Biletul Zilei XBets.ro vineri, 20 martie – cota 3.67 din 4 evenimente
alt-text Publicat: 20.03.2026, ora 11:28
alt-text Actualizat: 20.03.2026, ora 11:50
  • În această seară se joacă primele meciuri din etapa de weekend din campionatele de top ale Europei.
  • Din meciurile CFR Cluj - Rapid București, Cagliari – Napoli, Lens – Angers și Leipzig – Hoffenheim am ales 4 selecții pentru Biletul Zilei XBets din 20 martie 2026.

Am mizat pe selecții soft plasate la Superbet pe un bilet cu miza de 100 de lei, cota finală 3.67 și un câștig potențial de 378 de lei, mărit prin deblocarea Superbonusului de 4%.

Biletul Zilei XBets – vineri, 20.03.2026

MeciPronosticCotă
CFR Cluj vs Rapid1X1.36
Cagliari vs NapoliNapoli marchează & peste 2,5 cornere1.45
Lens vs Angers1 & Lens mai multe cornere1.35
Leipzig vs HoffenheimGG (ambele marchează)1.38

CFR Cluj vs Rapid – meci de titlu în Gruia

CFR Cluj și Rapid București joacă de la ora 21:45 În Gruia. Meciul contează pentru etapa a 2-a din Grupa Campionat din Superliga și, chiar dacă nu este decisiv, va influența ierarhia finală. CFR Cluj ocupă poziția a 5-a în Superliga cu 27 de puncte, iar Rapid este pe 2, cu 31 de puncte, la 2 puncte de liderul Universitatea Craiova.

De la venirea lui Daniel Pancu CFR este o echipă redutabilă. Înfrângerea cu U Cluj din etapa trecută a pus capăt unei serii de 11 victorii consecutive în campionat. Rapid încearcă să revină pe primul loc, dar vrea și revanșa după ce în returul sezonului regulat a pierdut în Gruia cu 3-0. Cele două s-au mai întâlnit de două ori în acest sezon. Atât în Cupa României, cât și în turul sezonului regulat, meciurile s-au terminat cu scorul de 1-1.

PONT: CFR Cluj vs Rapid – 1X (CFR Cluj nu pierde) – cota 1.36

Cagliari vs Napoli – test dificil pentru campioni

Deși se află la 9 puncte de Inter, liderul din Serie A, Napoli nu a renunțat la lupta pentru titlu. Fotbaliștii antrenați de Antonio Conte au prins din nou aripi după 3 victorii consecutive în campionat, toate obținute cu scorul de 2-1. Revenirea lui Kevin De Bruyne a adus lumină în jocul de la mijlocul terenului și a îmbunătățit oportunitățile pentru atacanți.

În etapa a 29-a, Napoli se deplasează la Cagliari pentru a înfrunta o echipă în cădere. Doar 2 puncte a obținut echipa din Sardinia în ultimele 6 etape. După această serie negativă Cagliari a picat pe locul al 15-lea, la 6 puncte de locurile retrogradabile.

PONT: Cagliari vs Napoli – Napoli: peste 0,5 goluri & peste 2,5 cornere – cota 1.45

Lens vs Angers – gazdele în lupta pentru titlu în Ligue 1

Remiza cu Strasbourg și înfrângerea de la Lorient i-au îndepărtat pe cei de la Lens de primul loc în Ligue 1 ocupat de PSG. Cele două sunt despărțite de doar un punct, dar parizienii au un meci mai puțin disputat. În această seară, de la ora 21:45, Lens joacă pe propriul teren cu Angers. Meciul contează pentru etapa a 27-a.

Doar Monaco și Lyon au reușit să ia puncte în acest sezon pe Stade Bollaert – Delelis. În fața propriilor fani jucătorii lui Lens sunt de neoprit, marcând regulat cel puțin două goluri. Adversarii lor din această seară sunt pe locul al 12-lea cu 32 de puncte, la 13 puncte de primul loc care duce în Ligue 2. Victoria obținută de Angers în ultima deplasare este prima obținută pe teren străin în 2026.

PONT: Lens vs Angers – 1 & Lens mai multe cornere – cota 1.35

RB Leipzig vs Hoffenheim – duel pentru Champions League

În primul meci al etapei a 27-a din Bundesliga, pe Red Bull Arena din Salzburg joacă echipa locală și Hoffenheim, două dintre formațiile care vizează prezența în viitorul sezon al Champions League. Leipzig a pierdut etapa trecută la Stuttgart punând punct unei serii de 5 meciuri fără înfrânger, și ocupă poziția a 5-a în clasament, cu 47 de puncte, la 3 puncte de locul al 3-lea pe care este Hoffenheim.

După un început de 2026 cu 5 victorii consecutive, și în parcursul lui Hoffenheim au apărut sincope. Etapa trecută aceasta a remizat pe propriul teren cu Wolfsburg și a ratat șansa de a se desprinde de echipa de pe locul al 4-lea. Ultimele 5 partide directe dintre cele două s-au terminat cu goluri marcate de ambele echipe, rezultat foarte probabil și în această seară.

PONT: Leipzig vs Hoffenheim – GG (ambele marchează) – cota 1.38

Vezi topul caselor de pariuri din România pe XBets.ro și plasează bilete cu cele mai bune cote!

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!

„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat. M-a atacat pe mine!”
Infantino intervine Răspunsul sec al șefului FIFA, după ce Iran a cerut să nu-și dispute meciurile de la CM 2026 în SUA: „Am stabilit”
Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!
