Scandal la Jocurile Paralimpice Ucraina acuză Comitetul Internaţional de atitudine pro-Rusia: „Sportivii au fost supuși unei presiuni sistematice”

Ucraina a lansat un atac dur la adresa Comitetul Paralimpic Internațional (IPC) și organizatorilor Jocurilor Paralimpice de la Milano-Cortina, în care susține că a fost supusă unei„ presiuni sistematice”.

Comitetul Paralimpic din Ucraina a adus patru acuzații concrete, invocând un tratament necorespunzător aplicat sportivilor săi și o încercare „sistematică” de a îndepărta steagurile de la baza echipei și de la spectatori, informează theguardian.com.

Ucraina acuză Comitetul Internaţional Paralimpic de presiune și atitudine pro-Rusia

Se susține că reprezentanți ai comitetului de organizare al Jocurilor (OCOG) ar fi cerut ca drapelul național al Ucrainei să fie îndepărtat din interiorul satului paralimpic.

De asemenea, potrivit acuzațiilor, campioana la parabiatlon Oleksandra Kononova ar fi fost rugată să își scoată cerceii pe care erau reprezentate steagul ucrainean și mesajul „Stop WAR” („Stop Războiului”), chiar înainte de a urca pe podium pentru ceremonia de premiere.

Oleksandra Kononova/ Foto: IMAGO

În plus, se afirmă că familiei schiorului de fond Taras Rad i-ar fi fost confiscate steagurile Ucrainei în timp ce îl urmărea concurând.

Totodată, delegația ucraineană susține că întâlnirile tactice ale echipei au fost perturbate în mod repetat de membri ai IPC și ai OCOG.

„Comitetul Naţional Paralimpic al Ucrainei şi echipa paralimpică naţională a Ucrainei, sportivii şi antrenorii acesteia au fost supuşi unei presiuni sistematice din partea reprezentanţilor Comitetului Paralimpic Internaţional şi a Comitetului Organizator al Jocurilor.

Ucraina a participat timp de 30 de ani consecutivi la toate Jocurile Paralimpice de vară şi de iarnă. Dar niciodată până acum echipa noastră şi conducerea sediului central al echipei nu s-au confruntat cu manifestări atât de negative şi chiar obstacole în ceea ce priveşte ucrainenii în calitate de reprezentanţi ai Comitetului Naţional Paralimpic.

Există manifestări sistemice şi fără precedent de presiune din partea reprezentanţilor IPC în ceea ce priveşte echipa ucraineană. Evident, se creează impresia unui parteneriat incomprehensibil şi foarte special între IPC şi NPC-urile din Rusia şi Belarus” , se arată într-un comunicat al ucrainenilor.

Ca reacție, Comitetul de Organizare al Jocurilor de la Milano-Cortina a explicat că drapelul aflat în satul paralimpic a fost îndepărtat deoarece era amplasat într-o zonă comună.

În ceea ce privește steagul familiei lui Taras Rad, oficialii au precizat că acesta conținea un text al cărui sens nu a putut fi verificat de personalul de securitate al locației.

Ce spun OCOG și IPC

Replica părților acuzate nu a întârziat să apară: „Analizăm problemele menţionate, dintre care multe sunt noi pentru noi” a afirmat OCOG, într-un comunicat.

De partea cealaltă IPC a apărat decizia de a-i cere Kononovei să-şi scoată cerceii.

„Am observat, în timp ce sportiva se îndrepta spre podium, că purta cercei cu inscripţia «Stop War».

Un membru al personalului a vorbit cu sportiva, i-a spus că probabil aceştia contravin regulamentului nostru şi i-a cerut: «Puteţi să îi scoateţi?» Sportiva a fost de acord. Aşadar, pentru noi, problema s-a încheiat aici.

Suntem extrem de empatic cu situaţia cu care se confruntă poporul ucrainean în acest moment, dar indiferent de câte Jocuri Olimpice a participat această naţiune, asta nu îi dă dreptul să încalce regulile. Înaintea acestor Jocuri, am comunicat clar tuturor naţiunilor participante regulile suplimentare privind demonstraţiile”, a declarat un purtător de cuvânt al IPC.

Până în acest moment, Ucraina a câștigat 10 medalii la aceste Jocuri, inclusiv trei de aur.

