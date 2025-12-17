Veste rea pentru Blănuță Ce s-a întâmplat astăzi la Dinamo Kiev înrăutățește și mai mult situația românului
Blănuță a semnat pe 2 septembrie un contract pe 5 ani Foto: Instagram Dinamo Kiev
Stranieri

Veste rea pentru Blănuță Ce s-a întâmplat astăzi la Dinamo Kiev înrăutățește și mai mult situația românului

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 17.12.2025, ora 12:06
alt-text Actualizat: 17.12.2025, ora 12:06
  • Vladislav Blănuță, 23 de ani, e într-o situație critică la Dinamo Kiev. Trecut în tribună în ultimele săptămâni. Despărțirea de clubul ucrainean e aproape.

Agentul care l-a adus pe Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev, la începutul toamnei, Arcadie Zaporojanu, susține că atacantul nu va părăsi clubul ucrainean în acest sezon, dar situația e tot mai rea. Critică.

„Credeam că-l cunosc pe tata” Ianis Hagi, surprins de comportamentul lui Gică: „Nu l-am văzut niciodată așa” + ce spune despre barajul pentru CM 2026
Citește și
„Credeam că-l cunosc pe tata” Ianis Hagi, surprins de comportamentul lui Gică: „Nu l-am văzut niciodată așa” + ce spune despre barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
„Credeam că-l cunosc pe tata” Ianis Hagi, surprins de comportamentul lui Gică: „Nu l-am văzut niciodată așa” + ce spune despre barajul pentru CM 2026

Shovkovskyi, demis. Era antrenorul cu care Blănuță juca

Cât a fost Oleksandr Shovkovskyi pe bancă, internaționalul în vârstă de 23 de ani tot mai juca. Puțin, spre final, însă intra în meciuri.

La sfârșitul lui noiembrie, patronul alb-albaștrilor, Igor Surkis, l-a demis pe Shovkovskyi și l-a numit, interimar, pe Igor Kostyuk, promovat de la echipa U19 a kievenilor.

Blănuță, în plin antrenament la alb-albaștri. Foto: Instagram Dinamo Kiev Blănuță, în plin antrenament la alb-albaștri. Foto: Instagram Dinamo Kiev
Blănuță, în plin antrenament la alb-albaștri. Foto: Instagram Dinamo Kiev

Cu acesta, Dinamo a mai pierdut o dată în campionat, 1-2 cu Poltava, și încă o partidă în Conference League, 1-2 cu Fiorentina.

Totuși, a câștigat de două ori, ambele victorii în liga ucraineană, 2-1 cu Kudrivka și 3-0 cu Veres.

303 minute
a jucat Vladislav Blănuță în 10 meciuri la Dinamo Kiev în toate competițiile

Kostyuk a fost confirmat miercuri de Dinamo Kiev: „Avem încredere totală”

Jocul l-a convins pe Surkis. Astăzi, 17 decembrie, l-a numit oficial pe Kostyuk antrenorul formației. Nu mai este simplu interimar.

„Igor e un tehnician talentat, care lucrează la Dinamo Kiev de mulți ani. A crescut generații de tineri, mulți performând acum în campionate europene de top.

Cunoaște bine academia de juniori și nu se teme să aibă încredere în tineri, e un antrenor care are abordarea corectă față de jucători.

La prima echipă, și-a demonstrat valoarea într-o perioadă extrem de dificilă. Clubul are încredere totală în el”, a anunțat Surkis pe pagina de internet a lui Dinamo.

2 milioane de euro
valorează Blănuță (Transfermarkt), exact suma de transfer plătită de Dinamo Kiev lui FCU Craiova

Blănuță nu a mai jucat deloc cu Kostyuk la Kiev

Problema lui Blănuță e că tehnicianul în vârstă de 50 de ani, care nu pregătise până acum nicio echipă de seniori, a promovat de la juniori mai mulți jucători de perspectivă.

Iar românul a rămas rezervă sau, mai rău, a fost trimis direct în tribună.

În cele patru meciuri ale lui Kostyuk la Dinamo Kiev, Blănuță nu a prins niciun minut în iarbă.

Blănuță încearcă să-l convingă la pregătire pe Kostyuk. Foto: Instagram Dinamo Kiev Blănuță încearcă să-l convingă la pregătire pe Kostyuk. Foto: Instagram Dinamo Kiev
Blănuță încearcă să-l convingă la pregătire pe Kostyuk. Foto: Instagram Dinamo Kiev

La ambele înfrângeri, a fost în lot, dar a stat pe bancă. La cele două succese, nu a apărut deloc pe foaia de joc!

Blănuță are contract până în 2030, semnat pe 2 septembrie după transferul de la FCU Craiova, însă viitorul e întunecat la gruparea ucraineană.

Citește și

Hagi, căpitan. Stanciu e trecut! Faptul că Ianis a votat la FIFA The Best ca lider al naționalei exprimă viziunea selecționerului Lucescu
Nationala
23:02
Hagi, căpitan. Stanciu e trecut! Faptul că Ianis a votat la FIFA The Best ca lider al naționalei exprimă viziunea selecționerului Lucescu
Citește mai mult
Hagi, căpitan. Stanciu e trecut! Faptul că Ianis a votat la FIFA The Best ca lider al naționalei exprimă viziunea selecționerului Lucescu
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Campionate
22:11
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Citește mai mult
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Dinamo Kiev ucraina Vladislav Blănuță Igor Surkis Igor Kostyuk
Știrile zilei din sport
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic
Diverse
17.12
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic
Citește mai mult
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”
Superliga
17.12
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”
Citește mai mult
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”
„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 
Nationala
17.12
„Avem șanse” Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii”
Citește mai mult
„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Superliga
17.12
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Citește mai mult
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:36
Messi și Ronaldo, devansați Cel mai bine vândut tricou din Europa este al unuia dintre starurile din noua generație
Messi și Ronaldo, devansați Cel mai bine vândut tricou din Europa este al unuia dintre starurile din noua generație
11:58
„Sportivii pot aștepta, dar demnitarul nu?” Mesaj dur al directorului de la „Arc”, după demisia președintelui ANS: „Renunțare la responsabilitate”
„Sportivii pot aștepta, dar demnitarul nu?” Mesaj dur al directorului de la „Arc”, după demisia președintelui ANS: „Renunțare la responsabilitate”
11:35
„Blănuță are o urgență” De ce a părăsit lotul lui Dinamo Kiev înaintea meciului din Conference: „A plecat acasă”
„Blănuță are o urgență” De ce a părăsit lotul lui Dinamo Kiev înaintea meciului din Conference: „A plecat acasă”
10:52
Și-a anunțat demisia de la ANS Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul
Și-a anunțat demisia de la ANS  Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
Top stiri din sport
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
Superliga
17.12
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
Citește mai mult
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
„Nu mi-e dor de handbal”  Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională 
Handbal
17.12
„Nu mi-e dor de handbal” Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională
Citește mai mult
„Nu mi-e dor de handbal”  Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională 
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an
Superliga
17.12
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an
Citește mai mult
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Campionatul Mondial
17.12
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Citește mai mult
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha

Echipe/Competiții

fcsb 83 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 24 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
18.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share