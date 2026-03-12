„Aș elimina VAR, mă enervează!” Fostul star de la Chelsea și Real Madrid s-a săturat: „Nedreptatea are un anumit farmec”

Eden Hazard (35 de ani), fost atacant important la Chelsea și Real Madrid, și-a exprimat nemulțumirile cu privire la sistemul VAR.

Belgianul a agățat ghetele în cui în 2023 și spune că nu îi place modul în care arată fotbalul în prezent.

Eden Hazard: „VAR mă enervează”

Fostul jucător de bandă stânga a subliniat că, deși tehnologia are ca scop să facă jocul mai echitabil, ea poate elimina o parte din emoțiile care fac fotbalul atât de captivant.

„Aș renunța la sistemul VAR. Nu-mi place, mă enervează. Elimină emoția din fotbal… și totuși, adesea ne confruntăm cu aceleași probleme ca înainte.

Nedreptatea din fotbal are un anumit farmec, chiar dacă nouă, ca fani, ne este greu să acceptăm când este în defavoarea noastră. VAR îndepărtează o mare parte din emoția jocului.

Am urmărit recent un meci, un jucător a marcat un gol superb, dar a trebuit să aștepte cinci minute, nesigur dacă va fi validat, și abia apoi a putut sărbători. Este foarte frustrant și ucide entuziasmul. Așadar, da, aș renunța la VAR”, a spus Hazard, citat de tribuna.com.

Sistemul VAR a apărut pentru prima dată la un turneu final la Campionatul Mondial din Rusia, în 2018, iar în România a fost introdus în sezonul 2022/23.

Cifrele lui Eden Hazard:

Lille: 194 de meciuri, 50 de goluri, 53 de pase decisive

Chelsea: 352 de meciuri, 110 goluri, 88 de pase decisive

Real Madrid: 76 de meciuri, 7 goluri, 12 pase decisive

De-a lungul carierei sale, Eden Hazard a câștigat de două ori titlul în Premier League, de două ori campionatul Spaniei și o dată Champions League.

