe anul trecut. Veniturile sunt uluitoare: spre 8 milioane de euro

LPF are doar 24 de angajați, dar bugetul salarial și cel destinat utilităților și activităților curente trece de 3 milioane de euro

LPF aproape și-a dublat cheltuielile anul trecut față de 2021

Dacă Liga Profesionistă de Fotbal ar fi o echipă, atunci ar trebui să aibă ca obiectiv accesul în play-off. Argumentul e dat de raportul financiar al forului în fruntea căruia se află de mulți ani Gino Iorgulescu.

LPF și-a publicat în această săptămână balanța contabilă pe site-ul Ministerului Finanțelor. GOLAZO.ro a consultat cifrele, care sunt impresionante.

Veniturile de care LPF a beneficiat au atins circa 7,7 milioane de euro! Iar cheltuielile au înregistrat și ele un record all-time: 6.600.000 de euro.

Peste nivelul din 2024, când a au fost de 6,25 milioane. Raportat la anul 2021, practic cheltuielile s-au dublat: de la 3,4 milioane euro s-a ajuns la 6,6 milioane!

Cheltuielile Ligii Profesioniste în ultimii 7 ani

2019 - 3.000.000 euro

2020 - 3.000.000

2021 - 3.400.000

2022 - 4.400.000

2023 - 5.250.000

2024 - 6.250.000

2025 - 6.600.000

Sunt cluburi, unele importante, care n-au înregistrat astfel de sume. De exemplu, FC Argeș, care a accesat play-off-ul și datorită parcursul remarcabil din finalul anului 2025, a avut cheltuieli totale sub cele ale Ligii. Oțelul e în aceeași situație.

LPF versus cluburi din Liga 1 cu cheltuieli asemănătoare anul trecut

LPF - 6.600.000 de euro

Oțelul - 6.000.000

Argeș - 6.200.000

Hermannstadt - 7.200.000

Botoșani - 7.400.000

UTA - 7.400.000

Petrolul - 7.600.000

Cum explica LPF bugetul imens de cheltuieli

În ciuda unor cheltuieli enorme, LPF a terminat cu excedent anul 2025. Un profit care s-a situat la aproximativ 1.100.000 de euro.

În urmă cu un an, când GOLAZO.ro a publicat datele din raportul financiar pe 2024, LPF a fost contactată să explice fondul foarte mare de cheltuieli.

Justin Ștefan, secretarul general al Ligii a spus: „Cam jumătate din sumă, poate chiar mai puțin, reprezintă salariile angajaților și cheltuielile pentru activitatea curentă, utilități, etc. O altă mare parte înseamnă impozitul pe venit aferent sumelor din drepturile TV.

Chiar dacă noi repartizăm sumele cluburilor, bugetul inițial apare ca venit și e normal să achităm noi acest impozit. În sumă mai apar și baremurile arbitrilor VAR, dar și acele cheltuieli din contractul de date, pentru WyScout, dar și pentru mingile pe care le oferim cluburilor”.

Liga Profesionistă de Fotbal figura, la 31 decembrie 2025, cu 24 de angajați, unul mai puțin decât în 2024.

37,2 milioane de euro au fost cheltuielile FRF pe anul 2025, la finalul căruia forul condus de Răzvan Burleanu figura cu 134 de angajați

Până în 2023, conform legii, Iorgulescu era obligat să dezvăluie câștigurile de la LPF, iar acestea au fost imense, În 2022 a încasat 450.000 de euro și alți 400.000 de euro pe parcursul lui 2023.

Actualul mandat al lui Gino expiră în primăvara lui 2027. Iorgulescu încă nu a anunțat dacă va candida pentru încă un mandat. Ar fi al patrulea, primul fiind câștigat în noiembrie 2013, când l-a învins pe Dumitru Dragomir, scorul voturilor celor 18 echipe aflate atunci în Liga 1 fiind: 11 la 7.

