Veste rea pentru Blănuță Ce s-a întâmplat astăzi la Dinamo Kiev înrăutățește și mai mult situația românului

Vladislav Blănuță, 23 de ani, e într-o situație critică la Dinamo Kiev. Trecut în tribună în ultimele săptămâni. Despărțirea de clubul ucrainean e aproape.

Agentul care l-a adus pe Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev, la începutul toamnei, Arcadie Zaporojanu, susține că atacantul nu va părăsi clubul ucrainean în acest sezon, dar situația e tot mai rea. Critică.

Shovkovskyi, demis. Era antrenorul cu care Blănuță juca

Cât a fost Oleksandr Shovkovskyi pe bancă, internaționalul în vârstă de 23 de ani tot mai juca. Puțin, spre final, însă intra în meciuri.

La sfârșitul lui noiembrie, patronul alb-albaștrilor, Igor Surkis, l-a demis pe Shovkovskyi și l-a numit, interimar, pe Igor Kostyuk, promovat de la echipa U19 a kievenilor.

Blănuță, în plin antrenament la alb-albaștri. Foto: Instagram Dinamo Kiev

Cu acesta, Dinamo a mai pierdut o dată în campionat, 1-2 cu Poltava, și încă o partidă în Conference League, 1-2 cu Fiorentina.

Totuși, a câștigat de două ori, ambele victorii în liga ucraineană, 2-1 cu Kudrivka și 3-0 cu Veres.

303 minute a jucat Vladislav Blănuță în 10 meciuri la Dinamo Kiev în toate competițiile

Kostyuk a fost confirmat miercuri de Dinamo Kiev: „Avem încredere totală”

Jocul l-a convins pe Surkis. Astăzi, 17 decembrie, l-a numit oficial pe Kostyuk antrenorul formației. Nu mai este simplu interimar.

„Igor e un tehnician talentat, care lucrează la Dinamo Kiev de mulți ani. A crescut generații de tineri, mulți performând acum în campionate europene de top.

Cunoaște bine academia de juniori și nu se teme să aibă încredere în tineri, e un antrenor care are abordarea corectă față de jucători.

La prima echipă, și-a demonstrat valoarea într-o perioadă extrem de dificilă. Clubul are încredere totală în el”, a anunțat Surkis pe pagina de internet a lui Dinamo.

2 milioane de euro valorează Blănuță (Transfermarkt), exact suma de transfer plătită de Dinamo Kiev lui FCU Craiova

Blănuță nu a mai jucat deloc cu Kostyuk la Kiev

Problema lui Blănuță e că tehnicianul în vârstă de 50 de ani, care nu pregătise până acum nicio echipă de seniori, a promovat de la juniori mai mulți jucători de perspectivă.

Iar românul a rămas rezervă sau, mai rău, a fost trimis direct în tribună.

În cele patru meciuri ale lui Kostyuk la Dinamo Kiev, Blănuță nu a prins niciun minut în iarbă.

Blănuță încearcă să-l convingă la pregătire pe Kostyuk. Foto: Instagram Dinamo Kiev

La ambele înfrângeri, a fost în lot, dar a stat pe bancă. La cele două succese, nu a apărut deloc pe foaia de joc!

Blănuță are contract până în 2030, semnat pe 2 septembrie după transferul de la FCU Craiova, însă viitorul e întunecat la gruparea ucraineană.

